Real Madrid - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2023

Unser Real Madrid - Chelsea Tipp zum Champions League Spiel am 12.04.2023 lautet: Zum dritten Mal in Folge treffen Real und Chelsea in der K.o.-Phase der Königsklasse aufeinander. Im Hinspiel am Mittwoch müssten die Hausherren klar die Nase vorne haben.

Nach der Entlassung von Graham Potter beim Chelsea FC wurde tagelang darüber spekuliert, wer neuer Cheftrainer bei den Blues werden würde. Zahlreiche prominente Namen machten die Runde. Am Ende entschieden sich die Verantwortlichen für eine überraschende Lösung: Vereins-Ikone Frank Lampard, der die Mannschaft schon von 2019 bis 2021 trainiert hat, soll die Londoner bis zum Sommer betreuen. Die Rückkehr des Coaches ging am Wochenende mit einer 0:1-Niederlage in Wolverhampton schon mal daneben. Nun wartet mit dem Gastspiel am Mittwoch im Champions-League-Viertelfinale bei Titelverteidiger Real Madrid eine noch härtere Nuss. Die Buchmacher trauen den Gästen im Hinspiel nicht allzu viel zu. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,77 bei Bet-at-home die Wette „Sieg Real“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Chelsea auf „Sieg Real“:

Real hat in den letzten 10 CL-Partien nur eine Niederlage kassiert

Chelsea wartet seit 4 Spielen auf einen Sieg

Die Blues stehen in der Auswärtstabelle der Premier League lediglich auf Rang 10, in der Gesamttabelle nur auf Rang 11

Real Madrid vs Chelsea Quoten Analyse:

Beim Wert der Kader unterscheiden sich beide Vereine nicht um viel. Entscheidend sind aber die Formkurve und der Heimvorteil. Hier lassen sich bei der Real Madrid vs Chelsea Prognose klare Vorteile für die Gastgeber ableiten.

So wird ein Heimsieg mit durchschnittlichen Quoten von 1,75 belohnt. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Briten mit Quoten im Schnitt von 4,99 aus Sicht der Buchmacher deutlich unwahrscheinlicher.

Real Madrid vs Chelsea Prognose: Wer bringt sein wahres Können auf den Platz?

Nach der Niederlage bei Tabellenführer FC Barcelona vor drei Wochen hat man die Meisterschaft bei Real abgehakt. Auch der Einzug ins Pokalfinale gegen Osasuna ist nur Nebensache. Für den erfolgsverwöhnten Verein zählt am Ende nur noch die Champions League. So schonte Carlo Ancelotti am Samstag daheim gegen Villarreal zahlreiche Stammkräfte. Die B-Elf kassierte mit einem 2:3 die erste Heimniederlage der Saison.

Gegen Chelsea wird natürlich wieder die beste Elf auflaufen, darunter auch Luka Modric, Toni Kroos und Karim Benzema. Die Zukunft von Trainer Carlo Ancelotti steht ebenfalls auf dem Spiel. Nur mit einem Finalsieg kann er höchstwahrscheinlich seinen Job behalten. In den letzten zehn Champions-League-Partien gingen die Königlichen lediglich einmal als Verlierer vom Platz. Daheim sind „Los Blancos“ mit 69 Toren in den jüngsten 30 K.o.-Spielen auch immer für Treffer gut.

Am Samstag war bei Chelsea eigentlich alles wie immer. Den Blues fehlte gegen die Wolves mal wieder die nötige Durchschlagskraft. So setzte es bei einem vermeintlich kleinen Gegner eine knappe 0:1-Pleite. Allerdings saß mit Frank Lampard der vierte Trainer in dieser Saison auf der Bank. Die Lösung Lampard ist natürlich ein Risiko. Bei dessen letzter Trainerstation in Everton waren taktisch und strategisch keine Fortschritte erkennbar.

Die Vereinslegende soll die Londoner trotzdem zur letzten Titelchance 2023 dirigieren. Der Mannschaft fehlt aber immer noch ein echter Stürmer. 29 Tore nach 30 Spielen sind der schwächste Wert in den Top 12 der Premier-League-Tabelle. Seit vier Spielen wartet der CFC auf einen Sieg, seit drei auf einen eigenen Treffer. In der Auswärtstabelle der Liga steht Chelsea nur auf Platz 10, insgesamt sogar nur auf Rang 11 der Premier League.

Real Madrid - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 2:3 Villarreal (H), 4:0 Barcelona (A), 6:0 Real Valladolid (H), 1:2 Barcelona (A), 1:0 Liverpool (H)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:1 Wolverhampton (A), 0:0 Liverpool (H), 0:2 Aston Villa (H), 2:2 Everton (H), 3:1 Leicester City

Letzte Spiele Real Madrid vs Chelsea: 2:3 (H), 3:1 (A), 0:2 (A), 1:1 (H), 0:1 (A)

Schon in den vergangenen zwei Jahren trafen beide Vereine in der K.o.-Phase der Champions League aufeinander. 2020/21 setzte sich Chelsea im Halbfinale nach einem 1:1 in Madrid und einem 2:0-Heimsieg durch. Im Vorjahr kam dann Real in der Runde der letzten Acht weiter. Beide Spiele standen nach 90 Minuten 3:1 für die Gastmannschaft. In der Verlängerung des Rückspiels trafen die Königlichen zum 2:3-Endstand. Nach sieben Duellen gegen die Londoner stehen die Königlichen nur bei einem Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen.

Unser Real Madrid - Chelsea Tipp: Sieg Real

Der direkte Vergleich von Chelsea gegen Real kann sich sehen lassen. Im CL-Achtelfinale gegen Dortmund zeigten die Londoner auch eine ihrer besten Leistungen der vergangenen Monate. Doch am Mittwoch spricht nicht viel dafür, dass die Mannschaft unter Lampard erneut die wahre Qualität des Kaders auf den Rasen bringen kann. Vor allem im Spiel nach vorne gibt es weiterhin zu viele Probleme. Real ist hingegen im Lieblings-Wettbewerb Champions League sowie in wichtigen Spielen, wie beim 4:0 in der Copa del Rey auswärts bei Barca in der Vorwoche, immer zur Stelle.