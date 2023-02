Real Madrid - Elche Tipp, Prognose & Quoten | 15.02.2023

Unser Real Madrid - Elche Tipp zum La Liga Spiel am 15.02.2023 lautet: Real tanzt auf drei Hochzeiten. Will der Meister in der Liga noch eine Chance haben, muss er das Nachholspiel am Mittwoch gewinnen. Gegen Elche taten sich die Königlichen zuletzt aber oft schwer.

In der Liga ist Real Madrid immer noch der erste Verfolger von Tabellenführer Barcelona. Der Rückstand auf den Erzrivalen beträgt aber schon elf Punkte. Umso wichtiger ist somit das Nachholspiel der Königlichen am Mittwoch gegen Elche. Mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht könnten „Los Blancos“ immerhin auf acht Punkte an Barca heranrücken. Die Buchmacher haben bei diesem ungleichen Duell auch so gut wie keine Zweifel am Spielausgang. Wir trauen den Gästen aber eine ordentliche Leistung zu und spielen mit einer Quote von 1,52 bei NEObet die Wette „Sieg Elche mit Handicap +3″.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Elche auf „Sieg Elche mit HC +3″:

Real konnte von den jüngsten 9 Ligapartien nur 4 für sich entscheiden

Elche hat am vergangenen Spieltag endlich den ersten Saisonsieg gefeiert

Die Ilicitanos haben nur eines der letzten 7 Duelle gegen die Königlichen mit mehr als 2 Toren Unterschied verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Elche Quoten Analyse:

Wenn der Meister im eigenen Stadion das abgeschlagene Tabellenschlusslicht empfängt, ist die Ausgangslage klar. Das ist auch bei der Real Madrid vs Elche Prognose nicht anders.

So sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.20 die haushohen Favoriten. Auf der Gegenseite erscheint ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 14.8 aus Sicht der Bookies sehr unwahrscheinlich.

Real Madrid vs Elche Prognose: Auf die Königlichen warten schwierige Aufgaben

Mit einem 5:3-Sieg gegen Al Hilal sicherte sich Real Madrid am Freitag den fünften Titel bei der FIFA-Klub-WM. Nach schwierigen Zeiten in der Heimat war dieser Erfolg durchaus Balsam auf die Seelen der Königlichen. Im Januar hatte man das Finale um den spanischen Supercup klar mit 1:3 gegen Barcelona verloren. Zudem reichte es in den letzten neun Ligaspielen nur zu vier Siegen, bei drei Niederlagen.

So wird die Titelverteidigung in La Liga immer unwahrscheinlicher. Denn Barca marschiert dem Erzrivalen im Jahr 2023 mit elf Siegen in elf Pflichtspielen davon. Doch ausruhen können sich „Los Blancos“ noch lange nicht. Nächste Woche trifft man im Achtelfinale der Champions League auf Liverpool, dann steht das Stadtderby gegen Atletico an, gefolgt vom Halbfinal-Hinspiel in der Copa del Rey gegen Barcelona. Im Finale der Klub-WM wurden aber erneut die Abwehrprobleme von Real deutlich.

Mit der Saison 2020/21 kehrte der Elche CF nach fünf Jahren Abwesenheit in die höchste spanische Spielklasse zurück. Als Aufsteiger konnte der Verein aus der Region Valencia mit einem Polster von einem Platz und zwei Punkten die Klasse halten. In der vergangenen Spielzeit landeten die „Ilicitanos“ dann immerhin auf einem ordentlichen 13. Rang. Doch in diesem Jahr läuft bei den „Franjiverdes“ nicht viel zusammen.

Seit dem 6. Spieltag hat die Mannschaft die Rote Laterne inne. Der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt 11 Punkte. Coach Pablo Machin ist schon der dritte Trainer in dieser Saison. Unter diesem reichte es am vergangenen Spieltag mit einem 3:1 daheim gegen Valencia immerhin für den ersten Sieg der Saison. 15 erzielte Tore und 40 kassierte Gegentreffer sind jeweils die Negativwerte in der Liga. In der Fremde ist Elche somit noch ohne Dreier.

Real Madrid vs Elche Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 5:3 Al Hilal (H), 4:1 Al Ahly (A), 0:1 RCD Mallorca (A), 2:0 Valencia (H), 0:0 Real Sociedad (H)

Letzte 5 Spiele Elche: 0:1 Celta Vigo (H), 1:1 Cadiz (A), 1:1 Osasuna (H), 0:3 Sevilla (A), 3:1 Villarreal (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Elche: 3:0 (A), 2:2 (H); 2:1 (A), 2:1 (A), 2:1 (H)

Elche konnte bisher nur sechs von 50 Duellen gegen Real für sich entscheiden. Alle sechs Siege feierten die Ilicitanos daheim. Den letzten Dreier gegen Madrid holten die Franjiverdes allerdings im März 1978. Seit 13 Ligaspielen wartet der ECF somit auf einen Erfolg gegen die Königlichen. In diesem Zeitraum reichte es nur für zwei Unentschieden.

Unser Real Madrid vs Elche Tipp: Sieg Elche mit HC +3

Bei diesem Duell spricht alles für die Hausherren. Im Santiago Bernabeu ist Elche noch ohne Sieg. Ich glaube, dass die Gäste allerdings keine Klatsche kassieren. Real hatte in den letzten Ligaspielen einige Probleme. Zudem konnten sich die Ilicitanos in den jüngsten Duellen gegen die Königlichen fast immer gut aus der Affäre ziehen. Nach dem historischen ersten Saisonsieg am vergangenen Spieltag traue ich den Franjiverdes Ähnliches auch in Madrid zu.