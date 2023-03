Real Madrid - Espanyol Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Meisterschaftskampf adé? Langsam aber sicher enteilt Barcelona dem Erzrivalen aus der Hauptstadt, der aktuell seine Effizienz vor dem gegnerischen Kasten vermisst. Im Santiago Bernabeu trifft Real zumindest fast immer. Eine Notwendigkeit, wenn wir bedenken, dass Espanyol auswärts ebenfalls regelmäßig ein Tor erzielt. Wir setzen auf eine Partie, in der beide Mannschaften treffen und spielen diese Wette mit einer Quote von 2,20 bei Betano.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Espanyol Barcelona auf „Beide Teams treffen“:

Real Madrid vs Espanyol Barcelona Quoten Analyse:

Trotz einer kleinen Schwächephase vor dem gegnerischen Tor ist Real Madrid mit Quoten bis zu 1,26 im eigenen Stadion der haushohe Favorit. Zu Hause lassen sich die Königlichen selten überrumpeln. In dieser Spielzeit konnte noch kein Gästeteam drei Punkte aus dem Bernabeu entführen.

Sollten die Periquitos diese Serie durchbrechen, wäre das mehr als nur eine faustdicke Überraschung. Espanyol befindet sich im Abstiegskampf und kämpft vor allem mit der Schwäche in der Defensivarbeit. Nutzen die Gäste die Madrider Torflaute und sammeln drei Zähler ein, könnt ihr mit Quoten zwischen 9,00 und 14,00 spielen.

Real Madrid vs Espanyol Barcelona Prognose: „Angriff ist die beste Verteidigung“

Die Defensive gehört nicht zu den Stärken der Blanquiazules. Espanyol kassierte bisher 36 Gegentreffer und stellt eine der fünf schwächsten Hintermannschaften des spanischen Oberhauses. Eine Verbesserung in der Arbeit gegen den Ball ist nicht in Sicht. Zuletzt musste die Mannschaft in fünf von sechs Partien mit mindestens einem Gegentreffer zurechtkommen.