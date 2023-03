Real Madrid - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 15.03.2023

Unser Real Madrid - Liverpool Tipp zum Champions League Spiel am 15.03.2023 lautet: Um doch noch ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen, brauchen die Reds am Mittwoch ein großes Wunder. Viel wahrscheinlicher ist aber ein Spiel mit vielen Toren.

Die Saison 2022/23 von Liverpool ist bisher ein heilloses Auf und Ab. Dazu passt auch das Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid vor drei Wochen. Nach 14 Minuten lagen die Hausherren an der Anfield Road mit 2:0 vorne und wähnten sich auf einem guten Weg. Doch am Ende erlebten die Reds mit einer 2:5-Heimpleite eine der bittersten Stunden ihrer Europapokal-Geschichte. Am Mittwoch steht nun das Rückspiel im Santiago Bernabeu an. Auf den ersten Blick ist dieses Duell schon entschieden. Aber Real-Coach Carlo Ancelotti warnt seine Spieler davor, überheblich auf den Rasen zu gehen. Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,53 bei Chillybets die Wette „Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Liverpool auf „Über 2,5 Tore“:

Real Madrid kommt in dieser CL-Saison in 7 Partien auf 21 Treffer

Die letzten beiden Duelle der beiden Vereine mit Heimrecht von Real kommen auf einen Schnitt von 4 Treffern

Das Torverhältnis der Reds in dieser Spielzeit steht nach 7 Spielen bei 18:12

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Buchmacher können sich bei der Real Madrid Prognose auf keinen ganz klaren Favoriten festlegen - so auch der neue Wettanbieter Chillybets nicht. Mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,35 sind die Hausherren nur leicht favorisiert.

Auf der Gegenseite gibt es für einen Sieg der Gäste Quoten im Schnitt von 2,81. Das hat sicher damit zu tun, dass sich die Königlichen sogar eine Niederlage zum Weiterkommen leisten können.

Real Madrid vs Liverpool Prognose: Was ist für die Reds noch drin?

In La Liga kann Real Madrid seinen Titel wohl nicht verteidigen. Im Fernduell mit dem Erzrivalen Barcelona lassen die Königlichen einfach zu viele Punkte liegen. So haben „Los Blancos“ nach dem 25. Spieltag schon neun Punkte Rückstand auf die Katalanen. Auch im Pokal scheinen die Blaugrana die Nase vorne zu haben. Barca gewann das Halbfinal-Hinspiel der Copa-del-Rey Anfang März in Madrid mit 1:0.

So bleibt den Männern von Coach Carlo Ancelotti „nur“ die Königsklasse. Die Champions League ist mit fünf Titeln in den vergangenen neun Spielzeiten sowieso der Lieblings-Wettbewerb von Real. Die Chancen aufs Viertelfinale stehen bestens. Doch es werden Erinnerungen an die Vorsaison wach. Hier hatten die Königlichen im Viertelfinale mit 3:1 bei Chelsea gewonnen und lagen im Rückspiel daheim auf einmal mit 0:3 zurück.

Am vorletzten Liga-Spieltag hatte Liverpool mit dem 7:0-Heimsieg gegen Manchester United gezeigt, was die Mannschaft eigentlich leisten kann. Auch Trainer Jürgen Klopp äußerte nach dem historischen Erfolg eine Ansage an den Rest der Liga. Jeder müsse wissen, dass noch mit den Reds zu rechnen ist. Doch nur wenige Tage später setzte es in dieser Achterbahn-Saison den nächsten bitteren Rückschlag.

Der LFC verlor mit 0:1 bei Schlusslicht Bournemouth. Trotzdem darf Liverpool noch auf die Champions League hoffen. Rang vier ist aktuell sechs Punkte entfernt. Zudem hat der Verein noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Hier werden die nächsten Wochen mit Duellen gegen Manchester City, Chelsea sowie Arsenal Klarheit bringen. Die Reds haben nur fünf der letzten 26 CL-Spiele verloren. Drei der fünf Pleiten kassierte man dabei aber gegen Real Madrid.

Real Madrid - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 Espanyol Barcelona (H), 0:0 Betis Sevilla (A), 0:1 Barcelona (H), 1:1 Atletico Madrid (H), 5:2 Liverpool

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:1 Bournemouth (A), 7:0 Manchester United (H), 2:0 Wolverhampton (H), 0:0 Crystal Palace (A), 2:5 Real Madrid (H)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Liverpool: 5:2 (A), 1:0 (A), 0:0 (A), 3:1 (H), 3:1 (H)

Die Königlichen sind ein Angstgegner der Reds. Sechs der vergangenen sieben Duelle gegen Madrid hat Liverpool verloren. Grundsätzlich gewann Real 20 von 50 Duellen gegen englische Teams. Elf dieser Siege feierte man daheim. Liverpool ging in 20 von 52 Vergleichen mit einem spanischen Gegner als Sieger vom Feld. In Spanien reichte es nur für neun Erfolge.

Unser Real Madrid - Liverpool Tipp: Über 2,5 Tore

2018/19 konnte Liverpool in der Königsklasse gegen Barcelona schon einmal einen 3-Tore-Rückstand wettmachen. Damals durften die Reds im Rückspiel allerdings daheim ran. Sonst hat in diesem Wettbewerb auswärts noch kein Team so einen großen Rückstand noch gedreht. Und Real kam in 26 von 27 Europapokal-K.o.-Duellen weiter, wenn man das Hinspiel auswärts gewonnen hatte. Allerdings denken wir, dass die Gäste es versuchen werden, was den Hausherren einige Räume verschaffen könnte. Zu einem torreichen Spiel dürfte die Abwehr der Gäste wie schon im Hinspiel mit einigen Patzern auch ihren Beitrag leisten.