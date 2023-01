Real Madrid - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Real Madrid - Real Sociedad Tipp zum La Liga Spiel am 29.01.2023 lautet: Das Verfolgerduell in der spanischen Liga verspricht Spannung. Im Aufeinandertreffen zweier formstarker Mannschaften behält kein Keeper seine weiße Weste.

Nach einer Mini-Krise mit drei Niederlagen in sieben Pflichtspielen hat Real Madrid wieder die Kurve gekriegt. Das 3:1 nach Verlängerung am Donnerstagabend daheim gegen den Stadtrivalen Atletico im Viertelfinale der Copa del Rey war der dritte Erfolg in Serie. Damit tanzen die Königlichen weiterhin auf allen Hochzeiten. In der Liga darf man sich aber mit drei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Barca nicht mehr viele Patzer leisten. Mit dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellendritten Real Sociedad stehen „Los Blancos“ wieder vor einer schweren Aufgabe. Die Buchmacher haben dabei wenig Zweifel am Erfolg der Hausherren. Wir spielen aber mit einer Quote von 1,88 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Real Sociedad auf „Beide Teams treffen“:

Real Madrid hat in dieser Saison schon 16 Gegentore kassiert

Es treffen die beste und drittbeste Offensive aufeinander

In 4 der letzten 5 Duelle in Madrid fiel auf beiden Seiten mindestens ein Treffer

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Die La-Liga-Tabelle wird von Barcelona angeführt. Drei Punkte dahinter folgt Real Madrid als erster Verfolger. Doch auch Real Sociedad auf Platz 3 hat nur drei Zähler Rückstand auf Rang 2.

Trotz der engen Ausgangslage sind die Hausherren bei der Real Madrid vs. Real Sociedad Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,72 die Favoriten. Die Sportwetten Tipper bekommen für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 5,05.

Real Madrid vs Real Sociedad Prognose: Wer punktet im Verfolgerduell?

Nach der WM-Pause tat sich Real oft schwer und litt unter der Formschwäche einiger Stammspieler wie beispielsweise Vinicius Jr. So war in der Offensive zu wenig Zug drin. Zudem leistete sich die Mannschaft viele Ungenauigkeiten und Patzer in der Defensive. Diese Probleme traten am Donnerstag auch in der ersten Halbzeit des „Derbi Madrileno“ auf.

Nach der Pause zeigte Real dann aber ein anderes Gesicht und spielte schwungvoll nach vorne. In der Verlängerung waren die Männer von Coach Carlo Ancelotti in Überzahl und nutzten dies mit einem 3:1-Sieg auch aus. Somit stehen „Los Blancos“ im Pokal-Halbfinale. In der Champions League geht es ab Mitte Februar mit dem Duell gegen Liverpool weiter. 38 Treffer in 17 Ligaspielen bedeuten die beste Offensive.

Real Sociedad war auch noch im Pokalwettbewerb im Rennen und trat am Mittwoch beim FC Barcelona an. Kurz vor der Halbzeit kassierten die Basken einen Platzverweis und mussten fortan mit einem Mann weniger auskommen. Am Ende wehrte sich San Sebastian in Unterzahl nach Kräften und lieferte den Hausherren einen engen Fight. Trotzdem schied die Mannschaft von Coach Imanol Alguacil nach einer 0:1-Pleite aus der Copa del Rey aus.

Für Real Sociedad war es die erste Niederlage nach neun Pflichtspiel-Siegen in Folge. Trotzdem liegen die „Txuri-Urdin“ in der Primera Division noch auf Champions-League-Kurs. Das Polster auf Rang 5 beträgt sieben Punkte. Bisher stand der Verein schon in den Jahren 2003/04 und 2013/14 in der Gruppenphase der Königsklasse. Im laufenden Europa-League-Wettbewerb ist „La Real“ auch noch im Rennen und steht als Sieger der Gruppe E schon sicher im Achtelfinale.

Real Madrid - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:1 Atletico Madrid (H), 2:0 Athletic Bilbao (A), 3:2 Villarreal (A), 1:3 Barcelona (H), 4:3 Valencia (H)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 0:1 Barcelona (A), 2:0 Rayo Vallecano (A), 1:0 RCD Mallorca (H), 3:1 Athletic Bilbao (H), 2:0 UD Almeria (A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Real Sociedad: 4:1 (H), 2:0 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 2:1 (A)

Seit fünf Duellen warten die Basken auf einen Sieg gegen die Königlichen. „Los Blancos“ liegen im direkten Vergleich nach 161 Partien mit 88 Siegen zu 32 Niederlagen klar vorne. In Madrid konnte San Sebastian sogar nur sechs von 81 Gastspielen für sich entscheiden. Zwei dieser Erfolge kamen aber in der jüngsten Vergangenheit zustande: Am 18. Spieltag der Saison 2019/20 (2:0) und im Pokal-Viertelfinale des Jahres 2020 (4:3).

Unser Real Madrid vs Real Sociedad Tipp: Beide Teams treffen

Real Madrid ist in dieser La-Liga-Saison daheim noch ungeschlagen. Doch Real Sociedad ist seit sechs Primera-Division-Spielen ohne Niederlage und gewann die letzten fünf Partien in Folge. Nur eine Mannschaft in der spanischen höchsten Spielklasse hat in der Fremde mehr Punkte gesammelt als die Basken. Am Ende läuft alles auf ein enges Duell hinaus.