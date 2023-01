Real Madrid - Valencia Tipp, Prognose & Quoten | 02.02.2023

Unser Real Madrid - Valencia Tipp zum La Liga Spiel am 02.02.2023 lautet: Das weiße Ballett aus Madrid stolperte bei seinen letzten Auftritten und verlor somit ein wenig an Boden auf Barca.

Die Gäste aus Valencia stecken zwar im Tabellenkeller, doch die erwartbaren Werte sind besser. Viele Tore sehen wir in diesem Duell nicht.

Bereits Anfang Januar trafen die Teams aufeinander und mussten nach einem 1:1 zum Elfmeterschießen antreten. In diesem Vergleich setzen wir auf unter 2,5 Tore mit einer Quote von 2,24 bei NeoBet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Valencia auf „Unter 2,5 Tore“:

Real Madrid vs Valencia Quoten Analyse:

Real Madrid vs Valencia Prognose: „Ein Aufeinandertreffen der fehlenden Form“

Trainer Ancelotti muss mit seiner Mannschaft wieder in die Spur finden, wenn der Titel nicht in weite Ferne rücken soll. Dabei hilft eine stabile Defensive. Real blieb in drei seiner letzten vier Ligaspiele ohne Gegentreffer.