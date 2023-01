Real Madrid - Valencia Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2023

Der spanische Supercup wird in diesem Jahr zum vierten Mal in Folge zwischen vier Teams ausgespielt. Dazu gehören die Gewinner und die Zweitplatzierten aus La Liga und der Copa del Rey. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren trägt die spanische Liga diesen Wettbewerb in Saudi-Arabien aus. Eröffnet wird das kleine Turnier am Mittwoch mit dem Duell in Riad zwischen Meister Real Madrid und dem Verlierer des letzten Pokal-Finales Valencia. Wenig überraschend schlagen sich die Buchmacher hier klar auf die Seite der Königlichen. Auch wir glauben an den Final-Einzug von Real und spielen somit mit einer Quote von 1,52 bei Bwin die Wette „Sieg Real“.