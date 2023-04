Real Madrid - Villarreal Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Unser Real Madrid - Villarreal Tipp zum La Liga Spiel am 08.04.2023 lautet: Gegen Villarreal sollte den Königlichen ein Arbeitssieg gelingen.

Nach dem fulminanten 4:0-Erfolg im Rückspiel der Copa del Rey beim Erzrivalen FC Barcelona strotzt Real Madrid nur so vor Selbstbewusstsein. Vor allem ein Mann ragt wieder einmal heraus: Karim Benzema. Er und sein Team empfangen am Samstag Villarreal zum 28. Spieltag in La Liga.

Es ist gleichzeitig die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League vier Tage später gegen Chelsea. Wir entscheiden uns für die Wette „Sieg Real & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,64 bei Admiralbet.

Darum tippen wir bei Real Madrid vs Villarreal auf „Sieg Real & Über 1,5 Tore“

Die Königlichen haben 4 der letzten 5 Pflichtspiele gewonnen

Real schoss in den letzten beiden Pflichtspielen zehn Tore

Seit 1998 hat Villarreal nur eines von 23 Gastspielen im Bernabeu gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Real Madrid vs Villarreal Quoten Analyse:

Nach zwei eindrucksvollen Siegen in den vergangenen sechs Tagen sind die Rollen in diesem Spiel klar verteilt. Für uns sogar etwas überraschend knacken die Wettquoten für einen Tipp auf Heimsieg die Marke von 1,50. Insofern sind schon Wetten auf einen einfachen Sieg der Blancos durchaus zu empfehlen.

Wetten auf einen Sieg Reals mit Handicap -1 übersteigen die Marke von 2,00. Für einen Tipp auf die Gäste werfen die besten Online-Wettanbieter Quoten bis zu 5,75 auf den Markt. Angesichts der Tatsache, dass Villarreal in seiner Historie nur eines von 23 Gastspielen im Bernabeu gewinnen konnte, erscheinen diese Werte fast schon niedrig.

Real Madrid vs Villarreal Prognose: Blancos ohne Probleme

Mit einem 4:0-Erfolg im Camp Nou demütigte Real Madrid seinen Erzrivalen FC Barcelona vor dessen eigenen Fans und zog nach der 0:1-Schlappe im Halbfinal-Hinspiel der Copa del Rey doch noch ins Finale ein. Die Königlichen waren nicht unbedingt das klar bessere Team, zeigten sich anders als der Gegner aber brutal effizient.

Mann des Spiels war einmal mehr Karim Benzema, der in der zweiten Halbzeit binnen einer halben Stunde einen lupenreinen Hattrick erzielte. Schon drei Tage zuvor hatte King Karim beim 6:0-Heimerfolg in La Liga gegen Valladolid binnen sechs Minuten und 30 Sekunden den drittschnellsten Hattrick im spanischen Oberhaus geschafft.

Vier der letzten fünf Pflichtspiele haben die Madrilenen für sich entschieden. Einzig das Ligaspiel bei Barca vor drei Wochen ging mit 1:2 verloren. Damit wurde auch das Meisterrennen mehr oder weniger entschieden. Elf Spieltage vor dem Ende der Saison beträgt der Rückstand der Königlichen auf die Katalanen zwölf Punkte.

Es bleiben aber immer noch zwei Titel, die zu holen sind. Neben der Copa del Rey ist Real bekanntlich auch noch im Viertelfinale der Champions League. Dort geht es am Mittwoch im Hinspiel gegen Chelsea. Mit einem Sieg am Samstag zu Hause, wo man in dieser Saison nur eines von 19 Pflichtspielen verlor, will man eine gelungene Generalprobe feiern.

Real Madrid - Villarreal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 4:0 Barcelona (CDR, A), 6:0 Valladolid (LL, H), 1:2 Barcelona (LL, A), 1:0 Liverpool (CL, H), 3:1 Espanyol (LL, H)

Letzte 5 Spiele Villarreal: 2:0 Real Sociedad (LL, H), 3:0 Osasuna (LL, A), 0:1 Anderlecht (ECL, H), 1:1 Betis Sevilla (LL, H), 1:1 Anderlecht (ECL, A)

Letzte 5 Spiele Real Madrid vs Villarreal: 3:2 (CDR, A), 1:2 (LL, A), 0:0 (LL, A), 0:0 (LL, H), 2:1 (LL, H)

Mit Villarreal reist aber ein Team an, das seine letzten beiden La Liga-Spiele mit 5:0 Toren gewinnen konnte. Mit dem 2:0-Heimerfolg am vergangenen Wochenende gegen den Vierten Real Sociedad wahrte das Gelbe U-Boot außerdem seine Chancen auf die Champions League. Noch steht man selbst auf Rang sechs.

Durch den Erfolg über RSSS ist der Rückstand auf den vierten Platz aber auf nur noch vier Zähler geschrumpft. Insgesamt ist das Submarino amarillo seit fünf Ligaspielen ungeschlagen, von denen es vier gewinnen konnte. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht der Klub nur wegen der schlechteren Tordifferenz auf dem zweiten Rang.

Wie gut die Form Villarreals aktuell ist, wird vor allem daran deutlich, dass der Europa League-Sieger von 2021 vor besagten letzten fünf Ligaspielen viermal in Folge verlor. Und auch den Königlichen bereitete das Gelbe U-Boot in der Vergangenheit Probleme. Das Hinspiel gewann man zu Hause mit 2:1.

Es war zwar der einzige Sieg in den letzten elf direkten Duellen, allerdings konnte Real auch nur vier dieser letzten elf Aufeinandertreffen gewinnen und zwar alle mit nur einem Tor Vorsprung. Im Achtelfinale der Copa del Rey Mitte Januar sah Villarreal beim Stand von 2:0 bis zur 57. Minute wie der sichere Sieger aus, ehe die Blancos noch dreimal zuschlugen.

Unser Real Madrid - Villarreal Tipp: Sieg Real & Über 1,5 Tore

Betrachtet man nur die direkten Duelle in La Liga, so ist Real zuletzt dreimal in Folge sieglos geblieben. Nach zwei Nullnummern gab es die bereits erwähnte Schlappe im Hinspiel dieser Saison. Zu Hause verloren die Königlichen in ihrer Historie aber nur eines von 23 Pflichtspielen gegen das Gelbe U-Boot.

Nach den letzten beiden eindrucksvollen Siegen gegen Valladolid und in Barcelona sollten sich die Blancos aber hier durchsetzen, um mit einem besonders guten Gefühl in das CL-Spiel gegen Chelsea an gleicher Wirkungsstätte zu gehen.