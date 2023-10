Red Bull Salzburg - Real Sociedad Tipp, Prognose & Quoten

Unser Red Bull Salzburg - Real Sociedad Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Salzburg hat mit einem Sieg bei Benfica einen perfekten Start in die neue CL-Saison gefeiert. Auch am Dienstag gegen Real Sociedad ist mindestens ein Punkt drin.

Die Champions-League-Gruppe D der Saison 2023/24 ist recht ausgeglichen. Hier gibt es weder einen klaren Favoriten noch einen deutlichen Außenseiter. Da RB Salzburg am 1. Spieltag mit 2:0 bei Benfica gewann, führt der österreichische Meister die Tabelle an. Dahinter folgen Inter Mailand und Real Sociedad, die sich zum Auftakt mit einem 1:1 trennten. Am Dienstag empfangen die Bullen die Basken in der Red Bull Arena.

Warum wir uns bei dieser Partie mit einer Quote von 1,53 bei Interwetten für die Wette „Doppelte Chance 1X“ entscheiden, soll unser Red Bull Salzburg vs Real Sociedad Tipp klarmachen.

Darum tippen wir bei Red Bull Salzburg vs Real Sociedad auf „DC 1X“:

Salzburg ist gegen Real Sociedad noch ohne Niederlage

Red Bull kassierte in den letzten 8 CL-Heimspielen nur eine Pleite (1:2 vs. Chelsea)

Die „Txuri-Urdin“ haben 5 ihrer 8 Gastspiele in der Königsklasse verloren

Red Bull Salzburg vs Real Sociedad Quoten Analyse:

Der Blick auf die Wettquoten zeigt, dass sich die besten Buchmacher bei der Red Bull Salzburg vs Real Sociedad Prognose nicht wirklich für einen Favoriten entscheiden können. Für einen Sieg der Gäste gibt es mit einem Schnitt von 2,55 die etwas niedrigeren Quoten. Das hat auch mit dem Marktwert zu tun. Hier haben die Spanier mit 397 zu 206 Millionen Euro etwas die Nase vorne.

Doch auch ein Erfolg der Hausherren ist mit durchschnittlichen Quoten von 2,86 nicht wirklich viel unwahrscheinlicher. Mit einem Schnitt von 1,86 rechnen die Buchmacher eher mit weniger als drei Treffern. Allerdings hat auf dem Wettmarkt „Beide Teams treffen“ die Option „Ja“ mit einem durchschnittlichen Wert von 1,75 die Nase vorne.

Red Bull Salzburg vs Real Sociedad Prognose: Setzt sich die Jugend erneut durch?

Unter dem neuen Trainer Gerhard Struber war Red Bull mit acht Siegen und einem Remis aus den ersten neun Pflichtspielen bestens in die neue Saison gestartet. Die erste und bisher einzige Niederlage gab es dann aber am 8. Spieltag der österreichischen Bundesliga daheim mit einem 0:1 gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz. Damit ging in der heimischen Liga eine Serie von 37 ungeschlagenen Partien zu Ende. Schaut man nur auf Pflichtspiele, war es die erste Pleite nach 23 Spielen und dem Aus in der Europa League gegen AS Rom.

Trotzdem führt RB die Tabelle der heimischen Liga an. Das Polster auf Verfolger Sturm Graz beträgt aber nur noch einen Punkt. Am ersten Spieltag der laufenden Gruppenphase stellten die Salzburger mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren und 183 Tagen die jüngste Startelf in der Geschichte der Champions League. Diese gewann mit 2:0 bei Benfica, profitierte aber auch von einem frühen Platzverweis der Hausherren in der 13. Minute. In den letzten acht CL-Heimspielen kassierten die Bullen gerade mal eine Pleite (vs. Chelsea).

Real Sociedad erzielte mit dem vierten Platz am Ende der vergangenen Saison das beste Ergebnis seit dem Jahr 2012/13. Dadurch lösten die Basken auch das erste Mal seit der Spielzeit 2013/14 das Ticket für die Königsklasse. In der Champions League warten die „Txuri-Urdin“ seit sieben Partien auf einen Sieg. Diese Serie wäre am ersten Spieltag beinahe zu Ende gegangen. Erst in der 87. Minute mussten die Männer von Coach Imanol Alguacil im Heimspiel gegen Inter noch den Treffer zum 1:1-Endstand hinnehmen.

In der Fremde konnte der Verein aus San Sebastian in der Champions League nur zwei von acht Gastspielen für sich entscheiden. Auch in La Liga ging „La Real“ gerade mal in drei der vergangenen elf Gastspiele als Sieger vom Feld. Nach einem Start mit drei Unentschieden hat Real Sociedad aber inzwischen in die neue Saison gefunden. Das 3:0 daheim im Basken-Derby am Sonntag gegen Bilbao war der vierte Sieg aus den jüngsten fünf Partien. Damit steht Real Sociedad auf Platz 5, sechs Zähler hinter Spitzenreiter Real Madrid.

Red Bull Salzburg - Real Sociedad Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Red Bull Salzburg: 4:0 Austria Lustenau (A), 4:0 Austria Salzburg (A), 0:1 Blau Weiß Linz (H), 2:0 Benfica Lissabon (A), 2:2 Sturm Graz (A)

Letzte 5 Spiele Real Sociedad: 3:0 Athletic Bilbao (H), 1:0 Valencia (A), 4:3 Getafe (H), 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Real Madrid (A)

Letzte Spiele Red Bull Salzburg vs Real Sociedad: 2:1 (H), 2:2 (A)

Bisher trafen die beiden Vereine lediglich in der Runde der letzten 32 der Europa League der Saison 2017/18 aufeinander. Die Bullen kamen nach einem 2:2-Unentschieden bei den „Txuri-Urdin“ und einem 2:1-Sieg im Rückspiel eine Runde weiter.

Real Sociedad kommt in vier Spielen gegen österreichische Mannschaften auf gerade Mal einen Sieg (2U, 1N). Doch auch die Salzburger konnten gerade mal eine der jüngsten sechs Partien gegen Teams aus Spanien für sich entscheiden (1U, 4N).

In den vergangenen sechs Pflichtspielen erzielten die Basken das erste Tor im Spiel.

Unser Red Bull Salzburg - Real Sociedad Tipp: Doppelte Chance 1X

In der CL-Gruppe D geht es eng zu. Auch am 2. Spieltag stehen uns Duelle auf Augenhöhe bevor. Die Salzburger sind recht heimstark und haben sich von der Pleite gegen BW Linz mit zwei 4:0-Siegen in Folge gut erholt. Schon im Vorjahr mussten sich Teams wie Bayern oder AC Milan mit einem 1:1 bei den Bullen begnügen. Da sich die Basken in der Fremde etwas schwerer tun als daheim, trauen wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zu.