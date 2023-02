Regensburg - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 04.02.2023

Unser Regensburg - Bielefeld Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.02.2023 lautet: Sowohl Regensburg als auch Bielefeld sind mit einer Niederlage ins Jahr 2023 gestartet. In einem engen direkten Duell um die ersten Punkte der Rückrunde dürften einige Tore fallen.

Am 1. Spieltag der Saison 2022/23 hatte Regensburg dem SV Darmstadt mit einem 2:0-Heimsieg die bis heute einzige Niederlage beigebracht. Am Samstag zum Auftakt der Rückrunde trafen beide Teams erneut aufeinander.

Dieses Mal hatte der Jahn mit einer 0:2-Pleite am Böllenfalltor das Nachsehen. Die Oberpfälzer stehen somit bei fünf Spielen ohne Sieg. In diesem Zeitraum holte der Jahn nur einen Punkt. Diese Serie soll möglichst schnell zu Ende gehen.

Am besten schon am Samstag im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Die Bookies trauen den Hausherren den Dreier hier auch durchaus zu. Wir spielen aber beim Regensburg vs Bielefeld Tipp mit einer Quote von 1,90 bei Bet365 die Wette „Über 2,5 Tore“

Darum tippen wir bei Regensburg vs Bielefeld auf „Über 2,5 Tore“:

In den vergangenen acht Spielen der Regensburger gab es insgesamt 30 Tore zu sehen

In den letzten 4 Ligapartien mit Beteiligung von Bielefeld fielen 3 Mal mehr als 2 Treffer

In den 9 Zweitliga-Duellen zwischen beiden Teams fielen im Schnitt über 3,8 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Regensburg vs Bielefeld Quoten Analyse:

Bielefeld ist nach dem 18. Spieltag auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Gegner Regensburg steht drei Plätze und zwei Punkte vor der Arminia.

Die Buchmacher rechnen bei der Regensburg vs Bielefeld Prognose mit einem recht engen Duell. Mit Siegquoten im Schnitt von 2,38 sind die Hausherren die leichten Favoriten.

Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten Tipper für einen Dreier der Gäste durchschnittliche Quoten von 2,99.

Regensburg vs Bielefeld Prognose: Kann der Jahn seine Heimstärke ausspielen?

Für den Jahn geht es in jeder Saison um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Wie schon in der Vorsaison hatten die Rothosen auch in diesem Jahr gut losgelegt, waren dann aber tief in die untere Tabellenhälfte gerutscht. Zum Ende der Hinserie hatte Regensburg vier Plätze und zwei Punkte Polster auf die Abstiegszone. Mit der 0:2-Pleite zum Auftakt des Jahres 2023 wird die Luft für die Oberpfälzer nun wieder etwas dünner.

Beim Gastspiel in Darmstadt halfen die Gäste fleißig mit. Das 0:1 fiel nach einem Patzer im Spielaufbau. Fünf Minuten später sah Regensburgs Kennedy nach einer Notbremse die Rote Karte. In der Fremde steht der Jahn nun bei sieben Niederlagen aus den letzten acht Gastspielen. Daheim läuft es aber besser. Hier kassierten die Männer von Coach Mirsad Selimbegovic in den vergangenen sechs Partien nur eine Pleite.

Die Hinrunde als Absteiger hatte sich die Arminia ganz anders vorgestellt. Doch Bielefeld kam überhaupt nicht ins Rollen und überwinterte auf dem Relegationsplatz 16. Auch der Trainerwechsel von Uli Forte zu Daniel Scherning brachte nicht die Trendwende. Dafür hat sich der DSC für die zweite Saisonhälfte einiges vorgenommen und empfing am vergangenen Spieltag das Tabellen-Schlusslicht Sandhausen.

Doch hier setzte es mit einem 1:2 die nächste Pleite. Der Coach kritisierte, dass man nicht mutig genug gewesen sei und entscheidende Zweikämpfe verloren habe. Gegen einen gut gestaffelten Gegner fehlten Ideen, Ballsicherheit und Tempo. Dabei hatten die Ostwestfalen die letzten beiden Spiele vor der WM-Pause in Paderborn (2:0) und gegen Magdeburg (3:1) gewonnen.

Regensburg - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Regensburg: 0:2 Darmstadt (A), 5:1 Vilzing (H), 4:0 Vorwärts Steyr (H), 1:0 KSV 1919 (H), 0:0 Bayreuth (A)

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 1:2 Sandhausen (H), 0:4 Mönchengladbach (A), 1:1 Verl (H), 3:1 Magdeburg (H), 2:0 Paderborn (A)

Letzte 5 Spiele Regensburg vs Bielefeld: 3:0 (A), 0:6 (A), 1:3 (H), 0:3 (H), 3:5 (A)

Bielefeld gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern von Regensburg. In 14 Duellen ging der Jahn nur zweimal als Sieger vom Feld. Dem gegenüber stehen fünf Remis und sieben Siege für die Arminia.

Den ersten Erfolg gegen den DSC schaffte der Jahn am 18. Spieltag der Saison 2017/18 mit einem 3:2 daheim. Zudem siegten die Oberpfälzer am 2. Spieltag der laufenden Saison mit 3:0 bei den Ostwestfalen.

Unser Regensburg - Bielefeld Tipp: „Über 2,5 Tore“

Bei diesem Kellerduell fällt ein Ergebnistipp schwer. Auf der einen Seite ist der Jahn daheim recht stark.

Doch bei der Arminia wartet man Woche für Woche darauf, dass die Mannschaft ihre Fehler abstellt und der Knoten endlich platzt. Am Ende dürfte es dieses Mal, wie schon so oft wenn beide Teams aufeinandertreffen, wieder ein paar Tore zu sehen geben.