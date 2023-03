Regensburg - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Regensburg - Düsseldorf Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Der Aufstieg ist für die Gäste aus Düsseldorf noch nicht vom Tisch, ebenso wenig der Klassenerhalt für Regensburg. Beide Teams stehen vor einer wichtigen Partie, in der Fortuna von einer besseren Form zehren kann.

Regensburg ist bekannt für individuelle Schnitzer und bietet ausreichend Gelegenheiten. Folglich entscheiden wir uns bei dieser Wette für eine Doppelte Chance X2 und Unter 3,5 Tore. Dieser Tipp ist bei Bwin, mit einer Quote von 1,85 ausgestattet.

Darum tippen wir bei Regensburg vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Regensburg vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Überraschenderweise liegt Regensburg trotz neun siegloser Spiele in Serie nur einen Punkt hinter dem rettenden Ufer. Die Chancen auf den Klassenerhalt sind somit weiterhin gegeben, doch dafür müssen dringend Zähler her.

Auf den ersten Blick eine schwierige Aufgabe - die Fortunen haben bereits 15 Punkte mehr auf ihrem Konto. Chancenlos sind die Weiß-Roten trotzdem nicht, da Düsseldorf erst drei Auswärtssiege einfahren konnte. Holt der 1895 gegründete Verein den vierten Sieg in der Ferne, könnt ihr mit Wettquoten um 2,10 rechnen.

Regensburg vs Düsseldorf Prognose: „Fehler der Gastgeber werden bisher eiskalt ausgenutzt“

Trainer Mersad Selimbegovic sprach nach der 0:1-Niederlage gegen Karlsruhe ein offensichtliches Thema an - individuelle Fehler seiner Profis. Einzelne Aussetzer kosteten den Regensburgern schon zu viele Punkte, da machte das Duell mit dem KSC keine Ausnahme.

Dem einzigen Treffer der Partie ging ein Fehler von Routinier Sebastian Nachreiner voraus, der in einer gefährlichen Feldposition ins Dribbling ging, den Ball verlor und somit das Gegentor einleitete. 38 Gegentreffer belegen, wie anfällig der Jahn in seiner Hintermannschaft ist.

Insbesondere, wenn wir den Vergleich mit den erwartbaren Gegentoren heranziehen. Im Gegensatz zum realen Wert liegen die Gastgeber in dieser Kategorie im Mittelfeld der Tabelle und sogar im selben Bereich wie die Fortunen.

Gleichzeitig offenbarte der Abstiegskandidat seine Schwächen im Abschluss. Regensburg hatte genügend Chancen, um zu punkten, traf unter anderem drei Mal Aluminium. Obwohl der Jahn zu Hause prozentual die meisten Abschlüsse im Fünfmeter-Raum nimmt, reicht es nur zu 22 Treffern in der Saison - nur Rostock und Nürnberg trafen seltener.

Die Kombination aus Nervosität vor dem gegnerischen Kasten und der Menge an individuellen Fehlern führt dazu, dass die Rothosen seit neun Ligaspielen auf einen Sieg warten. Gibt es für die Mannschaft aus dem Tabellenkeller Hoffnung im direkten Duell mit Düsseldorf?

Regensburg - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Die Bilanz spricht nicht gerade für große Euphorie in Bayern. Die Selimbegovic-Elf gewann nur eines der sieben Zweitliga-Duelle mit den Fortunen und kam in dieser Spielzeit in zwei Aufeinandertreffen insgesamt mit 0:7 unter die Räder.