Regensburg - Hannover Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Regensburg - Hannover Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2023 lautet: Beide Teams hatten zuletzt große Probleme. Regensburg hält die Rote Laterne und marschiert schnurstracks in Richtung 3. Liga. Hannover droht den Aufstieg gänzlich zu verpassen. Wir gehen von einem torreichen Spiel aus und räumen den 96ern leichte Vorteile ein.

Regensburg steht mit dem Rücken zur Wand und holte aus den vergangenen sieben Liga-Duellen nur einen Zähler. Die momentane Form ist als katastrophal zu bewerten und deutet mehr und mehr den Abstieg in die 3. Liga an.

Da die unteren Plätze in der 2. Bundesliga alle sehr dicht beieinander liegen, hat „der Jahn“ aber weiterhin die Möglichkeit, den Klassenerhalt sicherzustellen. Zum rettenden Ufer fehlen nur zwei Zähler.

Obwohl Hannover nur einen Punkt aus den vergangenen vier Zweitliga-Ansetzungen holte, sind drei Punkte für Regensburg aufgrund der Heimschwäche wohl unwahrscheinlich. Die 96er zeigen den qualitativ besseren Kader auf und sind bestrebt, nach drei Niederlagen wieder in die Spur zu finden.

Gegen Paderborn waren zuletzt gute Ansätze zu erkennen, wenngleich die wackelige Abwehr mit vier Gegentoren am Ende für eine knappe 3:4-Pleite sorgte.

Da Regensburg nur einen Zähler aus den vergangenen drei Heimspielen in der 2. Bundesliga holte und zudem sieben Gegentore kassierte, bietet sich eine „Doppelte Chance X2″ und „Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,88 bei Bwin an.