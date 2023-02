Rennes - Schachtjor Donezk Tipp, Prognose & Quoten | 23.02.2023

Unser Rennes - Schachtjor Donezk Tipp zum Europa League Spiel am 23.02.2023 lautet: Das Hinspiel ging knapp mit 2:1 an die Ukrainer. Im Rückspiel genießen die Kicker aus Rennes Heimrecht und werden bei den Bookies favorisiert. Eine Einschätzung, die wir teilen.

Die ersten 45 Minuten waren im Hinspiel vom Ergebnis her eindeutig. Durch die Treffer von Kryskiv und Bondarenko lagen die Hausherren aus der Ukraine mit 2:0 in Front. Wenngleich die Gäste den zweiten Durchgang dominierten, sprang nicht mehr als der Anschluss durch Karl Toko Ekambi heraus.

Eine eklatante Abschlussschwäche war den Franzosen beim letzten Aufeinandertreffen vorzuwerfen. Deutlich mehr Abschlüsse wurden generiert und am Ende stand dennoch nichts Zählbares zu Buche. Das Fehlen von Linksaußen Martin Terrier, der gleichzeitig mit drei Treffern Rennes besten Europa-League-Angreifer verkörpert, war spürbar. Aufgrund seines Kreuzbandrisses fehlt der Franzose auch im Rückspiel.

Schachtjor reicht ein Remis, um den Einzug ins Achtelfinale dingfest zu machen. Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Ukrainer auf Sieg spielen. Aufgrund des Heimvorteils und der größeren Qualität in den eigenen Reihen erwarten wir einen Triumph der Franzosen bzw. ein Remis mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Markt wird bei Betano eine Quote von 2,10 geboten.

Darum tippen wir bei Rennes vs Schachtjor Donezk auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Rennes verlor nur eines der vergangenen 9 Heimspiele in der Europa League (4S, 4U).

Donezk gewann nur zwei der vergangenen sechs Auswärtsspiele in der Europa League (1U, 3N).

Das Hinspiel gestaltete sich mit Toren auf beiden Seiten und es war eine enge Angelegenheit.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rennes vs Schachtjor Donezk Quoten Analyse:

Wie schon eingangs erwähnt, sind die Gastgeber aus Rennes leicht favorisiert. Der Heimsieg offenbart die niedrigste Quote am Drei-Wege-Markt. Hierbei handelt es sich um eine Quote von durchschnittlich 1,70. Donezk hingegen übernimmt die Rolle des klaren Außenseiters und ist mit einer Quote, die sich an 5,00 annähert, gesetzt.

Ähnlich wie schon im Hinspiel rechnen die Bookies auch beim erneuten Kräftemessen mit drei oder mehr Toren und preisen die Märkte dementsprechend ein. Mehr als 2,5 Tore bringen eine Quote von ca. 1,75 mit sich. Nahezu identisch verhält es sich am Markt „Beide Teams treffen“. Dort tendieren die Buchmacher zu Toren auf beiden Seiten.

Rennes vs Schachtjor Donezk Prognose: „Dreht Rennes das verlorene Hinspiel?“

Rennes gehört zu den wenigen Teams, die in der Europa-League-Gruppenphase ungeschlagen blieben. Drei Siege und drei Remis reichten am Ende hinter Fenerbahce für den zweiten Tabellenplatz. Keines der drei Gruppenspiele ging im heimischen Roahzon Park verloren (1S, 2U). Offensiv brachten die Franzosen in jedem Heimspiel mindestens ein Tor zustande, weisen aber kein „Clean Sheet“ auf. Vier Gegentore sprechen nicht für eine sichere Abwehr. Zwei Drittel der Heimspiele endeten mit mehr als 2,5 Toren.

Nach wettbewerbsübergreifend drei Niederlagen in Serie gewann die Elf von Trainer Bruno Genesio am Wochenende die Generalprobe gegen Clermont mit 2:0. Anhand des Sieges verbesserte sich Stade Rennes auf Platz fünf der Tabelle.

Schachtjor Donezk war einst in der Königsklasse gestartet, zog aber im Kräftemessen mit Real Madrid und RB Leipzig den Kürzeren. Am Ende reichte es lediglich für Rang drei und den Einzug in die Europa League.

In jedem Auswärtsspiel hat Donezk mindestens ein Tor erzielt, muss sich auf der anderen Seite aber vier Gegentore ankreiden lassen. Ein „Clean Sheet“ zeigten die Ukrainer in der Ferne nicht auf. Zwei Drittel der Begegnungen in der Fremde endeten in der Königsklasse mit mehr als 2,5 Toren.

Schachtjor hat seit November 2022 kein Liga-Duell absolviert. Erst Ende Februar bzw. Anfang März wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen.

Rennes - Schachtjor Donezk Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rennes: 2:0 Clermont (L1, H), 1:2 Schachtjor Donezk (EL, A), 1:3 Toulouse (L1, A), 1:3 Lille (L1, H), 3:0 Racing Straßburg (L1, H).

Letzte 5 Spiele Schachtjor Donezk: 2:1 Rennes (EL, H), 4:0 Sarajevo (Test, A), 4:4 Maribor (Test, A), 2:2 Ludogorets (Test, A), 2:2 FC Koper (Test, A).

Letzte 2 Spiele Rennes vs. Schachtjor Donezk: 1:2 (EL, A), 0:1 (UEFA-Cup, H).

Beide Kräftemessen mit den Ukrainern gingen aus der Sicht der Franzosen verloren. Vor allem im Hinspiel wäre aber ein Remis keineswegs unverdient gewesen. Die Gäste aus Frankreich bestimmten zum Teil das Geschehen, mussten sich aber eine Abschlussschwäche nachsagen lassen. Vor heimischer Kulisse besteht die Hauptaufgabe darin, diese abzulegen.

Unser Rennes - Schachtjor Donezk Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Mit hoher Wahrscheinlichkeit lässt Bruno Genesio die Hausherren im 4-4-2 mit offensiver Ausrichtung auflaufen. Amine Gouiri und Karl Toko Ekambi, der im Hinspiel den eminent wichtigen Treffer zum 1:2 erzielte, bilden dabei die offensive Durchschlagskraft.

Den Gästen hingegen ist eine defensive Grundausrichtung zuzutrauen, um Rennes kommen zu lassen und über schnelle Konter zu Abschlüssen zu gelangen. Beide Ideen sind als vielversprechend zu bewerten und werden wohl für Tore sorgen.