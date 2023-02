Rostock - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2023

Unser Rostock - Darmstadt Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 18.02.2023 lautet: Darmstadt stellt auf Zweitliga-Niveau das Maß aller Dinge dar und marschiert nach sechs Jahren Bundesliga-Absenz in Richtung Aufstieg. In Rostock ist der Kurs klar vorgegeben – drei Punkte sind als Ziel gesetzt und dürften auch errungen werden.

Hansa beendete zuletzt einen Negativtrend von zwei sieglosen Ansetzungen und kam gegen Arminia Bielefeld zu einem knappen 1:0. Durch den Dreier verbesserten sich die Mannen von Trainer Patrick Glöckner auf Rang zehn und sind im gesicherten Mittelfeld der Tabelle angesiedelt.

Mit Darmstadt gastiert nun ein sehr harter Brocken im Ostseestadion. Die Lilien grüßen von der Tabellenspitze und überzeugten in der 2. Liga bisweilen auf ganzer Linie. Mittlerweile sind sich die Bookies einig und sehen die Schützlinge von Trainer Torsten Lieberknecht als klaren Favoriten auf den Aufstieg.

Der Tabellenführer präsentierte sich 2023 bisher sehr stark und kassierte abgesehen von der 2:4-Pleite im Achtelfinale des DFB-Pokals in Frankfurt keine weitere Niederlage (4S, 1U). Um den Vorsprung auf den ersten Verfolger HSV möglicherweise auszubauen, müssen gegen Rostock drei Punkte her.

Aufgrund der Auswärtsstärke der Darmstädter betrachten wir die Gäste als Favoriten und entscheiden uns für die Wette „Auswärtssieg“ bei Happybet zu einer Quote von 2,10.

Darum tippen wir bei Rostock vs Darmstadt auf „Auswärtssieg“

Rostock ist neben Magdeburg das heimschwächste Team der Liga (3S, 1U, 6N).

Die Hanseaten gewannen nur eines der vergangenen sieben Duelle gegen Darmstadt (1S, 3U, 3N).

Darmstadt ist seit acht Auswärtsspielen ungeschlagen (6S, 2U).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Darmstadt Quoten Analyse

Eine klare Rollenverteilung gibt es in dieser Ansetzung laut Buchmacher-Einschätzung nicht. Wenngleich die Gäste neben dem HSV das auswärtsstärkste Team verkörpern, werden sie mit einer Quote von ca. 2,10 für den Auswärtssieg bewertet.

Rostock tat sich zuletzt im Ostseestadion sehr schwer und holte lediglich einen mageren Zähler aus den vergangenen fünf Heimspielen. Ein Aspekt, der auch den Bookies nicht entgangen ist. Der Heimsieg bringt eine Wettquote von beinahe 3,50 mit sich.

Mit einem Schützenfest rechnen die Wettanbieter hingegen nicht und preisen den Markt „Over/Under 2,5 Tore“ mit sehr ausgeglichenen Quoten, die sich um die 1,90 bewegen, ein.

Rostock vs Darmstadt Prognose: „Sorgt Rostock für mehr Spannung an der Tabellenspitze?“

Die Ostseestädter sackten am vergangenen Spieltag in Bielefeld nach 90 hart umkämpften Minuten einen knappen 1:0-Erfolg ein und tankten nach zwei Niederlagen in Serie Selbstvertrauen. Durch den Triumph ist das Polster zur Abstiegszone auf sechs Punkte angewachsen.

Gerade offensiv zeigte Rostock zuletzt Probleme auf und setzte kaum Akzente. Der Angriff blickt auf lediglich einen Treffer in den vergangenen drei Liga-Paarungen. Mit 18 erzielten Toren verkörpert der Angriff, hinter dem der Nürnberger (17), den schwächsten der Liga.

Der Sturm ist mit Fröling, Hinterseer und Verhoek als harmlos zu bewerten. Alle drei Angreifer brachten über die gesamte Saison bislang nur drei Tore zustande. Rostock hat ein deutliches Problem in der Offensive.

Anders gestaltet es sich hingegen bei den Gästen aus Darmstadt. 35 Tore wurden bislang erzielt. Mit Paderborn, dem HSV und Heidenheim waren vier Konkurrenten torgefährlicher.

Auswärts sind die Lilien keineswegs zu unterschätzen. Vier der vergangenen fünf Begegnungen in der Fremde brachten einen Sieg mit sich. In beinahe 90 Prozent der Auswärtsspiele wurde ein Tor erzielt. Darüber hinaus stand in einem Drittel der Begegnungen auf gegnerischem Boden hinten die Null.

Rostock - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 1:0 Bielefeld (2BL, A), 0:2 HSV (2BL, H), 0:2 Heidenheim (2BL, A), 0:0 Lech Posen (Test, A), 0:4 Lech Posen (Test, A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:1 Braunschweig (2BL, H), 2:4 Frankfurt (Pokal, A), 4:0 Sandhausen (2BL, A), 2:0 Regensburg (2BL, H), 1:0 Wil (Test, H).

Letzte 5 Spiele Rostock vs. Darmstadt: 0:4 (2BL, A), 1:1 (2BL, A), 2:1 (2BL, H), 0:1 (3L, H), 0:6 (3L, A).

Nur eines der vergangenen fünf Kräftemessen mit Darmstadt ging an die Hanseaten. Der Tabellenführer hingegen weist drei Siege auf. Anhand des Direktvergleichs lässt sich auf einen Erfolg der Gäste schließen.

Schon im Hinspiel zeichnete sich eine klare Angelegenheit ab. Vor heimischer Kulisse setzten sich die Lilien ohne Probleme mit 4:0 durch und fegten Rostock vom Platz. Als überragender Mann auf dem Feld galt Phillip Tietz. Der Angreifer schoss den Konkurrenten mit zwei Toren fast im Alleingang ab. Mit sieben Treffern verkörpert der 25-jährige Angreifer den torgefährlichsten Spieler in Darmstadts Reihen. Nach sieben torlosen Spielen in Folge jubelte der Stürmer zuletzt gegen Braunschweig über seinen entscheidenden Treffer zum 2:1 in der Nachspielzeit.

Unser Rostock - Darmstadt Tipp: „Auswärtssieg“

Wenngleich Rostock mit dem knappen 1:0 gegen Bielefeld einen Negativtrend beendete, steht mit Darmstadt eine Mammutaufgabe bevor. Die Lilien überzeugten bisher auf ganzer Linie und thronen nicht ohne Grund an der Tabellenspitze.

Neben dem HSV ist Darmstadt das auswärtsstärkste Team der Liga und gewann zwei Drittel seiner Fernduelle. Aufgrund der Heimschwäche der Hanseaten verhärten sich die Anzeichen für einen weiteren Auswärtssieg.