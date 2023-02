Rostock - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 05.02.2023

Unser Rostock - HSV Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.02.2023 lautet: Im Nordderby brauchen beide Teams drei Punkte. Schaut man auf die Formkurve und den direkten Vergleich, sind die Gäste zurecht die Favoriten.

In dieser Saison soll es mit der lang ersehnten Rückkehr des HSV in die Bundesliga endlich klappen. Die Hamburger überwinterten immerhin schon mal auf dem zweiten Tabellenplatz.

Nach dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Braunschweig haben die Rothosen zwölf der ersten 18 Spiele gewonnen. Nur zwei Teams verpassten in der eingleisigen 2. Liga mit einer solchen Bilanz den Aufstieg.

Am Sonntag geht es für die Männer von Trainer Tim Walter mit dem Gastspiel bei Hansa Rostock weiter. Nach dem Hinspiel haben die Hansestädter noch eine Rechnung mit der Kogge offen.

Der Verein von der Ostsee hatte am 2. Spieltag nach einem Treffer in der vierten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen. Wir spielen dieses Mal mit einer Quote von 1,96 bei NEObet die Wette „Sieg Hamburg“.

Darum tippen wir bei Rostock vs HSV auf „Sieg Hamburg“:

Rostock steht in der Heimtabelle nur auf Platz 16

Hamburg hat die letzten drei Gastspiele in Rostock alle gewonnen und dabei insgesamt zwölf Tore erzielt

Die Kogge wartet seit März 2004 auf einen Heimsieg gegen die Rothosen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs HSV Quoten Analyse:

Hansa hat 21 Punkte auf dem Konto und steht damit auf dem 9. Platz. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt aber nur drei Punkte.

Bei der Rostock vs HSV Prognose geht der Tabellenzweite somit wenig überraschend als Favorit ins Spiel. Für einen Dreier der Gäste gibt es Quoten im Schnitt von 1,94. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Hausherren mit durchschnittlichen Quoten von 3,66 belohnt.

Rostock vs HSV Prognose: Hamburg sucht immer noch nach Stabilität

Anfang November 2022 hat Coach Patrick Glöckner die Mannschaft von Hansa Rostock übernommen. Aus den ersten beiden Spielen unter dem neuen Trainer holte die Kogge gegen Nürnberg und Braunschweig vier Punkte. Zum Auftakt der Rückrunde am vergangenen Spieltag setzte es dann allerdings mit dem 0:2 in Heidenheim die erste Pleite unter Glöckner.

Der Trainer hatte hier bei seiner Mannschaft den nötigen Mut vermisst. Man habe den Ball zu schnell hergegeben und zu viel Respekt gehabt. Zudem blieben die Gäste vor dem gegnerischen Tor zu harmlos. Mit 17 Treffern hat Hansa weiterhin die zweitschwächste Offensive der Liga. Immerhin blieb die Defensive bis zur 80. Minute fast fehlerfrei.

Das 4:2 gegen Braunschweig am vergangenen Wochenende brachte dem HSV die ersten drei Punkte im neuen Jahr für das Ziel Aufstieg. Die Partie gegen einen limitierten Gegner war allerdings ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Die Hamburger legten gut los, leisteten sich aber nach dem ersten Gegentreffer zu viele einfache Fehler. An den ersten neun Spieltagen hat die Defensive der Rothosen gerade einmal fünf Gegentore zugelassen.

In den neun Partien seitdem kamen 16 Gegentreffer hinzu. So fehlen der Mannschaft weiterhin Konstanz und Stabilität. Andere Gegner dürften solche Hamburger Nachlässigkeiten sicher noch konsequenter ausnutzen als die Eintracht. Am Sonntag an der Ostsee müssen die Gäste ohne Mickel, Vuskovic, Amaechi, Krahn und Suhonen auskommen.

Rostock - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:2 Heidenheim (A), 0:0 Lech Poznan (A), 0:4 Lech Poznan (A), 1:2 ZSKA Sofia (A), 4:1 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele HSV: 4:2 Braunschweig (H), 2:0 Whitecaps (A), 0:4 Köln (A), 7:0 Ventura County Fusion (A), 1:0 Orange County SC (A)

Letzte 5 Spiele Rostock vs HSV: 1:0 (A), 2:3 (H), 0:3 (A), 0:0 (H), 1:3 (H)

24-mal sind Hansa und der HSV in der Bundesliga aufeinandergetroffen. Hier liegen die Hamburger mit 13 Siegen zu 6 Niederlagen im direkten Vergleich vorne. In der 2. Bundesliga gab es bisher nur drei Duelle. In der Vorsaison gingen beide Partien an die Rothosen (3:0, 3:2).

Der Erfolg im Hinspiel der laufenden Saison war der erste Sieg der Kogge gegen die Hamburger seit 18 Jahren. Damit ging für Rostock eine Serie von sechs Niederlagen in Folge gegen den Nord-Rivalen zu Ende.

Unser Rostock - HSV Tipp: „Sieg Hamburg“

Nachdem der HSV in der Vorsaison den Aufstieg in der Relegation verpasst hatte, wollen sich die Hamburger in dieser Spielzeit Platz 1 oder 2 sichern.

Im Duell mit Darmstadt und Heidenheim dürfen sich die Rothosen aber nicht viele Patzer leisten. Am Sonntag bei den heimschwachen Rostockern sind die Gäste zurecht die Favoriten.