Rostock - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 05.03.2023

Unser Rostock - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 05.03.2023 lautet: Hansa und der KSC wollen im direkten Duell den Abstand auf die Abstiegszone weiter vergrößern. Vieles spricht für ein enges Duell und wenige Tore.

Ende Januar war die Lage in Karlsruhe noch recht bedrohlich. Nach dem 0:1 daheim gegen Paderborn konnte die Mannschaft von Trainer Christian Eichner die Abstiegszone nur knapp dank des besseren Torverhältnisses vermeiden.

Auch der Stuhl des Coaches wackelte bedenklich. Doch das 1:0 gegen Jahn Regensburg am vergangenen Spieltag war nun schon der dritte Sieg in Serie. Der KSC ist vier Spiele in Folge ungeschlagen und hat es sich im Tabellen-Mittelfeld mit einem Polster von acht Punkten auf einen direkten Abstiegsrang bequem gemacht.

Zeit zum Ausruhen gibt es aber längst nicht. Am Sonntag steht mit dem Gastspiel in Rostock eine weitere schwere Aufgabe an. Wir spielen mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000 die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rostock - Karlsruhe auf „Unter 2,5 Tore“:

In den vergangenen 8 Ligaspielen von Hansa fielen nie mehr als 2 Tore

In der Rückrunde hat der KSC nur 3 Gegentreffer kassiert

Rostock hat die schwächste Offensive der Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rostock vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Zur Winterpause lag Karlsruhe noch drei Punkte und vier Plätze hinter Rostock. Inzwischen stehen die Badener auf Rang 10, vier Zähler und drei Plätze vor Hansa.

So gehen die Gäste bei der Rostock vs Karlsruhe Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,56 auch als minimale Favoriten in die Partie.

Doch mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,79 für einen Erfolg der Hausherren ist bei diesem Spiel aus Sicht der Buchmacher kein wirklicher Favorit auszumachen.

Rostock vs Karlsruhe Prognose: Wann geht der Heimfluch von Hansa zu Ende?

Gegen Tabellenführer Darmstadt und den Führenden im Rückrunden-Ranking St. Pauli hatte Rostock zuletzt jeweils gute Leistungen gezeigt. Am Ende verlor der FC Hansa aber beide Partien knapp mit 0:1. So zeigt der Trend für die Elf von Trainer Patrick Glöckner mit vier Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen nach unten. Das Polster auf den Abstiegs-Relegationsplatz beträgt noch vier Zähler.

Die Offensive bleibt das Sorgenkind der Kogge. Zusammen mit Nürnberg hat Hansa den schlechtesten Angriff der Liga (18 Tore). Auf dem Kiez am vergangenen Sonntag blieben die Mecklenburger im vierten von fünf Auswärtsspielen ohne eigenen Treffer. Dabei hatten sich die Gäste durchaus einige gute Chancen herausgespielt. Zudem macht den Rostockern die Heimschwäche zu schaffen. Seit einem halben Jahr gab es keinen Heim-Dreier mehr.

Mit dem 1:0 daheim gegen Schlusslicht Regensburg feierte der KSC auch mal einen „schmutzigen“ Dreier. Die Gäste trafen dabei dreimal nur das Aluminium. Doch auch Karlsruhe ließ zahlreiche Chancen liegen. So war der Sieg am Ende nicht gänzlich unverdient. Dieses Spielglück hat sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen erarbeitet.

Der Coach bemängelt aber das fehlende Selbstverständnis und zu viele Fehler nach Balleroberungen. Der Aufschwung hat auch mit drei Profis zu tun, die immer besser in Form kommen. Stürmer Mikkel Kaufmann traf zuletzt dreimal in Folge. Marcel Franke wächst immer mehr in die Rolle als Abwehrchef hinein und Rechtsverteidiger Sebastian Jung ist endlich verletzungsfrei und kann so seine Klasse unter Beweis stellen.

Rostock - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rostock: 0:1 St. Pauli (A), 0:1 Darmstadt (H), 1:0 Bielefeld (A), 0:2 HSV (H), 0:2 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 1:0 Regensburg (H), 3:0 Sandhausen (A), 2:1 Fürth (H), 1:1 Magdeburg (A), 0:1 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele Rostock vs Karlsruhe: 0:2 (A), 2:2 (A), 1:3 (H), 1:1 (A), 1:0 (H)

Seit vier Duellen und viereinhalb Jahren wartet die Kogge auf einen Sieg gegen den KSC.

Der FC Hansa konnte auch nur eines der letzten zwölf Aufeinandertreffen mit Karlsruhe für sich entscheiden. An eine Niederlage in der Saison 1997/98 im Ostseestadion denkt man bei den Badenern aber nur ungern.

Nach einem 2:4 am letzten Spieltag stiegen die Karlsruher aus der Bundesliga ab. Schaut man nur auf das Unterhaus, ist der KSC nach sechs Gastspielen noch ohne Sieg an der Ostsee.

Unser Rostock - Karlsruhe Tipp: „Unter 2,5 Tore“

In der 2. Bundesliga wartet Rostock seit November 2009 auf einen Sieg gegen Karlsruhe. Ob diese Serie am Sonntag zu Ende geht, ist fraglich.

Die Hausherren müssen auf jeden Fall auf den gesperrten Mittelstürmer John Verhoek verzichten. Zudem ist Hansas bester Torschütze Kai Pröger (6 Tore) seit sieben Spielen ohne Treffer. Das spricht für ein enges Duell mit wenigen Toren.