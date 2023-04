Rostock - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Rostock - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Die Voraussetzungen im Nordderby sind auf beiden Seiten ernüchternd. Wobei sich Hansa ernsthaft mit dem Abstieg beschäftigen muss. Eine Kehrtwende ist auch gegen Kiel nicht in Sicht.

Rostock musste zuletzt im Duell des Ostens gegen Magdeburg eine vernichtende 0:3 Niederlage in Kauf nehmen. Dabei fungierte der Platzverweis von John Verhoek in der 57. Spielminute als Schlüsselszene. Fortan agierten die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern in Unterzahl und kassierten zwei weitere Gegentore. Der Mittelstürmer ist im Übrigen gegen Kiel gesperrt.

Kiel bot sich jüngst mit Bielefeld einen heißen Tanz. Am Ende ging dieser mit 2:3 verloren. Wobei die Kieler Moral zeigten und zweimal zurück ins Spiel kamen und einen Zwei-Tore-Rückstand verkürzten. Trotz 60 Prozent Ballbesitz und Feldvorteilen mangelte es letztlich an klaren Torraumszenen.

Darum tippen wir bei Rostock vs Kiel auf „Doppelte Chance X2 & mehr als 1,5 Tore“:

Rostock vs Kiel Quoten Analyse:

Beide Konkurrenten standen sich fünfmal im Ostseestadion gegenüber und setzten sich jeweils zweimal durch und in einer weiteren Begegnung wurden die Punkte geteilt. Der Direktvergleich untermauert die Quotenverteilung am Drei-Wege-Markt.

Rostock vs Kiel Prognose: „Gelingt Rostocks Trainer Schwartz im Nordderby ein Sieg?“

In Rostock ziehen dunkle Wolken auf. Der Einstieg des neuen Trainers Alois Schwartz ging gegen Magdeburg gehörig in die Hose. Nach 90 Minuten stand eine deutliche Pleite zu Buche. Bereits die fünfte im sechsten Ligaduell. Um nicht den Anschluss zum rettenden Ufer zu verlieren, sind die Hanseaten gut beraten gegen Kiel zu liefern.

Rostock - Kiel Statistik & Bilanz:

Offensive Durchschlagskraft ist den Kielern in der Ferne keineswegs abzusprechen. Nur in drei Auswärtspaarungen blieb ein eigenes Tor vergönnt. Ganze 21 Treffer in 13 Fernduellen können sich sehen lassen. Die Kehrseite der Medaille wird hingegen durch den Abwehrverbund verkörpert. Gerade in fremden Gefilden erinnert dieser oftmals an einen Schweizer Käse und muss sich 23 Gegentore ankreiden lassen.