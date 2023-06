Rumänien - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 21.06.2023

Unser Rumänien - Spanien Tipp zum U21 EM 2023 Spiel am 21.06.2023 lautet: Auf dem Papier sind die Spanier zum Auftakt der U21-EM die klaren Favoriten. Doch gegen Gastgeber Rumänien wartet eine harte Nuss.

Am Mittwoch beginnt die U21-Europameisterschaft 2023. 16 Teams kämpfen um den Titel. Als Titelverteidiger geht Deutschland an den Start. Rumänien, als einer der beiden Gastgeber des Turniers neben Georgien, bekommt es gleich am ersten Spieltag mit Spanien, dem Top-Favoriten der Buchmacher auf den Titel, zu tun. Die Iberer sind zusammen mit Italien der Rekord-Gewinner bei diesem Wettbewerb und wollen sich nun zum sechsten Mal zum Europameister küren. Im Auftaktspiel der Gruppe B sprechen die Wettquoten klar für „La Rojita“. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,65 bei Betano allerdings für die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Rumänien vs Spanien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Spanien ist der Top-Favorit der Buchmacher auf den EM-Titel



Rumänien ist in der U21-EM-Gruppenphase noch ungeschlagen



Nur in 2 von 7 Duellen zwischen beiden Teams fielen mehr als 3 Tore



(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Rumänien vs Spanien Quoten Analyse:

Die Gruppe B wird von der Ukraine und Kroatien vervollständigt. 21 Spieler aus dem Kader der Spanier spielen in der ersten Liga.

So sind die Iberer bei der Rumänien vs Spanien Prognose für die Top-Buchmacher, darunter einige Wettanbieter ohne Steuer, mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,28 die klaren Favoriten. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg des EM-Gastgebers mit Quoten im Schnitt von 9,52 belohnt.

Rumänien vs Spanien Prognose: Kann der Gastgeber den Favoriten ärgern?

Zwischen 2000 und 2017 fanden gleich zehn U21-Europameisterschaften in Folge ohne Rumänien statt. Doch nun nehmen die „Tricolorii Mici“ zum dritten Mal hintereinander an einer Endrunde teil. Als Co-Gastgeber mussten sich die Rumänen natürlich nicht für das Turnier qualifizieren. Das beste Ergebnis in der Geschichte erzielten die rumänischen Junioren 2019 mit dem Erreichen des Halbfinales. Dort war dann nach einem 2:4 gegen Deutschland Endstation. Besonders bitter war die EM 2021.

Hier blieb Rumänien mit einem Sieg und zwei Remis in der Gruppenphase ungeschlagen, musste aber trotzdem nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Seit August 2022 wird die Mannschaft von Ex-Profi Emil Sandoi betreut. In den letzten zwölf Spielen kassierte die FRF-Auswahl gerade einmal eine Niederlage. Seit fünf Partien ist die Mannschaft ungeschlagen. Zudem hat Rumänien noch nie ein Gruppenspiel bei einer U21-Europameisterschaft verloren.

Spanien nimmt schon zum elften Mal an einer U21-EM teil. Von den letzten acht Endrunden haben die Iberer nur eine (2015) verpasst. Bei drei der vergangenen sechs Europameisterschaften der U21-Junioren ging der Titel am Ende auch an Spanien. Mit acht Siegen in acht Spielen bei 37:5 Toren qualifizierte sich „La Rojita“ souverän für das bevorstehende Turnier. Von Juli 2018 bis Dezember 2022 wurde die Auswahl von Luis de la Fuente betreut. Nach dem schlechten Abschneiden des A-Teams der Spanier bei der WM 2022 wurde de la Fuente aber zur A-Nationalmannschaft befördert.

Nachfolger auf dem U21-Trainerstuhl ist der Ex-Profi „Santi“. Seit 2009 hat die U21 der Spanier immer die Gruppenphase überstanden. Bei den letzten drei Endrunden stand „La Rojita“ immer mindestens im Halbfinale. Die beiden Youngsters von Barca, Gavi und Pedri, wären eigentlich für die Junioren-Auswahl spielberechtigt, sind aber mittlerweile feste Größen in der A-Nationalmannschaft. Doch mit Profis wie Sergio Gomez (Manchester City) oder Gabri Veiga (Celta Vigo), der in der vergangenen Saison in La Liga zweistellig traf, hat Coach Santi trotzdem viel Qualität im Kader.

Rumänien - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Rumänien: 0:0 Deutschland (H), 0:2 Portugal (H), 0:0 Niederlande (H), 1:4 Spanien (H), 3:4 Slowakei (A)



Letzte 5 Spiele Spanien: 1:1 Mexiko (H), 0:0 Frankreich (A), 3:2 Schweiz (H), 2:0 Japan (H), 3:0 Norwegen (H)



Letzte 5 Spiele Rumänien vs Spanien: 1:4, 0:1, 1:2, 0:1, 0:1

Beide Auswahlmannschaften trafen schon sieben Mal aufeinander, in drei Testspielen und vier EM-Quali-Partien. Rumänien konnte dabei nur einen Sieg feiern. Dieser 4:0-Heimsieg stammt aus der Saison 1976/77. Alle anderen sechs Vergleiche gingen an Spanien. Auch das Torverhältnis spricht in diesen sechs Partien mit 12:2 klar für „La Rojita“. Im September 2022 bestritten beide Teams ein Freundschaftsspiel in der Cluj-Arena, welches mit 4:1 an die Iberer ging.

Unser Rumänien - Spanien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Die Qualität und der direkte Vergleich sprechen in diesem Spiel eigentlich deutlich für Spanien. Doch schon bei den letzten beiden U21-Endrunden waren die Rumänen unangenehme Gegner und blieben ungeschlagen. Dieses Mal kommt noch der Heimvorteil hinzu. So trauen wir dem Gastgeber unter Umständen einen Punkt zu. Da die Hausherren sicher auf ihre Defensive setzen, dürften auch nicht allzu viele Tore fallen.