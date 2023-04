Salernitana - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2023

Unser Salernitana - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 07.04.2023 lautet: Inter Mailand hat in dieser Saison in der Liga große Probleme. So kann man den Nerazzurri am Freitag zu Gast in Salerno auch nicht mehr als einen knappen Sieg zutrauen.

2021 feierte Inter unter Coach Conte die erste Meisterschaft seit elf Jahren. Sein Nachfolger Simone Inzaghi stand somit vor einem schweren Erbe, gewann aber mit den „Nerazzurri“ gleich in seinem ersten Jahr den Supercup und die Coppa Italia. In der laufenden Saison holte der Verein erneut die „Supercoppa“ und erreichte erstmals seit 2011 das Viertelfinale der Champions League. Trotzdem steht der Coach vor dem Aus. Nur wenn die Mailänder entweder die Königsklasse oder den Pokal gewinnen, darf der Trainer wohl im Amt bleiben. In der Serie A ist nämlich die CL-Qualifikation in Gefahr. Am Freitag geht es für den FC Internazionale mit einem Gastspiel bei US Salernitana weiter. Hier sprechen die Wettquoten recht deutlich für einen Erfolg der Gäste. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,58 bei Admiralbet aber für die Wette „Sieg Salernitana mit Handicap +2″.

Darum tippen wir bei Salernitana vs Inter Mailand auf „Sieg Salernitana +2″:

Salernitana ist seit 5 Serie-A-Partien ungeschlagen

Inter hat die letzten 3 Ligaspiele allesamt verloren

Die Granata holten 4 der 6 Saisonsiege daheim

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Salernitana vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Inter steht nach dem 28. Spieltag noch in den Top 4 der Tabelle. Allerdings hat man nur zwei Punkte Vorsprung auf Rang 6. Die „Granata“ aus Salerno belegen hingegen nur Platz 15, haben aber ein Polster von neun Zählern auf die Abstiegszone.

So sind die Hausherren bei der Salernitana vs Inter Mailand Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,28 nur die Außenseiter. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste gerade mal mit Quoten im Schnitt von 1,45 bezahlt.

Salernitana vs Inter Mailand Prognose: Welches Gesicht zeigt Inter?

Im Vorjahr kehrte Salernitana nach 23 Jahren in die Serie A zurück. Der Klassenerhalt glückte allerdings nur denkbar knapp mit einem Punkt und einem Platz Vorsprung auf die Abstiegszone. In dieser Saison wollte sich der Verein aus Salerno eigentlich aus dem Abstiegskampf heraushalten. Nach dem 22. Spieltag standen die „Granata“ aber wieder nur auf Rang 16. So wurde der Aufstiegscoach Davide Nicola vor die Tür gesetzt.

Neuer Mann auf dem Trainerstuhl wurde der Portugiese Paulo Sousa. Der hat schon einiges bewirkt. Die US hatte in der Hinrunde nur 18 Punkte geholt und stellte die schwächste Abwehr (37). Nach neun Partien der Rückserie steht Salernitana bei zehn Zählern und gerade mal elf Gegentreffern. Die Mannschaft ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Allerdings reichte es in diesem Zeitraum nur zu vier Remis. Darunter war aber immerhin ein 1:1 bei Meister AC Milan.

Die 0:1-Heimniederlage gegen Florenz am Samstag war schon die zehnte Pleite für Inter in dieser Saison. So viele Niederlagen mussten die Nerazzurri zu diesem Zeitpunkt zuletzt in der Saison 2011/12 hinnehmen. Zudem sind die Männer von Coach Inzaghi nun schon seit fünf Pflichtspielen ohne Sieg. In der Serie A ging Mailand jüngst in fünf Spielen viermal als Verlierer vom Feld. In diesem Zeitraum gab es nur einen 2:0-Heimerfolg gegen Lecce.

Der Rückstand auf Tabellenführer Neapel beträgt schon 21 Punkte. Der Trainer bekommt die Leistungsschwankungen nicht in den Griff. In 13 Gastspielen hat die Mannschaft schon 24 Gegentore kassiert. Vor allem gegen vermeintlich kleine Gegner wie Monza, Empoli, Sampdoria, Bologna und La Spezia hat man viele Punkte liegen lassen. Am Dienstagabend holten die Schwarz-Blauen zu Gast bei Juve im Hinspiel des Pokal-Halbfinales immerhin ein 1:1.

Salernitana - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:1 Spezia (A), 2:2 Bologna (H), 1:1 AC Milan (A), 0:0 Sampdoria (A), 3:0 Monza (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 Juventus (A), 0:1 Florenz (H), 0:1 Juventus (H), 0:0 Porto (A), 1:2 Spezia Calcio (A)

Letzte 5 Spiele Salernitana vs Inter Mailand: 0:2 (A), 0:5 (A), 0:5 (H), 2:0 (H), 1:2 (A)

Beide Vereine absolvierten nur sieben Pflichtspiele gegeneinander. Bisher konnten die Männer aus Salerno zwei Siege gegen Inter feiern, beide daheim: In der Saison 1947/48 und in der Spielzeit 1998/99. Seit dem Aufstieg der Granata 2021 spricht die Bilanz klar für Inter. In der Vorsaison gewann Mailand zweimal mit 5:0. Das Hinspiel 2022/23 ging am 10. Spieltag im Giuseppe-Meazza-Stadion mit 2:0 an die Hausherren.

Unser Salernitana - Inter Mailand Tipp: Sieg Salernitana mit HC +2

Aktuell fällt es schwer, auf Inter zu tippen. Vor allem in der Fremde sind die Mailänder mit Platz 10 in der Auswärtstabelle nur Mittelmaß. Bei Salerno zeigt die Tendenz unter dem neuen Coach hingegen deutlich aufwärts. So können wir den Gästen nicht mehr als einen knappen Sieg zutrauen.