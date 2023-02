Salernitana - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2023

Unser Salernitana - Juventus Tipp zum Serie A Spiel am 07.02.2023 lautet: Wie kann Juve die Saison 2022/23 noch retten? Nach der guten Leistung im Pokal gegen Lazio sind die Turiner am Dienstag bei Salernitana schon mal zurecht die Favoriten.

Nach dem Abzug von 15 Punkten aufgrund von Bilanzfälschungen scheint die Serie-A-Saison für den Juventus FC gelaufen zu sein. Der Rekordmeister dümpelt nur noch im grauen Mittelfeld der Tabelle umher.

Aus den letzten drei Ligaspielen holte die Alte Dame zudem lediglich einen Zähler. In der Saison 2022/23 der höchsten italienischen Liga stehen aber noch 18 Partien auf dem Programm. Und falls die Berufung gegen den Punktabzug doch Erfolg hat, könnte jeder Punkt zählen.

So darf sich die Mannschaft von Coach Massimiliano Allegri nicht gehen lassen. Für das Gastspiel am Dienstag bei Salernitana haben die Buchmacher schon mal wenig Zweifel am Sieg der Turiner. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,57 bei Betano die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Salernitana vs Juventus auf „Auswärtssieg“:

Salernitana hat nur eines der letzten 7 Ligaspiele gewonnen

Juventus hat in den vergangenen 5 Liga-Gastspielen gerade mal eine Pleite kassiert

Die „Granata“ warten seit 24 Jahren auf einen Sieg gegen die „ßAlte Dame

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Salernitana vs Juventus Quoten Analyse:

Alleine von der Qualität her geht der italienische Rekordmeister bei der Salernitana vs Juventus Prognose natürlich als klarer Favorit ins Rennen. So wird ein Auswärtssieg nur mit Quoten im Schnitt von 1,57 belohnt.

Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 6,17 die klaren Außenseiter. In der Tabelle liegen die Granata allerdings nur drei Plätze und zwei Punkte hinter Turin.

Salernitana vs Juventus Prognose: Kriegt Juve seine Qualitäten auf den Rasen?

Coach Davide Nicola hatte die US Salernitana im Februar 2022 übernommen und mit einem tollen Schlussspurt noch zum Klassenerhalt geführt. Nach dem 38. Spieltag hatten die Süditaliener einen Punkt und einen Platz Vorsprung auf die Abstiegszone. Nach der Hinrunde waren die Granata mit nur acht Punkten noch das abgeschlagene Schlusslicht gewesen.

In dieser Saison kann sich die Mannschaft bisher aus dem Abstiegskampf heraushalten. Nach dem 13. Spieltag stand der Verein aus Salerno sogar auf dem 9. Platz. Seitdem kamen aus sieben Spielen aber nur noch ein Sieg und insgesamt vier Punkte dazu. Die Negativserie wurde erst am vergangenen Spieltag mit einem 2:1-Sieg bei Aufsteiger US Lecce gestoppt. Besonders bitter war in diesem Zeitraum das 2:8 Mitte Januar in Bergamo.

Immerhin tanzt Juve noch auf zwei anderen Hochzeiten. Am vergangenen Donnerstag gewann der Rekordmeister sein Heimspiel im Pokal-Viertelfinale gegen Lazio mit 1:0. Hier stand die Abwehr der Bianconeri endlich wieder sicher. Bis zum 17. Spieltag hatte die Defensive der Turiner mit insgesamt nur sieben Gegentreffern eine sensationelle Saison gespielt. Mit dem 1:5 bei Tabellenführer Neapel begann aber eine Negativserie von zehn Gegentoren in nur drei Partien.

Im Halbfinale der Coppa Italia trifft Juventusvdann auf Inter Mailand. Zudem ist der Verein international noch in der Europa League im Rennen. Dort spielt man Mitte Februar gegen den FC Nantes. Fraglich ist, ob sich die Spieler nach den Ereignissen hinter den Kulissen nun wieder aufs Sportliche konzentrieren können. Verpasst der Klub den Einzug in die Champions League, wird die finanzielle Lage noch dramatischer. Es droht der Abgang zahlreicher Stars.

Salernitana - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Salernitana: 2:1 Lecce (A), 0:2 Neapel (H), 2:8 Atalanta (A), 1:1 FC Turin (H), 1:2 AC Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Lazio (H), 0:2 Monza (H), 3:3 Atalanta (H), 2:1 Monza (H), 1:5 Neapel (A)

Letzte 5 Spiele Salernitana vs Juventus: 2:2 (A), 0:2 (A), 0:2 (H), 1:0 (H), 0:3 (A)

Salernitana hat nur eines seiner sieben Spiele gegen Juventus in der Serie A gewonnen. Dieser Sieg stammt von einem 1:0-Heimerfolg im Mai 1999. Das Hinspiel in dieser Saison in Turin endete aber mit einem 2:2-Unentschieden.

Die Granata hatten in Turin schon mit 2:0 geführt, mussten aber in der dritten Minute der Nachspielzeit noch den Treffer zum 2:2-Ausgleich hinnehmen. Nach der regulären Spielzeit wurden insgesamt auch noch drei Spieler des Feldes verwiesen.

Unser Salernitana vs Juventus Tipp: „Auswärtssieg“

Zwischenzeitlich befand sich Juve auf einem guten Weg. Es sah so aus, als könnte der Rekordmeister sogar Tabellenführer Neapel auf den Pelz rücken. Doch an den letzten drei Serie-A-Spieltagen war die Alte Dame nicht wiederzuerkennen.

Der Punktabzug hat mental hier sicher eine große Rolle gespielt. Das Pokalspiel in der Vorwoche gegen Lazio war dagegen wieder ein Fortschritt. Die Abwehr stand extrem sicher. Mit einer ähnlichen Leistung müssten auch am Dienstag drei Punkte in Salerno drin sein.