Sandhausen - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 03.02.2023

Unser Sandhausen - Darmstadt Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.02.2023 lautet: Mit dem Dreier gegen Bielefeld hat Sandhausen einen großen Sprung in der Tabelle gemacht. Gegen den Tabellenführer dürfte der Aufwärtstrend aber unterbrochen werden.

Herbstmeister Darmstadt ist mit einem 2:0-Heimsieg gegen Regensburg standesgemäß in die Rückrunde gestartet. Damit glückte den Lilien die Revanche für die einzige Hinrunden-Niederlage.

Zudem sind die Männer von Trainer Torsten Lieberknecht nun schon seit 17 Partien in Serie ungeschlagen. Das ist eine neue Zweitliga-Bestmarke für den Verein. Diesen Rekord würden die Hessen am Freitag in Sandhausen nur zu gerne ausbauen. Die Bookies schlagen sich auch auf die Seite der Gäste.

Doch die Schwarz-Weißen starteten auch mit einem überraschenden 2:1-Erfolg in Bielefeld ins Jahr 2023. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 2,00 bei Bet3000 dennoch für die Wette „Auswärtssieg“.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Darmstadt auf „Auswärtssieg“:

Nur 3 Teams haben zuhause bisher weniger Punkte geholt als Sandhausen

Darmstadt ist seit 17 Ligaspielen ungeschlagen

Sandhausen wartet seit 4 Duellen auf einen Sieg gegen die Lilien

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sandhausen vs Darmstadt Quoten Analyse:

Da am Freitag der Tabellenführer beim Abstiegskandidaten zu Gast ist, ist die Einschätzung der Buchmacher bei der Sandhausen vs Darmstadt Prognose keine Überraschung.

Die Gäste sind mit Siegquoten im Schnitt von 1,95 die Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren haben die Bookies durchschnittliche Quoten von 3,75 im Angebot.

Sandhausen vs Darmstadt Prognose: Bleiben die Lilien auch im 18. Spiel in Folge ungeschlagen?

Sandhausen war als Tabellenschlusslicht in den 18. Spieltag gegangen. Durch das 2:1 bei Arminia Bielefeld kletterte der SVS nun aber bis auf Platz 12. Verlass ist aktuell auf Christian Kinsombi, der in der Partie bereits im vierten Spiel in Folge traf. Coach Alois Schwartz war nach dem ersten Zweitliga-Sieg der Kurpfälzer auf der Alm zufrieden. Seine Mannschaft sei aggressiv gewesen, habe kompakt gestanden und schnell umgeschaltet.

Die Neuzugänge Raphael Framberger und Kerim Calhanoglu waren an den Toren beteiligt. In der Winterpause hatte der Verein vor allem an disziplinarischen Dingen und dem Teamspirit gearbeitet. Zudem hatten die Verantwortlichen die sportlich unbefriedigende Hinrunde auf die vielen verletzten Stammspieler zurückgeführt. Die Offensive ist mit 23 Treffern aus 18 Spielen aber immer noch das Sorgenkind.

Darmstadt tat sich gegen Regensburg am Samstag etwas schwer und spielte nicht befreit auf. Trotzdem reichte es zum verdienten 2:0-Sieg, der nach 29 Minuten schon Bestand hatte. Der Jahn hatte das Spiel den Hausherren mit Abwehrpatzern und einem Platzverweis erleichtert. So blieben die Verantwortlichen und die Spieler nach dem Abpfiff zu Recht selbstkritisch.

Die beste Abwehr der Liga stand auch beim Rückrundenstart gut und ließ kaum etwas zu, doch in der Offensive der Darmstädter gibt es noch Verbesserungspotenzial. Hier soll Sions Filip Stojilkovic Abhilfe schaffen. Der Mittelstürmer wurde am Deadline-Day für etwa 2 Millionen Euro aus der Schweizer Super League verpflichtet. Bisher steht Darmstadt nur bei 29 Treffern - das ist der schwächste Wert in den Top 6 der zweiten Bundesliga.

Sandhausen - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 2:1 Bielefeld (A), 3:2 WSG Tirol (H), 2:1 FC Zlin (H), 3:0 Spartak Trnava (H), 1:5 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 2:0 Regensburg (H), 1:0 Wil (H), 1:0 CFR Cluj (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 2:0 Young Boys (H)

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs Darmstadt: 1:2 (A), 1:1 (A), 1:6 (H), 1:2 (A), 3:2 (H)

Nach 17 Pflichtspielen liegen die Lilien im direkten Vergleich gegen die Kurpfäzer knapp mit sieben zu fünf Siegen vorne. Im Stadion am Hardtwald hat Sandhausen aber mit vier Erfolgen bei zwei Pleiten die Nase vorne.

Seit vier Duellen sind die Sandhausener ohne Sieg gegen Darmstadt. Das Hinspiel am 2. Spieltag entschieden die Lilien daheim mit 2:1 für sich. An das Heimspiel in der Vorsaison hat der SVS keine guten Erinnerungen. Hier kassierte man eine bittere 1:6-Pleite. Zur Halbzeit lagen die Hausherren nur mit 1:2 zurück.

Unser Sandhausen - Darmstadt Tipp: „Auswärtssieg“

Beide Teams sind gut ins Jahr 2023 gestartet. Trotzdem spielen beide Mannschaften ja in unterschiedlichen Sphären. Die Lilien sind seit 17 Partien ungeschlagen und stehen seit dem 12. Spieltag auf dem 1. Platz.

Der SVS, der weiter in großer Abstiegsgefahr schwebt, konnte dagegen nur eines der letzten sechs Heimspiele gewinnen: mit 1:0 gegen Aufsteiger Magdeburg. Zudem gehören die Kurpfälzer zu den schwächsten Heimteams der Liga.