Sandhausen - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 07.02.2023

Unser Sandhausen - Freiburg Tipp zum DFB Pokal Spiel am 07.02.2023 lautet: Weder der Zweit- noch der Erstligist können von einer aufstrebenden Formkurve profitieren. Eine anbahnende Überraschung sieht anders aus. Darüber hinaus versprachen die letzten Begegnungen beider Mannschaften viele Tore. Eine Tendenz, die wir in unsere Wette gerne einfließen lassen.

Freiburgs Spitzenspiel gegen Dortmund fiel unter die Kategorie „gebrauchter Tag“. Ein Label, welches der Zweitligist für seine Begegnung mit dem Tabellenführer aus Darmstadt ebenfalls herausholen kann. Mit diesen Vorzeichen setzen wir auf einen Favoritensieg der Breisgauer sowie Über 1,5 Tore im Spiel. Bet-at-Home vergibt dafür eine ansprechende Quote von 1,75.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Freiburg auf „Sieg Freiburg und Über 1,5 Tore“:

Sandhausen vs Freiburg Quoten Analyse:

Den Gastgebern dürfte das Gesäß langsam auf Grundeis gehen, denn im Tabellenkeller der 2. Bundesliga brennt mal wieder der Baum. Die eigene Defensive wird derzeit sogar in der 2. Liga auseinandergeschraubt, weshalb Quoten von 5,60 und höher für einen Heimsieg gerechtfertigt sind.

Selbst die durchwachsene Form der Freiburger kann an dieser Tatsache nichts ändern. Gegen Dortmund war der SCF nach einer frühen Roten Karte nur noch auf Schadensbegrenzung aus, nachdem es zuvor immerhin vier Punkte aus zwei Spielen zu bejubeln gab. Finden Streich und Co. die nötige Ruhe für einen Sieg, findet ihr Wettquoten von um die 1,52.

Wir folgen der Denkweise der Buchmacher und sehen den Bundesligisten in der klaren Favoritenrolle. Zur Aufwertung der Quote empfehlen wir, zusätzlich auf mehrere Tore im Spiel zu setzen. Beide Defensiven ließen zuletzt zu wünschen übrig und schaffen Raum, um sich einer Wette auf Tore zu nähern.

Sandhausen vs Freiburg Prognose: „Heilende Ruhe der Breisgauer“

So gesehen in der aktuellen Saison. Freiburg zeigte auf Niederlagen immer eine Reaktion. Vor der Pleite am vergangenen Wochenende gegen den BVB sammelte der SCF zehn Punkte aus vier Partien nach einem verlorenen Spiel. Diesem Blickwinkel folgend, wäre eine Reaktion im Pokal nichts Überraschendes.