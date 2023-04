Sandhausen - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Sandhausen - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Jede weitere Niederlage reduziert Sandhausens Hoffnungen auf den Klassenerhalt. Acht sieglose Spiele in Folge drückten zuletzt ordentlich auf die Stimmung.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Fürth auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Sandhausen vs Fürth Quoten Analyse:

Sandhausen vs Fürth Prognose: „Zwei entscheidende Ausfälle in der harmlosen Offensive der Gastgeber“

Ausfälle in der Offensive können kaum kompensiert werden, doch genau das ist in diesem bedeutenden Match der Fall. Alexander Esswein (4 Tore) und David Kinsombi (6 Tore) sind zwei der drei besten Angreifer ihrer Mannschaft. Beide müssen in diesem Duell mit einer Sperre auf der Tribüne Platz nehmen.

Ihr Fehlen sorgt für weitere Kopfschmerzen bei Trainer Tomas Oral. Selbst mit den beiden Spielern auf dem Feld kreiert der SVS die wenigsten Großchancen der Liga (18). Besonders eklatant traten die Schwächen im Angriffsspiel in der zweiten Saisonhälfte auf: In neun Spielen der Rückrunde durfte Sandhausen nur sechs Treffer feiern.

Sandhausen - Fürth Statistik & Bilanz:

Für die schwächste Auswärtsmannschaft der Liga (6 Punkte) steht der zweite Gastauftritt in Folge an. Zuletzt mussten die Franken in der Ferne mit fünf Niederlagen in Folge leben. Ihre Begegnungen in fremden Arenen sorgten zu 92 Prozent für über 1,5 Tore im Spiel.