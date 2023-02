Sandhausen - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 19.02.2023

Unser Sandhausen - Karlsruhe Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.02.2023 lautet: In einem Spiel mit auf jeden Fall zwei Toren nimmt der KSC mindestens einen Punkt mit.

Im Spiel des SV Sandhausen gegen den Karlsruher SC trifft am Sonntag in der 2. Bundesliga der 17. auf den 12. der Tabelle. Doch der SVS könnte mit einem Dreier an Punkten mit dem KSC gleichziehen und die Badener wieder tiefer in den Keller stürzen. Dabei haben sich die Gäste erst am vergangenen Wochenende ein wenig Luft verschafft. Wir sehen das Momentum bei Karlsruhe und entscheiden uns für die Wette „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Sandhausen vs Karlsruhe auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Sandhausen hat die letzten drei Pflichtspiele alle zu Null verloren

Zu Hause gewann der SVS nur eine der letzten sieben Zweitliga-Partien

In den Partien des SVS und KSC fallen im Schnitt 3 bzw. 3,1 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sandhausen vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Bei den Online-Wettanbietern gehen die Gäste als Favorit an den Start. Allerdings zeugen Quoten von bis zu 2,30 für Wetten auf einen Auswärtsdreier auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung. Werte von bis zu 3,25 gibt es auf der anderen Seite für einen Tipp auf einen Sandhausen-Sieg.

Treffer auf beiden Seiten erwarten die Bookies zwar, was sich von den ausgeworfenen Quoten um 1,70 für das „Beide treffen“ ableiten lässt. Allerdings sehen die Wettanbieter die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens drei Tore fallen als genauso hoch an, wie dass es höchstens zwei Treffer gibt. Sowohl das Under als auch das Over 2,5 bringen Quoten um 1,90.

Sandhausen vs Karlsruhe Prognose: Leichte Vorteile bei den Gästen

Lange sah es so aus, als könnte sich der SV Sandhausen am vergangenen Wochenende ein 0:0 in Düsseldorf ermauern. Doch zwei Gegentreffer ab der 85. Minute brachten doch noch eine Niederlage ein, die angesichts von nur vier eigenen Schüssen, wovon keiner auf den gegnerischen Kasten ging, absolut verdient war.

Für den SVS war es die vierte Pleite in den letzten fünf Zweitliga-Spielen. Damit verlor man allein in diesen letzten fünf Begegnungen einmal mehr als in den neun Zweitliga-Partien zuvor. Hinzu kommt die ebenfalls späte 0:2-Heimpleite gegen Freiburg nach zwei Gegentreffern ab der 87. Minute im DFB-Pokal-Achtelfinale.

Mit dem 0:4 gegen Darmstadt im bisher letzten Zweitliga-Heimspiel hat Sandhausen die letzten drei Pflichtspiele ohne eigenes Tor verloren, selbst immer mindestens zwei und insgesamt acht Gegentreffer kassiert. In der Tabelle steht der SVS nur aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Jahn Regensburg auf dem vorletzten Platz.

Die Heimsaison begann für Sandhausen mit zwei Siegen, was dem Verein in seiner Zweitliga-Historie erst einmal zuvor gelungen war. Doch aus den folgenden und gleichzeitig letzten sieben Heimspielen in der 2. Bundesliga gab es nur noch fünf Zähler und damit einen weniger als aus den beiden Auftaktspielen am Hardtwald.

Sandhausen - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sandhausen: 0:2 Düsseldorf (2BL, A), 0:2 Freiburg (Pokal, H), 0:4 Darmstadt (2BL, H), 2:1 Bielefeld (2BL, A), 3:2 WSG Tirol (Malta Cup, N).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:1 Fürth (2BL, H), 1:1 Magdeburg (2BL, A), 4:1 Würzburg (Test, N), 0:1 Paderborn (2BL, H), 0:3 Red Bull Salzburg (Test, N)

Letzte 5 Spiele Sandhausen vs Karlsruhe: 2:2, 10:9 n.E. (Pokal, H), 2:3 (2BL, A), 2:0 (2BL, A), 0:0 (2BL, H), 2:3 (2BL, H)

Drei Zähler holte der Karlsruher SC am vergangenen Wochenende beim 2:1-Erfolg gegen Greuther Fürth. Klingt erstmal nicht so spannend, aber wenn man weiß, dass der KSC in den acht Ligaspielen davor nur zwei Punkte geholt hatte, dann kann man erahnen, welche Last den Badenern von den Schultern gefallen ist.

Zur Belohnung ging es in der Tabelle rauf bis auf Platz zwölf. Doch auf dem Erfolg ausruhen kann und will sich der KSC nicht. Schließlich sind Schlusslicht Regensburg und der kommende Gegner jeweils nur drei Zähler entfernt. Das neue Selbstvertrauen will man nun auch an den Hardtwald mitnehmen und die jüngst schwache Auswärtsbilanz aufbessern.

Aus den letzten drei Auswärtsspielen in der 2. Bundesliga holte Karlsruhe nämlich nur einen Punkt und schoss dabei nur ein eigenes Tor - beim 1:1 beim zum damaligen Zeitpunkt Letzten Magdeburg. Überhaupt gelangen in neun Auswärtsbegegnungen erst zwei Dreier. Doch gegen Sandhausen spielten die Badener zuletzt nicht ungern.

Von den letzten sieben Aufeinandertreffen in der 2. Liga gingen ganze fünf an den KSC und nur eines an den SVS. Seit der Rückkehr ins Unterhaus 2019 holte Karlsruhe gegen kein anderes Team mehr Punkte als gegen Sandhausen. Am Hardtwald gastierten die Badener in dieser Saison aber schon: Im DFB-Pokal gab es eine 9:10-Pleite nach Elfmeterschießen.

Unser Sandhausen - Karlsruhe Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Das Momentum liegt für uns bei den Gästen, die nach acht sieglosen Spielen in Folge mit insgesamt sechs Niederlagen am vergangenen Wochenende den ersehnten Befreiungsschlag landen konnten und dabei in Unterzahl einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Erfolg drehten. Auch ein Remis beim direkten Konkurrenten könnte am Ende viel wert sein. Wir gehen davon aus, dass der KSC gegen seinen Lieblingsgegner der vergangenen Jahre nicht verliert. Weil in den Partien der Badener im Schnitt 3,1 Tore fallen und es in den Begegnungen Sandhausens bisher im Schnitt drei Tore gab, gehen wir in diesem wichtigen 6-Punkte-Spiel auch von einigen Treffern aus.