Sandhausen - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 04.03.2023

Unser Sandhausen - Kiel Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.03.2023 lautet: Im Hardtwald wird die Luft langsam dünner.

Wettbewerbsübergreifend fünf Niederlagen in Serie läuten Krisenstimmung ein. Am kommenden Samstag ist auch gegen Holstein Kiel kein Licht in Sicht. Von einem Heimsieg gehen wir nicht aus.