Sassuolo - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 16.04.2023

wischenzeitlich hat Sassuolo einen unglaublichen Zwischenspurt eingelegt. Dieser bekam nach zwei sieglosen Spielen in Folge einen Dämpfer. Der zweitbeste Angriff der Rückrunde verlor zuletzt an Gefahr und könnte von der drittbesten Hintermannschaft der Saison gestoppt werden. Wir setzen auf eine „Doppelte Chance X2″ sowie ein Spiel mit „Unter 2,5 Toren“. Bet-at-Home stellt die entsprechende Quote von 2,17 bereit.

Darum tippen wir bei Sassuolo vs Juventus auf „Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore“:

Durchschnittlich fallen in Auswärtsspielen der Turiner nur 1,79 Tore.

Juve blieb in 57 Prozent seiner Gastauftritte ohne Gegentreffer.

Die Gäste gingen in 6 ihrer vergangenen 8 Liga-Partien als Sieger vom Feld.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sassuolo vs Juventus Quoten Analyse:

In der Hinrunde rutschte Sassuolo bedrohlich nahe an die Abstiegsränge. Ein großer Spurt zu Beginn der Rückrunde führte die Hausherren zurück in den sicheren Bereich der Tabelle. Dann nahmen ihnen zwei sieglose Spiele in Folge den Wind aus den Segeln. Ausreichend, um mit Quoten bis zu 3,80 als Außenseiter aufs Feld zu gehen.

Juventus liegt in der Tabelle der zweiten Saisonhälfte auf dem zweiten Rang und das vor allem dank der Sicherheit im Abwehr-Drittel. Die drittbeste Defensive der Liga wird von den besten Bookies des Landes mit Wettquoten zwischen 1,95 und 2,06 favorisiert.

Sassuolo vs Juventus Prognose: „Die Abwehr ist weiterhin eine Baustelle“

Den Großteil der eingefahrenen Punkte verdanken die Gastgeber ihrem Angriff. Mit 19 Treffern und der zweitbesten Offensive der Rückrunde können die Anhänger der Neroverdi stolz auf ihre Profis sein.

Weniger Freude bereitet die Abwehr. Trainer Alessio Dionisi bekommt die Probleme in der letzten Kette einfach nicht in den Griff. 43 Gegentore bedeuten Rang 16 im Ligavergleich. Selbst in der fulminanten Rückserie gab es nur fünf schwächere Abwehrreihen.

Schauen wir uns die Verteilung der Gegentore an, fällt eines sofort ins Auge: Sassuolo kassierte nur 37 Prozent der 43 Gegentreffer im eigenen Stadion. Zudem hielten sie ihre Gäste in 36 Prozent der Heimspiele gänzlich von einem Tor ab. Stand die Dionisi-Elf als Gastgeber auf dem Feld, endeten 57 Prozent der Partien mit weniger als 2,5 Toren.

Über die vergangenen acht Partien gewannen die Männer in Schwarz und Grün vier Spiele. Im Mapei Stadium ist das Team aus der Provinz Modena seit drei Partien ungeschlagen.

Anders sieht die Bilanz gegen den kommenden Kontrahenten aus. Die Neroverdi verloren zuletzt vier von fünf direkten Duellen. Vor der heimischen Kulisse fällt die Statistik fast noch schlechter aus. Als Hausherren warten die Gastgeber seit sechs Vergleichen auf einen Sieg.

Sassuolo - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sassuolo: 1:2 Hellas Verona (A), 1:1 Turin (H), 1:0 Spezia (H), 3:4 AS Rom (A), 3:2 Cremonese (H).

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:0 Sporting (H), 1:2 Lazio (A), 1:1 Inter (H), 1:0 Hellas Verona (H); 1:0 Inter (A).

Letzte 5 Spiele Sassuolo vs. Juventus: 0:3 (A), 1:2 (H), 1:2 (A), 2:1 (A), 1:3 (H)

Massimiliano Allegri verfolgt mit Juventus einen klaren Plan. Die Anhänger der Alten Dame mögen eine derartig defensive Spielweise nicht gewohnt sein, doch der Erfolg hält die Kritiker still. Juve gewann in der Serie A zuletzt sechs von acht Partien und schob sich trotz Punktabzug an die internationalen Ränge heran.

Wie schon über weite Teile der Saison zu beobachten war, verfährt die Mannschaft aus Piemont nach einem strengen Verfahren: Hinten muss die Null stehen und vorne sorgen die individuelle Qualität und eine extreme Gefahr nach Standards für den Rest.

Zum Großteil funktioniert das sehr gut. Die Turiner hielten bei 59 Prozent ihrer Begegnungen den eigenen Kasten sauber. Auswärts gewann der italienische Serienmeister glatte 50 Prozent der Partien, ohne einen Gegentreffer zu kassieren.

Wie bereits erwähnt, geben ruhende Bälle oftmals den Ausschlag zum Sieg. Keine andere Mannschaft der Serie A erzielte mehr Standardtore als La Vecchia Signora (16). Aktuell genügt diese Spielweise, um über die vergangenen acht Ligaspiele den zweitbesten Punkteschnitt aufzulegen (2,25). Besser war nur Lazio.

Der ergebnisorientierte Fußball der Norditaliener sorgt nicht unbedingt für Spektakel. Speziell die Auswärtsspiele enden in der Regel torarm. Im Schnitt fielen bisher nur 1,79 Treffer pro Gastauftritt der Alten Dame.

Unser Sassuolo - Juventus Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 2,5 Tore

Auf das Ergebnis bezogen sprechen die Form, die individuelle Qualität und die herausragende Defensive der Alten Dame für Punkte der Gäste. Da ihre Spielweise die Gefahr birgt, am Ende mit einem Remis vom Feld zu gehen, lassen wir etwas Vorsicht walten. Der Zusatz von „Unter 2,5 Toren“ lässt die Quote in die Höhe steigen. Trotzdem sind maximal zwei Treffer in diesem Spiel wahrscheinlich, da Juve nur 21 Prozent seiner Auswärtsspiele mit über 2,5 Toren enden ließ. Sassuolo sorgte als Gastgeber zu 57 Prozent für eine Begegnung mit maximal zwei Torjubel.