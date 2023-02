Sassuolo - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2023

Unser Sassuolo - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 17.02.2023 lautet: Mit 59 von 66 möglichen Punkten sucht Napoli seinesgleichen in der Serie A und scheint unaufhaltsam. Daran wird auch Sassuolo am kommenden Spieltag im MAPEI Stadium nichts ändern. Alles deutet auf einen Sieg der Gäste hin.