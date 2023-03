Schachtjor Donezk - Feyenoord Rotterdam Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Schachtjor Donezk - Feyenoord Rotterdam Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: Sowohl die Ukrainer als auch die Niederländer befinden sich in einer sehr guten Verfassung und wollen diese im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales bestätigen. In einem Duell auf Augenhöhe ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

Schachtjor Donezk startete in dieser Saison in der Königsklasse, hatte dort aber gegenüber der starken Konkurrenz von Real Madrid und RB Leipzig das Nachsehen. Die Ukrainer sicherten sich aber zumindest Rang drei und den damit verbundenen Einzug in die Europa-League-Playoffs.

Gegen Stade Rennes gelang erst im Elfmeterschießen der Einzug ins Achtelfinale. Um dort zu bestehen, ist eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich.

Beim 15-fachen niederländischen Meister zeigt die Formkurve steil nach oben und wird durch sechs Siege in Serie bestätigt, wenngleich die Generalprüfung am vergangenen Samstag mit viel Mühe zu einem knappen 1:0 gegen Groningen führte.

Wir tippen auf ein ereignisreiches Duell mit Toren auf beiden Seiten. Für diesen Spielausgang bietet Bet3000 eine Quote von 1,65.

Darum tippen wir bei Schachtjor Donezk vs Feyenoord Rotterdam auf „Beide Teams treffen“:

Donezk traf in 14 der vergangenen 15 Europa-League-Heimspiele.

Feyenoord vermeldete in den drei Auswärtsspielen der EL-Gruppenphase vier Tore.

Die bisherigen Aufeinandertreffen zwischen den Ukrainern und den Niederländern brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schachtjor Donezk vs Feyenoord Rotterdam Quoten Analyse:

Einen wirklichen Favoriten offenbaren die Buchmacher-Quoten zu dieser Ansetzung nicht. Dem momentanen Tabellenführer der Eredivisie werden mit einer Quote von ca. 2,45 leichte Vorteile eingeräumt. Es wäre aber vermessen, von einer Favoritenrolle zu sprechen, zumal der Sieg der Ukrainer mit einem Wert von 2,85 nur marginal höher bemessen ist.

Beide Konkurrenten untermauerten auf nationaler Ebene ihre Torgefährlichkeit und versäumten es lediglich, in einer Liga-Partie einen eigenen Treffer zu verbuchen. Eine Quote von 1,65 für „Beide Teams treffen“ lässt beim direkten Aufeinandertreffen ebenfalls auf Tore hoffen.

Schachtjor Donezk vs Feyenoord Rotterdam Prognose: „Neutralisieren sich zwei starke Offensiv-Verbände?“

Die Schützlinge aus dem Osten der Ukraine sind sehr stark in die Rückrunde gestartet und blicken auf zwei deutliche Erfolge. Mit elf Toren in den vergangenen beiden Liga-Duellen untermauerte die Elf von Trainer Igor Jovicevic einmal mehr ihre offensive Präsenz.

Anhand der starken Ergebnisse zog der 14-malige ukrainische Meister an SK Dnipro-1 vorbei und sicherte sich vorerst den Platz an der Sonne. Zuhause ist Donezk nach wie vor eine Macht und verlor keines der neun Liga-Duelle (6S, 3U). Pro Heimspiel werden im Schnitt 2,33 Tore erzielt.

Feyenoord schob sich erst am letzten Vorrunden-Spieltag auf den ersten Platz in der Gruppe F. Ein knapper 1:0-Erfolg gegen Lazio Rom stellte den Gruppensieg sicher. Keines der drei Auswärtsspiele in der Vorrunde brachte einen Dreier mit sich (1U, 2N). Dennoch wurden bei Lazio und Midtjylland mit vier Auswärtstoren gute offensive Ansätze präsentiert.

Auf nationaler Ebene marschieren die Mannen von Trainer Arne Slot in Richtung 16. Meisterschaft und sind seit 17 Begegnungen ungeschlagen (11S, 6U). Jüngst stehen vier Erfolgserlebnisse in Serie zu Buche.

Schachtjor Donezk - Feyenoord Rotterdam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schachtjor Donezk: 7:0 Metalist Charkiw (Liga, A), 4:1 Minaj (Liga, A), 5:4 n. E. Rennes (EL, A), 2:1 Rennes (EL, H), 3:2 Vorskla (Liga, H).

Letzte 5 Spiele Feyenoord Rotterdam: 1:0 Groningen (Liga, H), 1:0 Heerenveen (Pokal, A), 4:2 Fortuna (Liga, A), 2:1 Alkmaar (Liga, H), 2:1 Heerenveen (Liga, A).

Letzte 2 Spiele Schachtjor Donezk vs. Feyenoord Rotterdam: 3:1 (CL, H), 2:1 (CL, A).

In der heimischen Liga verkörpert Feyenoord neben Alkmaar und Ajax das auswärtsstärkste Team und ist seit acht Begegnungen ungeschlagen (5S, 3U). Die Offensive netzte bisweilen in jedem gegnerischen Stadion und stellt mit 30 erzielten Treffern neben Ajax das Maß aller Dinge dar.

Die offensive Durchschlagskraft wird anhand des Direktvergleichs der Konkurrenten bestätigt. Beide Mannschaften verbuchten nämlich 2017, als sie sich in der Gruppenphase der Champions League gegenüberstanden, sowohl im Hin- als auch im Rückspiel mindestens einen Treffer.

Unser Schachtjor Donezk - Feyenoord Rotterdam Tipp: „Beide Teams treffen“

Sowohl Donezk als auch Feyenoord schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle und wollen den Schwung aus der Liga auf die internationale Bühne übertragen.

Die Gäste aus den Niederlanden werden im 4-3-3 mit defensiver Grundausrichtung agieren, um über ein möglichst schnelles Umschaltspiel Torabschlüsse zu generieren. Santiago Gimenez verkörpert dabei mit vier Toren den besten Angreifer und wird sicher auch den Abwehrverbund der Hausherren vor Probleme stellen.

Auf der Gegenseite zeigte sich die Offensive um Rechtsaußen Oleksandr Zubkov und Mittelstürmer Lassina Traoré zuletzt in der Premier Liga in Torlaune und wird der Viererkette der Gäste zusetzen.