Schalke - Bayern Tipp, Prognose & Quoten

Der FCB schießt aktuell alles kurz und klein. Der Meister ist seit zwölf Pflichtspielen in Folge ungeschlagen, hat elf von ihnen gewonnen und die letzten neun am Stück. In all diesen letzten zwölf Pflichtspielen schossen die Bayern mindestens zwei eigene Tore. In neun von zwölf Fällen waren es mindestens drei und in sieben von zwölf sogar mindestens vier. Wir sehen nichts, was für die Gastgeber spricht. Ein 3:0, 4:0 oder auch ein 4.1 für die Gäste sind hier realistische Ergebnisse.