Schalke - Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 29.04.2023

Unser Schalke - Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.04.2023 lautet: In einem abwechslungsreichen Match kommen beide zum Torerfolg.

Nach dem Sieg am letzten Wochenende kann Werder Bremen eigentlich einen Haken hinter den Klassenerhalt machen. Der kommende Gegner Schalke ist, was das angeht, dagegen noch meilenweit entfernt. Mit einem Dreier könnte S04 aber im besten Fall die Abstiegsplätze verlassen. Und wenn Königsblau gewinnen kann, dann sowieso nur daheim. Doch ganz so einfach wird es gegen befreit aufspielende Werderaner nicht. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,65 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Schalke vs Bremen auf „Beide treffen“

Schalke hat nur eines der letzten sechs Heimspiele verloren

In den letzten sieben Partien Werders konnte beide Mannschaften treffen

In den letzten fünf direkten Duelle trafen beide Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Bremen Quoten Analyse:

Nur leicht sind die Vorteile, die die besten Wettanbieter bei den gastgebenden Schalkern sehen. Für einen Tipp auf einen königsblauen Sieg gibt es Quoten bis zu 2,30 und damit ziemlich deutlich über der 2,00er-Marke. Wetten auf einen Auswärtssieg der Grün-Weißen werden mit Quoten bis 3,00 belohnt.

Für die Wette auf Über 2,5 Tore erhält man Quoten um 1,75. Für den Tipp auf nur einen Treffer mehr kann man dagegen Wettquoten um 2,90 erhalten. Und vier Treffer scheinen angesichts der bisherigen Ergebnisse der beiden mehr als nur im Rahmen des Möglichen zu sein.

Schalke vs Bremen Prognose: Ausgeglichene Partie

Neun Tage nach dem fulminanten 5:2-Heimerfolg über die Hertha und der Übergabe der Roten Laterne an die Berliner gerieten die Schalker am letzten Sonntag ihrerseits mit 0:4 beim Sport-Club Freiburg unter die Räder. Es war die dritte Pleite in den letzten vier Bundesligaspielen.

Überhaupt war der Sieg gegen die Herthaner der einzige an den letzten sechs Spieltagen. Am Samstag ist ein Dreier im Hinblick auf den Klassenerhalt und das Restprogramm fast schon Pflicht. Aktuell steht S04 auf Rang 17. Der Relegationsplatz ist einen Punkt entfernt, auf das rettende Ufer, auf dem die Bochumer mit schlechterer Tordifferenz stehen, sind es drei Zähler.

Die kommenden Gegner sind die formstarken Mainzer. Danach geht es zu den Bayern, ehe man Frankfurt empfängt und dann nach Leipzig muss. Das Restprogramm hat es also in sich, insofern muss Schalke am Samstag liefern. Gut für die Gelsenkirchener: Sie spielen zu Hause.

Dort haben sie von den letzten sechs Partien nur das gegen ebenfalls formstarke Leverkusener verloren. Allerdings gab es neben drei Remis auch nur zwei Siege. Und auch wenn S04 mit nur 16 Punkten das schlechteste Heimteam ist, gab es genau zwei Drittel aller bisher erzielten Punkte an heimischer Wirkungsstätte.

Schalke - Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:4 Freiburg (BL, A), 5:2 Hertha (BL, H), 0:2 Hoffenheim (BL, A), 0:3 Leverkusen (BL, H), 1:1 Augsburg (BL, A)

Letzte 5 Spiele Bremen: 4:2 Hertha (BL, A), 1:2 Freiburg (BL, H), 2:2 Mainz (BL, A), 1:2 Hoffenheim (BL, H), 2:2 Gladbach (BL, A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Bremen: 1:2 (BL, A), 1:4 (BL, H), 1:1 (BL, A), 1:1 (BL, A), 1:3 (BL, H)

Der Gegner aus Bremen hat sich am letzten Wochenende so ziemlicher jeglicher Abstiegssorgen entledigt. Rein rechnerisch ist der Abstieg zwar noch möglich. Doch nach dem 4:2-Erfolg bei der Hertha und allein zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz müsste schon viel zusammenkommen, sollte der SVW doch noch absteigen.

Der Sieg in der Hauptstadt war für Werder der erste nach zuvor sechs sieglosen Partien mit vier Niederlagen. Überhaupt haben die Kicker von der Weser nur zwei ihrer letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen und sechs der übrigen acht verloren. Langweilig wurde es dem neutralen Fan zuletzt dabei nie.

In den letzten sieben Spielen mit Beteiligung Werders trafen beide Teams. In den letzten vier Auswärtspartien der Grün-Weißen war dies auch immer der Fall. In den letzten acht Ligaspielen der Bremer gab es immer mindestens drei Tore zu sehen. In den letzten drei Auswärtsspielen des SVW gab es insgesamt 14 Treffer und stets mindestens vier.

Insgesamt fielen bislang im Schnitt 3,9 Tore, wenn Werder auswärts antrat. Nur in den Auswärtspartien des FC Augsburg gab es zwei Tore mehr als in Auswärtsspielen der Werderaner. Gegen Schalke ist Bremen seit sechs direkten Duellen ungeschlagen. Vier dieser Begegnungen haben die Nordkicker für sich entschieden.

Unser Schalke - Bremen Tipp: Beide treffen

Die Gäste können befreit aufspielen, während die Schalker angesichts des Restprogramms so ein wenig mit dem Rücken zur Wand stehen. Im Endeffekt ist für uns bei der jetzigen Konstellation jeder Spielausgang möglich. Sehr wahrscheinlich sind für uns Tore auf beiden Seiten, die es in allen letzten sieben Partien der Bremer gab und auch in allen letzten fünf direkten Duellen im Ligabetrieb.