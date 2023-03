Schalke - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 11.03.2023

Unser Schalke - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 11.03.2023 lautet: Die Blues trafen den BVB mitten ins Herz, kann Königsblau das auch? Dortmund hat kaum Zeit, sich über das Ausscheiden in der Champions League zu ärgern. In Gelsenkirchen scharren die Knappen bereits mit den Hufen und gehen ausgeruht ins Revierderby. Mit ihrer Defensive können die Gastgeber eine enge Partie forcieren.

In diesem Top-Spiel sehen wir nicht nur ein Revierderby, sondern die beiden einzigen ungeschlagenen Mannschaften der Bundesliga sowie die besten Hintermannschaften der Rückrunde. Wäre uns die Tabellenkonstellation unbekannt, könnten wir glatt von einem richtigen Spitzenspiel ausgehen. Das 100. Derby in der Bundesliga ist etwas Besonderes, zudem steht für beide Mannschaften einiges auf dem Spiel. Wir setzen auf wenig Gefahr vor den Toren und spielen bei NEObet zu einer Quote von 2,20 das Unter 2,5.

Darum tippen wir bei Schalke vs Dortmund auf „Unter 2,5 Tore“:

Schalke (1 Gegentor) und Dortmund (3 Gegentore) sind die besten Defensiven der Rückrunde.

Die Knappen beendeten zuletzt 5 von 6 Ligaspielen mit „Unter 2,5 Toren“.

Die beiden häufigsten Ergebnisse dieses Derbys sind ein 0:0 und ein 1:1.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Dortmund Quoten Analyse:

Königsblau schob das Narrativ um diese Mannschaft mit zwei vollen Erfolgen in Serie in eine erfreuliche Richtung. Es sind zwei Siege, die ihre Saison-Siege verdoppeln und sie erstmals seit Spieltag 10 vom letzten Platz befreien. Wollt ihr auf einen Heimsieg wetten, könnt ihr die Quoten zwischen 4,40 und 5,00 spielen.

Während Schalke gerade sein Momentum aufbaut, könnte Dortmund Gefahr laufen, die eigene Erfolgswelle zu verlieren. Unter der Woche verabschiedete sich das Team von Edin Terzic aus der Königsklasse und verlor erstmals in diesem Kalenderjahr. Bleibt der BVB gelassen und reagiert mit einem Derbysieg, könnt ihr auf Wettquoten bis zu 1,70 setzen.

Schalke vs Dortmund Prognose: „Schmerzhafte Ausfälle im Angriff der Borussia“

Die Personaldecke der Borussia wird dünner. Neben Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi gesellt sich der zuletzt bärenstarke Julian Brandt ins Lazarett. Die beiden Letzteren hatten großen Anteil am Aufschwung der Dortmunder und werden im Revierderby schmerzlich vermisst.

Darüber hinaus muss der BVB das Ausscheiden aus der Königsklasse in kürzester Zeit verkraften. Ihr Erzrivale aus Gelsenkirchen hat da bessere Voraussetzungen und kann erholt ins Jubiläums-Derby gehen. Nach 454 Minuten ohne Treffer gegen den BVB nehmen die Knappen sicher jeden Vorteil dankend an.

Die Limitierungen im Angriff der Schwarz-Gelben könnten dazu beitragen, dass wir, ähnlich wie im Hinspiel, wenig Tore sehen werden. Königsblau beeindruckt aktuell mit der besten Abwehr der Rückrunde und hatte bereits im Hinspiel nur knapp das Nachsehen (0:1).

Enge Spiele und wenige Tore sind durchaus mit der Geschichte dieser prestigeträchtigen Begegnungen verbunden. Im deutschen Oberhaus endeten 21 der bisher 99 Duelle mit einem Endergebnis von 0:0 oder 1:1.

Schalke - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:0 Bochum (A), 2:1 VfB Stuttgart (H), 0:0 Union Berlin (A), 0:0 Wolfsburg (H), 0:0 Gladbach (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 0:2 Chelsea (A), 2:1 RB Leipzig (H), 1:0 Hoffenheim (A), 4:1 Hertha (A); 1:0 Chelsea (H).

Letzte 5 Spiele Schalke vs. Dortmund: 0:1 (A), 0:4 (H), 0:3 (A), 0:4 (A), 0:0 (H)

Zusätzlich zur historischen Komponente finden wir weitere Tendenzen, die auf eine torarme Begegnung deuten. Schalke stellt bekanntlich die schwächste Offensive der Bundesliga und konnte erst 18 Treffer erzielen. Zu Hause netzen die Knappen in nur 58 Prozent ihrer Spiele.

Dortmund blieb in den letzten drei Auswärtsspielen der Bundesliga jeweils ohne Gegentreffer und könnte diese Quote in die Höhe steigen lassen. Zudem traf in vier der vergangenen sechs Pflichtspiele der Schwarz-Gelben nur eine Mannschaft.

Trat der BVB auf fremden Plätzen an, erzielte in 58 Prozent der Spiele nur eine Mannschaft einen Treffer. Die Herren in den königsblauen Trikots haben sich ebenfalls an Spiele gewöhnt, in denen nur ein Team jubeln darf. Der genaue Wert liegt bei 57 Prozent.

Über die Winterpause brachte Thomas Reis seiner Mannschaft das Einmaleins der Defensive bei. Seine Spieler setzten das zuletzt hervorragend um und blieben in fünf von sechs Spielen ohne Gegentreffer. Kann der angeschlagene Angriff der Borussia gezähmt werden, ist hier sogar was drin. Schalke traf an den vergangenen beiden Spieltagen doppelt.

Das 100. Revierderby kann sich vor spannenden Geschichten gar nicht retten. Hier zwei Beispiele: Mats Hummels könnte seinen 11. Derbysieg einfahren und damit zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Der BVB gewann die vergangenen vier Aufeinandertreffen und ließ den Rivalen in fünf Spielen in Serie keinen Treffer erzielen.

Unser Schalke - Dortmund Tipp: Unter 2,5 Tore

Gelingt Dortmund der neunte Bundesliga-Sieg in Serie, stellen sie einen neuen Vereinsrekord auf. Allerdings konnten nur sechs Mannschaften in den vergangenen 35 Jahren beide Saisonspiele zwischen diesen Rivalen für sich entscheiden. Wer gewinnt, ist für uns offen, doch die beiden Abwehrreihen werden ihre Aufgaben weiterhin erfüllen.