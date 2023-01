Schalke - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2023

Unser Schalke - Köln Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.01.2023 lautet: Die gut aufgestellten Kölner treten gegen niedergeschlagene Schalker an. Wir erwarten einen Sieg des Effzehs.

Die Knappen konnten in der letzten Zeit wenig jubeln. Köln hat jedoch das Momentum auf seiner Seite. Wir entscheiden uns daher für einen Sieg der Geißböcke mit einer Quote von 2,00 bei NeoBet.

Darum tippen wir bei Schalke vs Köln auf „Sieg Köln“:

Schalke vs Köln Quoten Analyse:

Bei einer Punkteteilung bietet der Buchmacher Quoten um die 3,60 an. Schalke konnte in den ersten fünf Spielen drei Unentschieden sammeln, alle folgenden endeten mit einer Niederlage (10) oder einem Sieg (2). Der Effzeh musste sich bereits mit sechs Unentschieden zufriedengeben. Drei davon gab es in den ersten vier Spielen.