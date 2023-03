Schalke - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 01.04.2023

Unser Schalke - Leverkusen Tipp zum Bundesliga Spiel am 01.04.2023 lautet: In diesem spannenden Duell schaffen es beide Teams auf die Anzeigetafel.

Neben Dortmund ist Schalke das einzige Bundesligateam, das in der Rückrunde noch ungeschlagen ist. Am Samstag empfängt der Vorletzte der Tabelle die Gäste aus Leverkusen, die sich mit einem Sieg über die Bayern in die Länderspielpause verabschiedet hatten.

Wir sehen die Gäste zwar vorne, würden uns aber auch nicht wundern, wenn sich die beiden Kontrahenten am Ende die Punkte teilen. Torlos wird dieses Match aber nicht ausgehen und so entscheiden wir uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Schalke vs Leverkusen auf „Beide treffen“

Schalke ist seit 8 Bundesligaspielen ungeschlagen

Leverkusen hat die letzten 5 Pflichtspiele alle gewonnen

In den letzten 6 Bundesligaspielen Bayers trafen beiden Teams

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs Leverkusen Quoten Analyse:

Wer die Bayern schlägt, der kann auch beim Vorletzten gewinnen. So oder so ähnlich könnten die Top-Buchmacher denken, die für Wetten auf einen Auswärtsdreier Quoten von höchstens 1,95 auf den Markt werfen. Das etwa Vierfache des Einsatzes erhält man im Erfolgsfall bei einer Wette auf den Heimsieg.

Einen Zu-Null-Erfolg trauen die Bookies der Werkself aber nicht zu. Für das „Beide treffen“ gibt es im besten Fall eine Quote von 1,75. Die Gegenwette, also dass höchstens ein Team trifft, liegt bei Werten über 2,00.

Schalke vs Leverkusen Prognose: Leichte Vorteile bei den Gästen

Dank eines Elfmeters in der Nachspielzeit holte Schalke vor der Länderspielpause ein 1:1 in Augsburg und blieb damit auch im achten Spiel der Rückrunde ungeschlagen. Allerdings blieb es auch bei nur zwei Siegen in der Rückserie und nunmehr schon sechs Punkteteilungen.

In der Tabelle blieben die Gelsenkirchner auf dem vorletzten Rang stehen, sind aber mittlerweile punktgleich mit Hertha auf dem Relegationsplatz. Das rettende Ufer ist mit einem Zähler Rückstand ebenfalls in Reichweite.

Für Siege müssen aber Tore her, und genau das ist nach wie vor die Achillesferse der Königsblauen, auch wenn es zuletzt eine diesbezügliche Steigerung gab. In den letzten vier Partien konnte S04 immer treffen und insgesamt sieben Treffer erzielen. Damit schoss Schalke allein in den letzten vier Spielen genau ein Drittel aller bisherigen 21 Tore.

Nur an einem der bisherigen 25 Spieltage gelangen den Knappen drei Treffer. Ansonsten schossen sie nur fünfmal zwei Tore und dreimal war das in den letzten vier Partien der Fall. Nach vier ungeschlagenen Heimspielen in Serie und vor allem dem 2:2 gegen Dortmund im letzten Heimspiel, rechnen sich die Schalker auch am Samstag etwas aus.

Schalke - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 1:1 Augsburg (BL, A), 2:2 Dortmund (BL, H), 2:0 Bochum (BL, A), 2:1 Stuttgart (BL, H), 0:0 Union Berlin (BL, A)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:1 Bayern (BL, H), 2:0 Ferencvaros (EL, A), 3:2 Bremen (BL, A), 2:0 Ferencvaros (EL, H), 4:1 Hertha (BL, H)

Letzte 5 Spiele Schalke vs Leverkusen: 0:4 (BL, A), 1:2 (BL, A), 0:3 (BL, H), 1:1 (BL, H), 1:2 (BL, A)

Doch mit Leverkusen reist ein Team an, das aktuell auf einer Erfolgswelle reitet. Seit sieben Pflichtspielen ist die Werkself ungeschlagen. Sechs dieser sieben Partien hat sie gewonnen, die letzten fünf von ihnen in Serie. Vor der Länderspielpause schlug Bayer ausgerechnet die Bayern zu Hause mit 2:1.

Es war das fünfte Pflichtspiel in Folge, das Leverkusen mit mindestens zwei eigenen Toren beenden konnte. Weiter zurückblickend traf Bayer in neun der letzten zehn Pflichtspiele mindestens doppelt. Doch zumindest in der Bundesliga ging es zuletzt auch nicht ohne eigene Gegentreffer.

In den letzten sechs Ligaspielen der Werkself trafen beide Mannschaften. Zudem gab es in fünf dieser sechs Partien mindestens drei Tore. Überhaupt wurde die „Over 2,5″-Marke nur in Partien von Gladbach und Leipzig einmal öfter geknackt (18 Mal) als in denen von Leverkusen (17 Mal). Mit 85 Treffern gehören die Bundesligaspiele Bayers zu den torreichsten.

Der Sechste Frankfurt ist nur noch drei Punkte entfernt und gegen Schalke spielte die Werkself zuletzt gerne. Seit sieben direkten Duellen ist Bayer ungeschlagen und hat fünf von ihnen gewonnen. Zuletzt gab es drei Siege am Stück. Das Hinspiel zu Hause war mit 4:0 eine klare Sache.

Unser Schalke - Leverkusen Tipp: Beide Teams treffen

In den letzten zehn direkten Aufeinandertreffen gab es siebenmal Tore auf beiden Seiten. Wir sehen am Samstag zwar Vorteile bei den Gästen, doch Schalke rang schon zuletzt dem BVB ein Remis ab und überhaupt kommen acht ungeschlagene Spiele nicht von ungefähr.

S04 stellt mit nur 21 Treffern zwar den schlechtesten Angriff, doch allein ein Drittel dieser Tore gab es an den vergangenen vier Spieltagen, während Bayer zuletzt siebenmal in Folge den eigenen Kasten nicht sauber halten konnte.