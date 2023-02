Schalke - VfB Stuttgart Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2023

Unser Schalke - VfB Stuttgart Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.02.2023 lautet: Schalke braucht im Abstiegskampf dringend Punkte. Im Kellerduell gegen Stuttgart ist am Samstagabend zumindest ein weiterer Zähler drin.

Nur drei Teams sind in der Bundesliga-Rückrunde ungeschlagen. Dazu gehört auch der FC Schalke 04. Doch nach vier torlosen Remis in der zweiten Saisonhälfte ist S04 auch noch ohne Sieg und kommt im Abstiegskampf nicht vom Fleck. Die Königsblauen müssen dringend anfangen zu gewinnen. Die nächste Gelegenheit für den dritten Saisonsieg ergibt sich am Samstag im Heimspiel gegen den VfB. Hier treffen die beiden Mannschaften mit der schwächsten Chancenverwertung aufeinander. Zudem sind die beiden Teams als einzige in der höchsten deutschen Spielklasse noch ohne Auswärts-Dreier. Glaubt man den Wettquoten, könnten die Schwaben am 22. Spieltag endlich auch in der Fremde als Sieger vom Platz gehen. Wir spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet3000 die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Schalke vs VfB Stuttgart auf „DC 1X & Unter 4,5 Tore“:

Schalke ist seit 6 Heimspielen gegen Stuttgart ungeschlagen

Der VfB ist seit 20 Spielen ohne Auswärtssieg

In den vergangenen 4 Spielen von S04 fiel kein Tor

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schalke vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Der FC Schalke bleibt das Schlusslicht der Tabelle und hat sechs Zähler Rückstand aufs rettende Ufer. Der VfB ist dagegen mit dem Erfolg vom vergangenen Wochenende auf Rang 14 geklettert. Den Relegationsplatz 16 vermeiden die Stuttgarter aber nur wegen des besseren Torverhältnisses.

Bei der Schalke vs VfB Stuttgart Prognose sind die Gäste mit Quoten im Schnitt von 2,44 die leichten Favoriten. Für einen Heim-Dreier gibt es durchschnittliche Quoten von 3,00.

Schalke vs VfB Stuttgart Prognose: Kann S04 noch Tore schießen?

Mit gerade einmal drei Toren unter Trainer Thomas Reis hat Schalke immerhin sieben Punkte geholt. Zum ersten Mal seit neun Jahren blieb der Verein aus Gelsenkirchen in den ersten vier Partien der Rückrunde ohne Niederlage. Zudem ist Königsblau die erste Mannschaft, die in der Bundesliga viermal in Folge 0:0 gespielt hat. Trotzdem wird so die Rettung wohl kaum glücken.

Erstmals seit 2001 blieben die Knappen auch vier Erstliga-Spiele hintereinander ohne eigenes Tor. Nach dem Duell mit Stuttgart spielt S04 in den kommenden Wochen gegen Bochum, Dortmund, Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim und Hertha. Für diese sieben Duelle hat man sich im Verein mindestens 15 Punkte als Ziel gesetzt - ein sehr ambitionierter Wunsch. Denn aus den ersten 21 Spielen der Saison 2022/23 gab es nur zwei Siege und 13 Zähler. 14 erzielte Tore und 41 Gegentreffer sind jeweils der Negativwert.

Am Samstag im Heimspiel gegen Köln war es endlich soweit: Der VfB feierte im siebten Ligaspiel unter Trainer Bruno Labbadia den ersten Sieg. Gegen den Effzeh waren die Schwaben gut organisiert, zweikampf- und laufstark. Am Ende ging mit dem 3:0 auch eine Serie von 16 Erstliga-Spielen, in denen man immer mindestens einen Gegentreffer kassiert hatte, zu Ende. Zudem spielten die Brustringträger erstmals seit April 2021 auch daheim wieder zu Null.

Der Abwehr hat die Umstellung von der Dreier- bzw. Fünferkette unter Pellegrino Matarazzo zur Viererkette Labbadias gut getan. Nun muss die Auswärtsbilanz optimiert werden. Auf des Gegners Platz warten die Stuttgarter seit 20 Spielen auf einen Sieg. In neun der bisherigen zehn Auswärtsspiele der laufenden Saison kassierte die Mannschaft auch mindestens zwei Gegentore.

Schalke - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:0 Union Berlin (A), 0:0 Wolfsburg (H), 0:0 Gladbach (A), 0:0 Köln (H), 1:6 Leipzig (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:0 Köln (H), 1:2 Freiburg (A), 0:2 Werder Bremen (H), 2:1 Paderborn (A), 1:2 Leipzig (A)

Letzte 5 Spiele Schalke vs VfB Stuttgart: 1:1 (A), 1:5 (A), 1:1 (H), 0:0 (H), 3:1 (A)

Auf der einen Seite hat der VfB gegen Schalke mehr Siege (43) gefeiert als gegen jeden anderen Verein. Auf der Gegenseite ist Stuttgart mit 38 Erfolgen auch der Lieblingsgegner von S04. In den vergangenen elf Duellen gegen die Brustringträger ging Königsblau nur einmal als Verlierer vom Feld. Daheim ist S04 seit sechs Vergleichen mit den Schwaben ungeschlagen. Bei den letzten 12 VfB-Gastspielen auf Schalke fielen insgesamt 38 Treffer.

Unser Schalke - VfB Stuttgart Tipp: DC 1X & Unter 4,5 Tore

Der VfB hat auswärts große Probleme. Zudem hat sich Stuttgart in Gelsenkirchen zuletzt auch nicht so wohl gefühlt. Aus diesen Gründen trauen wir den Gästen am Samstag nicht mehr als einen Punkt zu. Und allzu viele Tore sollten die Zuschauer auch nicht erwarten.