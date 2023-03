Schottland - Spanien Tipp, Prognose & Quoten | 28.03.2023

Unser Schottland - Spanien Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 28.03.2023 lautet: Zum Auftakt konnten beide Nationen einen 3:0-Sieg einfahren. Beide Trainer wechselten ihre Matchwinner ein - Scott McTominay und Joselu trafen nach der 80. Spielminute jeweils doppelt. Auch diesmal darf von einigen Toren ausgegangen werden.

Schottland darf nach einem gelungenen Start ein zweites Heimspiel austragen. Zu Gast ist die favorisierte Furia Roja. Im Hampden Park starten die Bravehearts mit dem Selbstvertrauen aus vier Heimsiegen in Serie. Spanien qualifizierte sich im vergangenen Jahr für das Final Four der Nations League. Wir setzen nach effizienten Auftritten beider Mannschaften auf „Über 2,5 Tore“. Dafür vergibt Admiralbet eine Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Schottland vs Spanien auf „Über 2,5 Tore“:

Beide gewannen zum Auftakt 3:0 und erzeugten deutlich mehr xGoT als xG - ein Hinweis auf eine hohe Qualität im Abschluss.

Schottland beendete zuletzt 6 von 7 Partien mit über 2,5 Toren im Spiel.

Bisher gab es 8 Pflichtspiele zwischen diesen Nationen - im Schnitt fielen 3,75 Tore pro Partie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Schottland vs Spanien Quoten Analyse:

Vier Heimsiege in Serie sorgen für ein gesteigertes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Die Bravehearts bestätigten mit ihrem 3:0-Erfolg gegen Zypern die eigenen Ansprüche auf eine Teilnahme an der EM-Endrunde. Überraschen die Gastgeber mit einem Sieg, bekommt ihr Quoten zwischen 5,00 und 5,75.

Deutlich wahrscheinlicher ist ein Dreier der Gäste. Spanien gilt als der große Favorit dieser Gruppe und beginnt den zweiten Spieltag mit Wettquoten bis zu 1,68.

Steve Clark fuhr in 42 Spielen als Nationaltrainer der Schotten durchschnittlich 1,76 Punkte pro Partie ein. Im eigenen Land könnten die Hausherren gefährlicher werden als erwartet, weshalb wir eher zu einer Tor- als einer Drei-Weg-Wette tendieren.

Schottland vs Spanien Prognose: „Im Angriff stärker als erwartet“

Vergangenes Jahr ließ die schottische Auswahl in der Nations League keine Zweifel an der eigenen Anspruchshaltung aufkommen. Vier Siege, ein Remis und nur eine Niederlage reichten, um sich gegen die Ukraine, Irland und Armenien durchzusetzen. Mit 11:5 Toren sicherten sich die Bravehearts den Aufstieg in Liga A.

Dem Nationaltrainer Steve Clark steht ein starker Angriff zur Verfügung, der durchgehend Gefahr ausstrahlt. In der Nations League erzielte seine Mannschaft in vier von sechs Partien mindestens zwei eigene Tore. Im eigenen Land sicherten sich die Bravehearts mit acht erzielten Toren drei Heimsiege in ebenso vielen Spielen.

Am ersten Spieltag der EM-Qualifikation haben die Gastgeber an ihre vorherigen Leistungen angeknüpft. Ein 3:0-Erfolg zauberte den Zuschauern ein strahlendes Lächeln ins Gesicht.

Schottland wechselte seinen Doppeltorschützen Scott McTominay ein, erspielte sich zwei Großchancen und verwandelte beide. Aus dem Spiel heraus sorgten die Gastgeber für 1,51 xG.

Qualitativ hochwertige Abschlüsse trieben den Wert bis auf 2.28 xGoT. Nach vier Heimsiegen in Serie sollte Spanien sich auf eine schwer zu schlagende Nationalmannschaft einstellen.

Schottland - Spanien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Schottland: 3:0 Zypern (H), 1:2 Türkei (A), 0:0 Ukraine (A), 2:1 Irland (H), 3:0 Ukraine (H).

Letzte 5 Spiele Spanien: 3:0 Norwegen (H), 0:3 Marokko n.E. (A), 1:2 Japan (A), 1:1 Deutschland (H); 7:0 Costa Rica (H).

Letzte 5 Spiele Schottland vs. Spanien: 1:3 (A), 2:3 (H), 1:1 (A), 0:0 (A), 0:1 (A)

Ein verlorenes Elfmeterschießen gegen Marokko besiegelte Spaniens Ausscheiden im Achtelfinale der WM 2022. Zuvor verlief das Jahr recht positiv. Die Furia Roja qualifizierte sich durch einen Gruppensieg in Liga A für das Final Four der Nations League.

Ebenso wie Schottland wurde beim spanischen 3:0-Erfolg gegen Norwegen der Matchwinner eingewechselt. Joselu feierte in seinem Debüt für die spanische Auswahl einen traumhaften Einstand und traf doppelt.

Unter dem neuen Trainer Luis de la Fuente sorgte der Weltmeister von 2010 aus dem Spiel heraus für 1,61 xG. Genau wie bei den Schotten überragte der spanische Angriff mit einem deutlich höheren xGoT (3,34).

Die vergangenen Vergleiche sind schon einige Jahre her. Allerdings deuten 30 Tore in acht Pflichtspielen (durchschnittlich 3,75) auf ereignisreiche Duelle hin. Nach jeweils drei Toren zum Auftakt sind die Angriffsreihen der beiden Kontrahenten jedenfalls gut vorbereitet.

Unser Schottland - Spanien Tipp: Über 2,5 Tore

Zuletzt trafen beide Nationen in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2012 aufeinander. Zwei Vergleiche sorgten für insgesamt neun Treffer. Spanien zeigte schon gegen Norwegen, dass sie ihren Gegnern Großchancen zulassen. Die Gastgeber bewiesen am ersten Spieltag, dass sie mit ihrer Heimstärke und Effizienz vor dem Tor gefährlich werden können.