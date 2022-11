Senegal - Niederlande Tipp, Prognose & Quoten | 21.11.2022

Zudem schaffte es „Oranje“ durch den Sieg in der Nations League-Gruppe A4 ins Final Four-Turnier des Wettbewerbs. Die Mannschaft spielt unter van Gaal gewohnt offensiv und kommt in den letzten acht Spielen auf einen Schnitt von 2,4 Toren. Bisher hat die KNVB-Auswahl noch nie eine Auftaktpartie in eine WM verloren. Zudem kassierte man - Elfmeterschießen ausgenommen - in den letzten 14 Partien bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde nur eine Niederlage, bei 11 Siegen. Bei Memphis Depay reicht es am Montag aber nur für die Bank.