Sevilla - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 31.05.2023

Unser Sevilla - AS Rom Tipp zum Europa League Finale Spiel am 31.05.2023 lautet: Die Andalusier setzen sich in ihrem Lieblings-Wettbewerb gegen tapfere Römer durch!

In der Puskas Arena von Budapest stehen sich am Mittwoch im Finale der Europa League FC Sevilla und AS Rom gegenüber. Für beide Vereine geht es nicht nur um den Titel, sondern auch darum, sich über den Gewinn dieses Wettbewerbs für die Champions League zu qualifizieren, die beide über den heimischen Liga-Betrieb verpassen werden.

Wer wird Nachfolger der Eintracht aus Frankfurt? Wir rechnen mit den Spaniern und entscheiden uns für den Tipp „Sevilla holt den Pokal“, der bei Bet365 eine Quote von 1,90 bringt.

Darum tippen wir bei Sevilla vs AS Rom auf „Sevilla gewinnt den Pokal“

Sevilla hat alle 6 Endspiele im Europapokal gewonnen

Die Andalusier sind Rekordsieger der Europa League

AS Rom hat nur eines der letzten 9 Pflichtspiele gewonnen

Sevilla vs AS Rom Quoten Analyse:

Wie ließe sich eine Wette zum Europa-League-Finale schöner abgeben als mit dem Bet365 Bonus? Der Bookie bietet für dieses Endspiel zahlreiche Optionen und sieht dabei die Kontrahenten auf Augenhöhe. Nur hauchdünn mit 2,75 zu 2,87 schlagen die Wettquoten zugunsten Sevillas aus - zumindest was einen Sieg in der regulären Spielzeit betrifft.

Die Quote für den Tipp darauf, dass die Spanier den Pokal spätestens im Elfmeterschießen holen, liegt bei 1,90 und ist genauso hoch wie die Quote für den entsprechenden Tipp auf die Roma. Tore erwarten die Buchmacher nicht viele. Bereits das Over 1,5 knackt die Marke von 1,50. Für den Tipp auf das Over 2,5 gibt es Wettquoten bis 2,50.

Sevilla vs AS Rom Prognose: Nuancen entscheiden über Sieger

Die Generalprobe der Sevillistas für das große Match am Mittwoch wurde verpatzt. Zu Hause verloren die Andalusier am 37. Spieltag von La Liga mit 1:2 gegen Real Madrid und das, obwohl sie bereits nach drei Minuten mit 1:0 vorne lagen. Für die Blanquirrojos war es das dritte sieglose Ligaspiel in Folge.

Doch wer die aktuell noch laufende La-Liga-Saison verfolgt hat, der weiß, dass diese für Sevilla ohnehin schon seit Monaten gelaufen ist. Zwischenzeitlich stand der Klub sogar auf einem Abstiegsplatz, ehe ein starker Zwischenspurt das Undenkbare verhinderte. Aktuell stehen die Nervionenses auf Rang 11.

Rein theoretisch haben sie noch Chancen, am letzten Spieltag auf Platz 7 und damit den Conference-League-Qualifikationsplatz zu springen. Doch dass sie gleich vier Teams überholen, ist unwahrscheinlich. Ohnehin gilt die volle Konzentration der Europa League. Mit einem Sieg am Mittwoch spielt man in der nächsten Saison in der Königsklasse.

Gegen Manchester United im Viertel- und Juventus im Halbfinale waren die Andalusier jeweils Außenseiter. Aber die EL ist nunmal ihr Wettbewerb, den sie zwischen 2014 und 2020 viermal gewinnen konnten. Von 2014 bis 2016 gelang ihnen das sogar dreimal in Folge. Mit zwei weiteren Siegen im UEFA Cup, dem Vorgänger-Wettbewerb, sind sie Rekordsieger.

Sevilla - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:2 Real Madrid (LL, H), 1:1 Elche (LL, A), 0:0 Betis Sevilla (LL, H), 1:1, 2:1 n.V. Juventus (EL, H), 3:0 Valladolid (LL, A)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:2 Fiorentina (SA, A), 2:2 Salernitana (SA, H), 0:0 Leverkusen (EL, A), 0:0 Bologna (SA, A), 1:0 Leverkusen (EL, H)

Letzte Spiele Sevilla vs AS Rom: 0:0 (Test, 2021, N), 2:0, (EL, N), 2:1 (Test, 2017, N), 4:6 (Test, 2015, N)

AS Rom könnte nach dem Gewinn der Conference League in der vergangenen Saison nun den zweiten europäischen Titel in Folge feiern. Nachdem sich die Roma im Viertelfinale gegen Feyenoord erst kurz vor Schluss in die erfolgreiche Verlängerung rettete, mauerte sie sich im Halbfinale gegen Leverkusen ins Endspiel.

Der 1:0-Erfolg im Hinspiel gegen Bayer war der einzige Sieg in den letzten neun Pflichtspielen der Römer. In der Serie A warten sie seit sieben Partien auf einen Dreier und holten aus diesen letzten sieben Begegnungen nur vier von 21 möglichen Punkten. Damit verspielten sie auch die Teilnahme an der Champions League.

Stand jetzt würde die Roma in der nächsten Saison auch wieder nur in der Europa League spielen, außer sie wird am letzten Spieltag noch von Juventus abgefangen. Doch das Ziel ist die Qualifikation für die Königsklasse über den Umweg am Mittwoch. In den acht Spielen der K.o.-Phase kassierten die Italiener nur drei Gegentore.

Selbst erzielten sie zwar neun Treffer, allerdings gab es allein vier beim 4:1-Sieg nach Verlängerung gegen Feyenoord im Viertelfinal-Rückspiel. Heißt: In den anderen sieben Begegnungen schoss die Roma nur fünf Tore. Sollten die Römer hier in Führung gehen, könnte der weitere Spielverlauf so aussehen wie das gesamte Rückspiel in Leverkusen.

Unser Sevilla - AS Rom Tipp: Sevilla gewinnt den Pokal

Sechs Mal stand der Sevilla FC in einem Finale eines europäischen Wettbewerbs und hat am Ende stets gewonnen. Doch bei den Römern steht niemand geringerer als „The Special One“ an der Seitenlinie.

Jose Mourinho stand als Trainer fünf Mal in einem Endspiel eines Europacups und verließ am Ende ebenfalls immer als Sieger das Stadion. Eine Serie wird in Budapest also reißen. Die Spanier hinterließen für uns zuletzt den etwas besseren Eindruck. Die Italiener haben sich im wahrsten Sinne des Wortes ins Endspiel gemauert und wir denken, dass sie damit gegen die Sevillistas in ihrem Lieblings-Wettbewerb nicht erfolgreich sein werden.