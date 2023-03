Sevilla - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Sevilla - Fenerbahce Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: In diesem spanisch-türkischen Duell gibt es Tore auf beiden Seiten.

Was ist nur mit dem FC Sevilla los? Die Andalusier erlebten am Wochenende in La Liga ein Debakel und gehören mittlerweile schon länger zum Kreis der Abstiegskandidaten. Dass wir den Rekordsieger der Europa League in der nächsten Saison tatsächlich in La Liga 2 sehen, kann man sich nicht so recht vorstellen. In ihrem Lieblings-Wettbewerb wollen sich die Sevillistas nun Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Ligabetrieb holen. Doch die Gäste aus der Türkei haben einen Lauf. Wir entscheiden uns für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,90 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Fenerbahce auf „Beide treffen“

Sevilla hat die letzten drei Pflichtspiele verloren und elf Gegentreffer kassiert

Fenerbahce ist seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 1U)

Sevilla traf in den letzten sieben Heimspielen, Fener in neun der letzten zehn Auswärtsspiele

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs Fenerbahce Quoten Analyse:

Dem Namen nach sind die Gastgeber hier der Favorit. Für die besten Wettanbieter sind die Andalusier das sogar recht deutlich. Wetten auf einen Heim-Dreier bleiben quotentechnisch unter der Marke von 1,80. Den Höchstwert liefert da noch unser Neuling ChillyBets.de mit einer 1,78. Ein Tipp auf Fener bringt in der Spitze Werte bis 5,00.

Die Quoten bei den beiden am meisten gespielten Torwetten „Beide treffen“ und „Über 2,5 Tore“ sind nahezu identisch. In beiden Fällen gibt es im Schnitt Quoten von 1,90. Heißt: Die Bookies halten mindestens drei Tore im gesamten Spiel für ebenso wahrscheinlich, wie mindestens einen Treffer von beiden Teams.

Sevilla vs Fenerbahce Prognose: Fener versteckt sich nicht

Ein Tor schoss Sevilla auch am Wochenende, nur leider gab es aus andalusischer Sicht auf der anderen Seite ein halbes Dutzend Gegentreffer. Bei Atletico Madrid, das nicht unbedingt für seine Offensivpower bekannt ist, gerieten die Blanquirrojos mit 1:6 unter die Räder. Für das Team von Trainer Jorge Sampaoli war es die dritte Pflichtspiel-Pleite in Serie.

Insgesamt ist die Mannschaft des argentinischen Übungsleiters seit vier Pflichtspielen ohne Sieg. In all diesen letzten vier Partien kassierte Sevilla Gegentore, in den letzten drei Begegnungen jeweils mindestens zwei. In La Liga steht Sevilla mit 25 Punkten nach 24 Spielen gerade noch auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz.

Getafe auf dem Platz davor und Almeria auf dem ersten Abstiegsplatz sind punktgleich - und gegen Letzteres müssen die Sevillistas am Sonntag ran. Für Sampaoli ist das also die Woche der Wahrheit. Sollte Sevilla am Sonntag nicht gewinnen, wäre der in Spanien bei Punktgleichheit entscheidende direkte Vergleich mit Almeria verloren (Hinspiel 1:2).

Die Nervionenses würden damit auf einen Abstiegsplatz rutschen und Sampaoli womöglich von seinem Trainerstuhl. Am Donnerstag will man frisches Selbstvertrauen tanken. Im Sechzehntelfinale der Europa League warf man PSV Eindhoven raus. Nach einem 3:0 zu Hause verlor man auswärts mit 0:2.

Sevilla - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 1:6 Atletico Madrid (LL, A), 2:3 Osasuna (LL, H), 0:2 PSV Eindhoven (EL, A), 1:1 Rayo Vallecano (LL, A), 3:0 PSV Eindhoven (EL, H)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 2:1 Kayserispor (SL, A), 4:0 Konyaspor (SL, H), 1:1 Adana Demirspor (SL, A), 5:1 Kasimpasa (SL, H), 2:1 Ümraniyespor (SL, A)

Letzte 3 Spiele Sevilla vs Fenerbahce: 2:0 (Test, N, 2014), 3:2, 2:3 i.E. (CL, H, 2008), 2:3 (CL, A)

Die Generalprobe der Gäste aus Istanbul ist gelungen. Mit 2:1 gewann Fenerbahce sein Ligaspiel bei Kayserispor und blieb damit auch im siebten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen. Sechs dieser sieben Partien hat der Klub gewonnen. Die letzte Pleite datiert vom 8. Januar 2023, eine 0:3-Schlappe gegen Galatasaray.

Gut möglich, dass diese Pleite das Zünglein an der Waage in Sachen Meisterschaft war. Denn Gala führt das Tableau mit sechs Punkten Vorsprung vor Fener an. Bei einem Sieg von FB wären die beiden Istanbuler Klubs aktuell punktgleich an der Tabellenspitze. Die Pleite im Derby war die einzige in den vergangenen zehn Pflichtspielen. Acht der übrigen neun wurden gewonnen.

Auswärts gab es nur eine Pleite in den letzten zwölf Pflichtspielen. Seit fünf Partien auf des Gegners Platz ist Fenerbahce ungeschlagen und hat vier davon gewonnen. In acht der letzten neun Spiele in der Fremde konnten die Sari Kanaryalar treffen. Heim- und Auswärtspartien zusammengenommen trafen sie in neun ihrer letzten zehn Pflichtspiele.

Die Gruppenphase der Europa League überstanden sie als Erster und übersprangen damit die Zwischenrunde. In den sechs Partien gegen Dynamo Kiew, AEK Larnaka und Stade Rennes gab es vier Siege und zwei Remis bei 13:7 Toren. In vier der sechs Gruppenspiele mit Beteiligung der Türken gab es Treffer auf beiden Seiten.

Unser Sevilla - Fenerbahce Tipp: Beide treffen

Sevilla fegte die Gäste von PSV Eindhoven im Hinspiel des Sechzehntelfinales der Europa League daheim mit 3:0 vom Platz. Das war aber in einer Phase, als die Andalusier auch das fünfte Pflichtspiel in Folge zu Hause gewonnen hatten und die letzten vier davon zu Null. Das bislang letzte Heimspiel gegen Osasuna ging dann aber wieder mit 2:3 verloren.

Aktuell sind die Blanquirrojos in einer Phase, in der sie die letzten drei Pflichtspiele bei insgesamt elf Gegentreffern verloren haben. Der Tiefpunkt war das 1:6 bei Atletico und am Sonntag steht das richtungsweisende Match gegen Almeria an. Wir wären nicht überrascht, wenn Fener die aktuelle Situation bei den Sevillistas ausnutzt.