Sevilla - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 18.05.2023

Es dauerte bis zur 97. Spielminute, ehe sich Juve im Hinspiel nach einem Eckball noch das 1:1-Unentschieden sicherte. Am Wochenende gaben sich beide Mannschaften keine Blöße und lieferten souveräne Leistungen in ihren nationalen Wettbewerben ab. Vor dem Rückspiel sehen wir Sevilla in der leichten Favoritenrolle - bisher gewannen die Sevillistas alle drei Heimspiele in der Europa League. Wir zollen der Defensive der Italiener jedoch Respekt und setzen auf eine „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“. Die entsprechende Quote liegt bei bei Happybet bei 1,70.

Darum tippen wir bei Sevilla vs Juventus auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Kombiniert beendeten Sevilla und Juve 13 ihrer 14 Europa-League-Spiele mit Unter 3,5 Toren.

Sevilla hat die beste Form der spanischen Liga (2,38 PPS über die letzten 8 Spieltage) und gewann alle Heimspiele in der Europa League.

Juve kassierte erst ein Gegentor in 3 Gastauftritten der K.o.-Phase - Sevilla blieb in 3 Partien vor heimischer Kulisse komplett ohne Gegentor.

Sevilla vs Juventus Quoten Analyse:

Die Andalusier legen seit dem Trainerwechsel eine bemerkenswerte Form an den Tag. Seit acht Spielen steht José Luis Mendilibar in der Liga an der Seitenlinie - 2,38 Punkte bedeuten in diesem Zeitraum die beste Form der spanischen Liga.

Juventus hat sich in der Serie A ansprechend für seine fünf Spiele ohne Sieg rehabilitiert. Die Bianconeri sammelten in der Liga drei Siege in Serie.

Schauen wir uns die verschiedenen Buchmacher an, finden wir Quoten von 2,37 bis 2,50 für einen weiteren Heimsieg der Blanquirrojos. Ein Sieg des italienischen Vertreters bringt euch Wettquoten zwischen 2,85 und 3,10. Seid ihr auf der Suche nach einem Wettbonus, schaut euch gerne unsere Übersicht dazu an.

Sevilla vs Juventus Prognose: „Ein Formhoch zur besten Zeit“

Mitte März folgte auf eine 0:2-Niederlage gegen Getafe die Entlassung von Jorge Sampaoli. José Luis Mendilibar entpuppte sich bisher als Glücksgriff und holte zuletzt fünf Siege aus sechs Ligaspielen.

Im Hinspiel verdrehten die Nervionenses die Köpfe der Juve-Defensive. Sevilla hatte zwölf Abschlüsse in der ersten Halbzeit, fünf davon aufs Tor. Eine dieser Chancen nutzte Youssef En-Nesyri zur 1:0-Führung. Mit 1,68:0,84 xG dominierten die Gäste den ersten Abschnitt.

Auf dem Weg zur fünften Finalteilnahme in der Europa League (Rekord!) ist das Rückspiel im Ramon-Sanchez-Pizjuan von großer Bedeutung. Youssef En-Nesyri könnte erneut zum Helden werden - seit der WM-Pause erzielte der Angreifer wettbewerbsübergreifend neun Tore in 13 Heimspielen.

Seine Vorliebe für Treffer in der eigenen Arena passt zur Heimstärke der Andalusier. In der bisherigen Spielzeit siegte Sevilla in allen drei Heimspielen der Europa League (3:0 PSV, 2:0 Fenerbahce, 3:0 Manchester United).

Unter der Anleitung von José Luis Mendilibar verloren die Hausherren nur eines von elf Pflichtspielen. Dabei jubelten die Fans der Sevillistas in zehn dieser elf Begegnungen mindestens ein Mal über ein Tor ihrer Mannschaft. Insgesamt fiel das Torverhältnis in diesem Zeitraum mit 21:11 sehr positiv aus.

Sevilla - Juventus Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 3:0 Valladolid (A), 1:1 Juventus (A), 3:2 Espanyol (H), 0:2 Girona (H), 1:0 Athletic Bilbao (A).

Letzte 5 Spiele Juventus: 2:0 Cremonese (H), 1:1 Sevilla (H), 2:0 Atalanta (A), 2:1 Lecce (H), 1:1 Bologna (A).

Letzte 5 Spiele Sevilla vs. Juventus: 1:1 (A), 1:3 (H), 0:0 (A), 1:0 (H), 0:2 (A).

Am Wochenende feierte die Alte Dame einen 2:0-Heimsieg gegen Cremonese. Der zweite Treffer fiel nach einer Ecke - es war Juves 17. Standardtor nach einem ruhenden Ball in der Serie A. Keine andere Mannschaft ist in dieser Kategorie besser.

Auch in der Europa League strahlen die Bianconeri große Gefahr nach ruhenden Bällen aus. Im Hinspiel erzwang Juve in nahezu letzter Sekunde (97. Minute) das 1:1 durch einen Eckball. Damit fielen die letzten drei Treffer der Alten Dame im internationalen Wettbewerb nach einem Corner.

Leider ist die Offensive der Italiener zu abhängig von den eigenen Standards. Schauen wir dafür auf die vorherigen Spiele in der Europa League: Nach sieben Spielen erzielte die Allegri-Elf zehn Treffer - drei nach einem Standard, zwei durch einen Elfmeter und nur fünf aus dem Spiel heraus. In fünf dieser sieben Begegnungen blieb Juve Unter 1,5 eigenen Toren.

In der Liga erzielten die italienischen Gäste nur 30 Prozent ihrer gesamten Tore außerhalb ihres vertrauten Allianz Stadium. Setzt ihr in diesem Vergleich auf Unter 1,5 Tore von Juventus, findet ihr beim von uns getesteten Bookie Happybet eine Wettquote von 1,35.

Unser Sevilla - Juventus Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Es zeichnen sich klare Tendenzen für diesen Vergleich ab. Juve kassierte erst drei Treffer in sieben Europa-League-Spielen, erzielte dabei selbst nur zehn Tore. Kombiniert beendeten Sevilla und die Alte Dame 13 ihrer 14 Begegnungen in der EL mit Unter 3,5 Toren. Die Gastgeber haben unter ihrem neuen Trainer einen Lauf, der mit 2,18 Punkten pro Pflichtspiel unterstrichen wird und sie zum leichten Favoriten in diesem erneuten Duell macht.