Sevilla - PSV Eindhoven Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2023

Unser Sevilla - PSV Eindhoven Tipp zum Europa League Spiel am 16.02.2023 lautet: Nach einer bisher schwierigen Saison in der heimischen Liga sucht Sevilla im Lieblings-Wettbewerb etwas Trost. Das könnte gegen Eindhoven auch gelingen.

Am Donnerstag stehen in der Europa League die Hinspiele in der K.o.-Playoff-Runde an. Hier empfängt um 21 Uhr der Sevilla FC die Mannschaft aus Eindhoven. Die Spanier begannen ihre internationale Saison in der Champions League. In der Gruppe G landeten die Andalusier hinter Manchester City und Borussia Dortmund. Da man den FC Kopenhagen hinter sich lassen konnte, durften die „Nervionenses“ im internationalen Geschäft überwintern. Die PSV verpasste die Königsklasse schon in der Quali gegen die Glasgow Rangers und landete danach in der EL-Gruppenphase auf dem zweiten Platz hinter Arsenal, aber vor Bodö/Glimt und dem FC Zürich. Im Hinspiel sind die Hausherren die leichten Favoriten. Auch wir schätzen die Ausgangslage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,70 bei Bet-at-home die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sevilla vs PSV Eindhoven auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Die Europa League ist der Lieblings-Wettbewerb von Sevilla (4 Titel).

Eindhoven stellt die beste Offensive der Europa League (15 Tore).

Die Andalusier haben die letzten 4 Heimspiele alle gewonnen

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sevilla vs PSV Eindhoven Quoten Analyse:

Nach 21 Spieltagen in La Liga steht Sevilla auf Rang 12 der Tabelle. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt vier Punkte. Die PSV ist in der Eredivisie aktuell Vierter. Rang 1 ist aber nur vier Zähler entfernt. Beim Marktwert haben die Andalusier mit 240 Millionen. zu 184 Millionen Euro knapp die Nase vorne. So sind die Hausherren bei der Sevilla vs PSV Eindhoven Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 2,23 auch die leichten Favoriten. Ein Dreier der Gäste wird auf der Gegenseite mit durchschnittlichen Quoten von 3,32 bezahlt.

Sevilla vs PSV Eindhoven Prognose: Zeigt Sevilla in der Europa League wieder einmal ein anderes Gesicht?

In der Vorsaison wurde Sevilla zum dritten Mal in Folge Vierter der La-Liga-Abschlusstabelle. In dieser Spielzeit lief es dann aber unter Coach Julen Lopetegui überhaupt nicht mehr. So musste der Trainer im Herbst seine Sachen packen und wurde durch Jorge Sampaoli ersetzt. Dieser konnte vor der WM-Pause aber noch keine großen Fortschritte machen.

Erst in einer Tabelle seit dem 16. Spieltag stehen die Andalusier mit 12 Punkten bestens da. Nur Barcelona (18) und Real Sociedad (13) haben seitdem mehr Punkte geholt. Damit kletterte die Mannschaft aus dem Tabellenkeller ins gesicherte Mittelfeld. Nun steht der Lieblingswettbewerb an. Sevilla konnte die Europa League seit 2014 schon 4 Mal gewinnen. Die Nervionenses haben nur drei der letzten 25 K.o.-Duelle in diesem Wettbewerb verloren.

In Eindhoven musste man vor der Saison den Abgang von Trainer Roger Schmidt verkraften. Als Nachfolger übernahm der Ex-Profi Ruud van Nistelrooy die Mannschaft. Bisher kann sich die Bilanz der PSV unter dem neuen Coach mit 21 Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen durchaus sehen lassen. An den ersten 21 Spieltagen hielt sich die Mannschaft immer unter den Top 4 der Tabelle.

Mit 55 Treffern hat die „Philips Sport Vereniging“ auch die zweitbeste Offensive der Eredivisie. Auch in der Europa League waren die „Boeren“ mit 15 Toren das gefährlichste Team. Vier der fünf Saisonpleiten kassierte die Mannschaft allerdings in der Fremde. In den 9 Spielen seit dem Ende der WM-Pause setzte es mit dem 0:1 bei Aufsteiger Emmen lediglich eine Niederlage. Seit 2011/12 wartet die PSV in der Europa League auf den Einzug in die Runde der letzten 16.

Sevilla - PSV Eindhoven Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sevilla: 2:0 RCD Mallorca (H), 0:3 Barcelona (A), 3:0 Elche (H), 1:2 Osasuna (A), 1:0 Cadiz (H)

Letzte 5 Spiele PSV Eindhoven: 6:0 Groningen (H), 3:1 Emmen (H), 2:2 Feyenoord (A), 2:0 Go Ahead Eagles (H), 0:1 FC Emmen

Letzte Spiele Sevilla vs PSV Eindhoven: -

Beide Vereine treffen am Donnerstag das erste Mal aufeinander. Die PSV hat schon 34 Spiele gegen spanische Mannschaften absolviert. Hier ging Eindhoven nur fünfmal als Sieger vom Feld, bei 16 Pleiten. Sevilla kommt sogar nur auf drei Vergleiche gegen Teams aus den Niederlanden. Die Bilanz steht bei einem Sieg und zwei Niederlagen.

Unser Sevilla - PSV Eindhoven Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Sevilla kommt langsam immer besser in Form. Aus den letzten vier Ligaspielen holte man neun Punkte. Nur zu Gast bei Barca setzte es eine Niederlage (0:3). Die letzten vier Heimpartien konnten die Andalusier alle gewinnen. So traue ich den Hausherren am Donnerstag auch mindestens ein Remis zu. Gegen die beste Offensive des Wettbewerbs dürften dabei auch ein paar Tore fallen.