Sevilla - Villarreal Tipp, Prognose & Quoten | 23.04.2023

Unser Sevilla - Villarreal Tipp zum La Liga Spiel am 23.04.2023 lautet: In der Europa League ließen die Andalusier jüngst mit einem 3:0 gegen Manchester United aufhorchen und zogen souverän ins Halbfinale ein. Gegen Villarreal wird vor heimischer Kulisse keine Niederlage resultieren.

Unter dem neuen Coach José Luis Mendilibar scheinen die Sevillistas zurück in die Erfolgsspur gefunden zu haben und verdeutlichten dies unterhalb der Woche in der Europa League mit einem satten 3:0 über die Red Devils. Auch in der Liga vermeldete der Tabellen-13. jüngst einen 2:0-Triumph in Valencia.