Sheffield United - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2023

Unser Sheffield United - Tottenham Tipp zum FA Cup Spiel am 01.03.2023 lautet: Zu Hause schaffen es auch die Blades auf die Anzeigetafel.

Am Mittwoch finden die restlichen Achtelfinal-Begegnungen im englischen FA Cup statt und mit dabei sind nach wie vor die Tottenham Hotspur, die man sicherlich zum Favoritenkreis zählen darf.

Sie haben jedoch ein schweres Auswärtsspiel bei Sheffield United vor der Brust. Der Zweitligist ist vor allem zu Hause stark und bastelt auch überhaupt ganz eifrig an einer Rückkehr in die Premier League.

Wir entscheiden uns daher für die Wette „Beide treffen“ mit einer Quote von 1,68 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Sheffield United vs Tottenham auf „Beide treffen“

Sheffield hat in elf der vergangenen zwölf Heimspiele getroffen

Die Blades stehen in der Championship auf Rang zwei

Tottenham traf in sieben der letzten acht Pflichtspiele

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sheffield United vs Tottenham Quoten Analyse:

Wenig überraschend favorisieren die besten Online-Buchmacher in diesem Duell die Gäste aus London. Allerdings sieht man an Quoten von bis zu 1,90 für Wetten auf einen Sieg der Spurs, dass auch die Bookies im Duell des Zweit- gegen den Erstligisten alles andere als einen Selbstläufer erwarten.

Die Wettquoten für einen Tipp auf einen Heimsieg liegen im besten Fall bei 4,35. Mindestens ein Tor für die Gastgeber halten Bwin und Co. jedenfalls für sehr wahrscheinlich.

Das „Beide treffen“ ist mit Höchstwerten von 1,68 quotiert. Nur unwesentlich höher, nämlich bei 1,70, liegen die Spitzenwerte für Wetten auf „Über 2,5 Tore“ im Spiel.

Sheffield United vs Tottenham Prognose: Blades halten gut dagegen

Die Generalprobe für den Schlagabtausch mit den Spurs ist Sheffield gelungen. Am Samstag schlug man zu Hause Watford mit 1:0 und feierte nach zuvor zwei Pleiten gegen Middlesbrough und bei Millwall mal wieder einen Dreier. In der Tabelle haben diese beiden Niederlagen den Blades nur bedingt wehgetan.

Sie stehen mit 64 Punkten auf dem zweiten Platz, der den direkten Aufstieg in die Premier League bedeuten würde. Dorthin will man zwei Jahre nach dem Abstieg zurück. Spitzenreiter Burnley ist zwölf Punkte entfernt, auf Rang drei, ab dem die Playoff-Plätze beginnen, hat Sheffield einen Vorsprung von sieben Zählern bei noch einem Nachholspiel in der Hinterhand.

Aktuell spricht also viel dafür, dass sich die Blades auch am Ende der Saison auf dem zweiten Platz wiederfinden werden. Die erwähnten Niederlagen gegen Boro und Millwall waren die einzigen beiden in den letzten 16 Pflichtspielen. Von den anderen 14 Partien wurden elf gewonnen.

Zu Hause gewann Sheffield United sieben der letzten acht Pflichtspiele und vier von ihnen zu Null. Selbst treffen konnten die Blades in allen ihren letzten acht Heimpartien und weiter zurückblickend in elf ihrer letzten zwölf Spiele an der heimischen Bramall Lane. Heim- und Auswärtspartien zusammengenommen konnten sie in 15 ihrer letzten 16 Matches treffen.

Sheffield United - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sheffield United: 1:0 Watford (CHA, H), 2:3 Millwall (CHA, A), 1:3 Middlesbrough (CHA, H), 3:0 Swansea (CHA, H), 3.1 Wrexham (FAC, H)

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:0 Chelsea (PL, H), 2:0 West Ham (PL, H), 0:1 AC Milan (CL, A), 1:4 Leicester (PL, A), 1:0 Manchester City (PL, H)

Letzte 5 Spiele Sheffield United vs Tottenham: 0:4 (PL, H), 1:3 (PL, A), 3:1 (PL, H), 1:1 (PL, A), 2:2 (LC, H)

Der Gast aus der Hauptstadt reist mit breiter Brust an. Am Samstag schlugen die Spurs im Derby zu Hause Chelsea mit 2:0 und feierten den vierten Premier-League-Dreier in ihren letzten fünf Partien. Aber: Drei dieser vier Erfolge gab es zu Hause, wo man zuletzt neben Chelsea auch West Ham und Meister Manchester City besiegte.

Auswärts hat Tottenham hingegen drei der vergangenen fünf Pflichtspiele verloren und der einzige Auswärtserfolg in diesem Zeitraum war der im Sechzehntelfinale des FA Cups bei Sheffields Ligakonkurrent Preston North End (3:0). Zuletzt verloren die Spurs in der Fremde sowohl in der PL bei Leicester (1:4) als auch in der Champions League beim AC Milan (0:1).

Weiter zurückblickend haben Harry Kane und Co. nur drei ihrer letzten acht Pflichtspiele auf des Gegners Platz gewonnen und mit vier genau die Hälfte verloren. Und dennoch kommen sie nach dem Sieg im North West London Derby mit breiter Brust an die Bramall Lane. Die Pleite in Mailand war das einzige der letzten acht Spiele, in denen die Spurs nicht trafen.

In der Premier League steht Tottenham auf dem wichtigen vierten Rang, hat bei vier Punkten mehr aber auch zwei Spiele mehr absolviert als Verfolger Newcastle. In der Abstiegssaison 2020/2021 der Blades haben die Spurs beide Vergleiche gegen Sheffield klar für sich entschieden: Mit 3:1 auswärts und 4:0 zu Hause.

Unser Sheffield United - Tottenham Tipp: „Beide Teams treffen“

Vor dem letzten 4:0-Erfolg der Spurs gegen Sheffield konnten in vier direkten Duellen in Folge beide Teams treffen. Natürlich sind die Gäste hier der Favorit.

Doch diese hatten gerade auswärts zuletzt ein paar Probleme, während der Zweitligist nicht nur auf Platz zwei der Championship steht, sondern auch das zweitbeste Heimteam in Englands Unterhaus ist.