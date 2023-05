Shymanovich - Sabalenka Tipp, Prognose, Quoten | French Open 2023

Unser Shymanovich - Sabalenka Tipp zum French Open Spiel lautet: Auch in Runde 2 ist die Weltranglisten-Zweite aus Weißrussland die klare Favoritin. Das dürfte sich in einem deutlichen Sieg widerspiegeln.

Die aktuelle Nummer 2 der WTA-Weltrangliste, Aryna Sabalenka, kam bei den French Open noch nie über die dritte Runde hinaus. Dieses bisher nicht so ruhmreiche Abschneiden hat für die Weißrussin aber einen Vorteil. Sie kann in Roland Garros 2023 viele Punkte gutmachen. Da Sabalenka den Abstand auf die Führende Iga Swiatek seit dem Beginn der Saison 2023 sowieso kontinuierlich verringert hat, könnte es nun zur Wachablösung kommen.

Bevor aber ein Showdown um die Pole Position im Damentennis ansteht, muss Sabalenka selbst ihre Hausaufgaben erledigen. Am Mittwoch ist die 25-Jährige in ihrem Zweitrunden-Match gegen Landsfrau Iryna Shymanovich die haushohe Favoritin. Auch wir rechnen mit einem klaren Sieg, spielen aber mit einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet die Wette „Über 16,5 Spiele“.

Darum tippen wir bei Shymanovich vs Sabalenka auf „Über 16,5 Spiele“:

Sabalenka steht in der Weltrangliste 212 Plätze vor ihrer Kontrahentin

Shymanovich spielt das erste Grand-Slam-Turnier ihrer Karriere

Schon in Runde 1 der French Open hat die Nummer 2 der Welt 5 Spiele abgegeben

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Shymanovich vs Sabalenka Quoten Analyse:

Als Nummer 2 der Welt ist Aryna Sabalenka natürlich auch in ihrem Zweitrunden-Match die haushohe Favoriten.

Die besten Buchmacher aus dem Bereich der Tennis Wetten belohnen einen Sieg von Sabalenka lediglich mit durchschnittlichen Quoten von 1,16. Auf der Gegenseite ist Iryna Shymanovich mit Siegquoten im Schnitt von 12,57 die krasse Außenseiterin.

Shymanovich vs Sabalenka Prognose: Wie eilig hat es Sabalenka?

Iryna Shymanovich ist in den Einzel-Wettbewerben der Tennis-Szene ein noch relativ unbeschriebenes Blatt. Bisher war die Weißrussin eher als Doppelspielerin unterwegs und konnte bei der Copa Colsanitas 2023 im April zusammen mit Irina Khromacheva ihr erstes Finale auf der WTA-Tour erreichen, welches die beiden auch in drei Sätzen gewannen. In der Einzel-Weltrangliste wird Shymanovich somit aktuell nur auf Rang 214 geführt.

Bei den French Open 2023 feierte die Weißrussin ihr Grand-Slam-Debüt. In Runde 1 bekam es Shymanovich mit der Ungarin Panna Udvardy zu tun. Der erste Satz ging im Tie-Break an die Nummer 97 der Welt. Danach lief bei Udvardy aber nicht mehr viel zusammen und Shymanovich zog mit einem 6:3 und 6:1 in den letzten beiden Sätzen in die zweite Runde ein.

Für viele Experten ist Aryna Sabalenka die große Favoritin bei den French Open 2023. Vor dem Turnier erklärte die Weißrussin auch ganz selbstbewusst, dass sie nun bereit für den ersten Platz in der Frauen-Weltrangliste sei. Dieses Standing hat sich Sabalenka vor allem bei den Australian Open 2023 erarbeitet, als sie ihr erstes Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte.

Danach verlor die Nummer 2 der Welt zwar die Finals von Indian Wells und Stuttgart, gewann aber das Finale der Madrid Open gegen Iga Swiatek. Um die Polin von der WTA-Pole-Position zu verdrängen, würde es schon reichen, wenn ihre Kontrahentin vor dem Halbfinale ausscheidet. Zum Auftakt in Paris setzte sich Sabalenka souverän mit 6:3 und 6:2 gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA Nr. 39) durch.

Shymanovich - Sabalenka Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Iryna Shymanovich: 1:2 Greet Minnen, 2:1 Tereza Smitkova, 0:2 Lucia Bronzetti, 2:0 Yana Morderger, 1:2 Rosa Vicens Mas

Letzte 5 Spiele Aryna Sabalenka: 0:2 Sofia Kenin, 2:1 Iga Swiatek, 2:0 Maria Sakkari, 2:1 Mayar Sherif, 2:0 Mirra Andreeva

Letzte Spiele Iryna Shymanovich vs Aryna Sabalenka: -

Beide Spielerinnen treffen am Mittwoch im Rahmen der 2. Runde der French Open zum allerersten Mal aufeinander.

Unser Shymanovich - Sabalenka Tipp: Über 16,5 Spiele

Am Ausgang der Partie gibt es keine Zweifel. Zudem dürfte dieses Spiel nicht über zwei Sätze hinausgehen. Somit stellt sich nur die Frage, wie viele Spiele Shymanovich holen kann? Da Sabalenka auch im ersten Spiel ein wenig Zeit brauchte, um auf Betriebstemperatur zu kommen, trauen wir der Außenseiterin mindestens fünf Spiele zu.