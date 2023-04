Southampton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 08.04.2023

Darum tippen wir bei Southampton vs Manchester City auf „Sieg Man City -1″

Southampton vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Wettanbieter gehen hier sogar so weit, dass sie den Gastgebern noch nicht einmal ein Tor zutrauen. Die Wettoption „Beide treffen“ knackt die Marke von 2,00. Zum Vergleich: Das Over 2,5 bleibt quotentechnisch unter einem Wert von 1,60. Heißt: Die Wettanbieter halten mindestens drei Tore für sehr wahrscheinlich, Treffer auf beiden Seiten dagegen eher nicht.

Southampton vs Manchester City Prognose: Citizens ohne Probleme

Zu Hause gab es in 14 Ligaspielen erst zwei Siege, acht Niederlagen und schon 24 Gegentreffer. Auch das sind alles Statistiken, in denen kein anderes Premier-League-Team schlechter ist. Sechs der letzten acht Ligaspiele auf heimischem Rasen hat Southampton verloren.

Southampton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Manchester City schoss allein in den letzten drei Pflichtspielen 17 Tore und damit drei mehr als Southampton in allen 14 Premier-League-Heimspielen in dieser Saison. Am vergangenen Wochenende fertigten die Citizens Liverpool mit 4:1 ab, nachdem sie zuvor RB Leipzig mit 7:0 und Burnley mit 6:0 abgefrühstückt haben.