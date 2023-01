Southampton - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 11.01.2023

Im Januar 2022 hat das Unternehmen Sport Republic die Mehrheitsanteile am Southampton FC übernommen. Unter dem neuen Eigentümer sollte es für die Saints eigentlich bergauf gehen. Seit dem letzten Aufstieg in der Saison 2011/12 hatte sich der Verein meistens aus dem Abstiegskampf heraushalten können und war am Ende oft im gesicherten Mittelfeld gelandet. Zwischen 2014 und 2017 hatte es viermal in Folge sogar für Platzierungen unter den Top 8 gereicht. In diesem Jahr droht aber der Abstieg in die zweite Liga. In den ersten 18 Spielen dieser Saison kassierte die Mannschaft schon 12 Niederlagen. Demgegenüber stehen nur drei Siege und drei Remis.