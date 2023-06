Spezia - Hellas Verona Tipp, Prognose & Quoten | 11.06.2023

Unser Spezia - Hellas Verona Tipp zum Serie A Relegations Playoff Spiel am 11.06.2023 lautet: La Spezia war nach dem Abpfiff des 38. Spieltags am Boden - in der 89. Spielminute verhinderte ein Elfmeter von Paulo Dybala den sicher geglaubten Klassenerhalt. Jetzt hängt alles von einem Spiel ab.

90 Minuten purer Abstiegskampf erwarten uns im Relegations Playoff Spiel zwischen Spezia Calcio und Hellas Verona. Beide Mannschaften beendeten ihre Spielzeit punktgleich - seit einer Regeländerung führt dieser Umstand zu einem Entscheidungsspiel in der Serie A.

Beide Mannschaften ließen im Angriff zu wünschen übrig, sodass wir darauf setzen, dass mindestens ein Team ohne Treffer vom Feld gehen wird. Wir entscheiden uns für den Buchmacher NEObet, der mit einer Quote von 1,74 winkt.

Darum tippen wir bei Spezia vs Hellas Verona auf „Beide treffen: Nein“:

Spezia Calcio (14) und Hellas Verona (14) stellten die schwächsten Angriffsreihen der Rückrunde.

La Spezia blieb in 47 Prozent der Saisonspiele ohne eigenen Treffer.

Spezia (19 Tore) und Hellas Verona (20 Tore) gehören aus dem Spiel heraus zu den drei schwächsten Offensiven der Serie A.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Spezia vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Die Aufmerksamkeit der italienischen Fußball-Szene richtet sich am kommenden Wochenende dem Relegationsspiel zwischen Spezia und Hellas Verona. In der letzten Begegnung dieser beiden Kontrahenten fielen keine Treffer.

Spezia war dem Klassenerhalt am letzten Spieltag extrem nah. Bis zum Ende wehrte sich der Abstiegskandidat gegen AS Rom, ehe Paulo Dybala mit seinem Elfmeter in der 89. Spielminute die 1:2-Niederlage herbeiführte.

Vor dem Entscheidungsspiel finden wir ausgeglichene Quoten, sodass eine Gratiswette hilfreich sein könnte. Setzt ihr auf das Team von Leonardo Semplici, findet ihr Quoten bis zu 2,90. Hellas Verona ist mit der etwas besseren Form und Quoten von maximal 2,70 hauchdünn favorisiert.

Spezia vs Hellas Verona Prognose: „Spannung in einem torarmen Spiel“

Wer am Ende einer Saison weniger Punkte als Spiele hat, kann über eine zusätzliche Chance auf den Klassenerhalt nur dankbar sein. Die Adler aus La Spezia sowie die Mastini aus Verona bekommen im Relegationsspiel eine solche Möglichkeit. Wir erwarten Spannung - fünf der letzten sechs Duelle endeten mit maximal einem Tor Differenz.

Beim vorangegangenen Vergleich am 25. Spieltag bekamen die Zuschauer genau das, was beide Mannschaften versprachen: Wenig Offensive und am Ende ein 0:0. Wir sehen in diesem Relegationsspiel die beiden schwächsten Sturmreihen der Rückrunde (jeweils 14 Tore).

Aus dem Spiel heraus erzielte nur das Tabellen-Schlusslicht Sampdoria Genua weniger Tore (18) als die Bianconeri (19) und die Gialloblu (20). Spezia vollbrachte sogar das Kunststück, in 47 Prozent der Ligaspiele ohne eigenen Treffer zu bleiben - keine Mannschaft ging häufiger ohne Torjubel vom Feld.

Hellas Verona (383) gab die drittwenigsten Schüsse der Serie A ab. Zusätzlich waren ein Großteil dieser Abschlüsse extrem ungenau. Prozentual gesprochen brachte die Elf von Marco Zaffaroni die wenigsten dieser Schüsse aufs Tor (28,7 Prozent).

Spezia - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Spezia: 1:2 AS Rom (A), 0:4 FC Torino (H), 0:0 Lecce (A), 2:0 AC Milan (H), 0:2 Cremonese (A).

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:3 AC Milan (A), 1:1 Empoli (H), 1:3 Atalanta (A), 0:1 FC Torino (H), 1:0 Lecce (A).

Letzte 5 Spiele Spezia vs. Hellas Verona: 0:0 (H), 2:1 (A), 1:2 (H), 0:4 (A), 1:1 (A).

Schauen wir uns die letzten Ergebnisse zwischen den beiden abstiegsgefährdeten Vereinen an, finden wir in drei der vergangenen sechs direkten Duelle höchstens eine Mannschaft, die einen Treffer erzielen konnte.

Wer in den spannungsgeladenen 90 Minuten am Sonntag von Treffern auf beiden Seiten ausgeht, sollte sich genauer mit den Offensiven der beiden Teams beschäftigen. Beide erzielten 31 Saisontreffer und werden in dieser Hinsicht nur von Sampdoria Genua (24) unterboten. Selbst die erwartbaren Tore beider Mannschaften werden nur vom Tabellenschlusslicht unterboten.

Bei der Mannschaft von Marco Zaffaroni führte dies in 39 Prozent der Spiele zu Unter 2,5 Toren in der Partie. Zuletzt beendeten beide Mannschaften drei von fünf Begegnungen mit Unter 2,5 Toren.

Entscheidet ihr euch in diesem Duell für eine Wette auf Unter 2,5 Tore, könnt ihr dafür beim von uns getesteten Buchmacher NEObet eine Quote von 1,52 absahnen.

Unser Spezia - Hellas Verona Tipp: „Beide treffen: Nein“

Sowohl die Adler als auch die Scaliger sind in ihren Mitteln im Angriff limitiert. Spezia Calcio brachte pro Ligaspiel 3,3 Schüsse aufs Tor (16.) - Hellas Verona unterbot diesen Wert minimal mit 3,2 (17.). Von diesen Abschlüssen verwandelten beide Mannschaften unter 5,5 Prozent. Mal wieder werden sie in dieser Statistik nur von Sampdoria Genua (4,5 Prozent) unterboten.