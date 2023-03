Spezia vs. Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 10.03.2023

Unser Spezia – Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 10.03.2023 lautet: Inter entwickelt sich neben Neapel zur zweiten treibenden Kraft im italienischen Vereinsfußball. Im Kampf um die Champions League Ränge sind drei Punkte gegen den Tabellen-17. Spezia Calcio als Pflichtaufgabe zu betrachten.

Beim Kräftemessen zwischen beiden Konkurrenten sind die Rollen bereits von Beginn an verteilt. Die besten Bookies sehen die Gäste aus Mailand in der Favoritenrolle. Ein Umstand, der anhand der jüngst absolvierten Spiele bestätigt wird. Inter Mailand gewann vier der vergangenen sechs Serie-A-Begegnungen. Nach dem knappen 0:1 Aussetzer gegen Bologna überzeugten die Nerazzurri am vergangenen Wochenende mit einem 2:0 gegen Lecce.