Sporting Lissabon - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 09.03.2023

Unser Sporting Lissabon - Arsenal Tipp zum Europa League Spiel am 09.03.2023 lautet: Beide Konkurrenten blicken zuletzt auf Siegesserien und wollen diese auch im internationalen Geschehen bestätigen. Einen klaren Favoriten sehen wir in dieser Paarung nicht. Vielmehr ist mit Toren auf beiden Seiten zu rechnen.

Sporting war einst in der Königsklasse gestartet, hatte dort gegenüber der starken Konkurrenz um Tottenham und Frankfurt das Nachsehen und landete lediglich auf Platz 3. Immerhin brachte dieser den Einzug in die Europa League Play Offs mit sich. Dort setzten sich die Mannen von Trainer Ruben Amorim gegen Midtjylland (1:1, 4:0) durch.

Arsenal seinerseits spielte eine starke Europa League Gruppenphase und blickt auf fünf Siege und eine Niederlage. 15 erbeutete Punkte sorgten für den Platz an der Sonne und den direkten Einzug ins Achtelfinale.

Der Premier League Tabellenführer giert nach dem zweiten internationalen Titel seit dem Gewinn des Europapokals der Pokalsieger im Jahr 1994.

Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League sehen wir keinen Favoriten auf den Sieg und tendieren zu einer ausgeglichenen Angelegenheit mit Toren auf beiden Seiten. Wir visieren eine Wette auf „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Bet-at-home an.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Arsenal auf „Beide Teams treffen“:

Sporting Lissabon traf in beiden Europa-League-Play-off-Spielen.

Die Portugiesen erzielten in mehr als 90 Prozent ihrer Liga-Heimspiele mindestens ein Tor.

Arsenal ist das auswärtsstärkste Team der Premier League und traf in mehr als 90 Prozent der Auswärtsspiele.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting Lissabon vs Arsenal Quoten Analyse:

Anhand der Quotenverteilung lässt sich auf eine Begegnung auf Augenhöhe schließen. Die Suche nach einem klaren Aspiranten auf den Sieg verläuft im Sand. Der Auswärtssieg der Gunners wird mit einer Quote von 2,10 bis 2,20 bewertet.

Zweimal standen sich beide Teams in der Vergangenheit gegenüber. Keines der beiden Duelle sollte Sporting siegreich gestalten. Aufgrund der letzten Aufeinandertreffen scheint die Quote für den Heimsieg von ca. 3,3 gar etwas niedrig bewertet zu sein.

Die besten Buchmacher mit deutscher Lizenz rechnen nicht zwangsläufig mit einem Torfestival, gehen aber Treffern auf beiden Seiten aus und bewerten diesen Spielausgang mit einer Quote von 1,75 im Durchschnitt.

Sporting vs Arsenal Prognose: „Welcher der beiden Kontrahenten setzt seine Sieges-Serie fort?“

In der Champions League Vorrunde gab es für Sporting nur sehr wenig Grund zur Freude. Am letzten Spieltag ging Platz zwei nach einem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt an die Hessen verloren.

Auf Europa League Ebene sind die Kicker aus der portugiesischen Hauptstadt keineswegs zu unterschätzen. Gerade offensiv weiß Sporting zu überzeugen und traf in 14 der vergangenen 17 Europa-League-Heimspielen.

Ein Bild, das sich auf nationaler Ebene in dieser Saison bestätigt. Der Tabellenvierte der Liga Portugal erzielte 29 Tore in den elf Heimspielen und blickt auf einen Schnitt von 2,64 Treffern pro Ansetzung im eigenen Stadion. Darüber hinaus wurden neun der elf Partien im Estadio Jose Alvalade XXI siegreich gestaltet.

Arsenal behielt in der Vorrunde gegenüber Eindhoven, Bodo/Glimt und Zürich die Oberhand. Der Vorsprung auf den Verfolger aus Eindhoven belief sich auf zwei Punkte. Zwei der drei Auswärtsspiele brachten Erfolgserlebnisse mit sich. Die einzige Niederlage in der Fremde musste nach einem 0:2 in Eindhoven in Kauf genommen werden.

In der englischen Premier League zitterte sich der Spitzenreiter jüngst gegen Bournemouth zu einem knappen Last-Minute 3:2-Erfolg. Den Führungstreffer erzielte Reiss Nelson in der 7. Minute der Nachspielzeit.

Sporting Lissabon - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 1:0 Portimonense (Liga, A), 2:0 Estoril (Liga, H), 4:0 Midtjylland (EL, A), 3:2 Chaves (Liga, A), 1:1 Midtjylland (EL, H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:2 Bournemouth (PL, H), 4:0 Everton (PL, H), 1:0 Leicester (PL, A), 4:2 Aston Villa (PL, A), 1:3 Manchester City (PL, H).

Letzte Spiele Sporting Lissabon vs. Arsenal: 0:0 (EL, A), 0:1 (EL, H).

Auswärtsstärke ist ein geläufiger Begriff bei den Londonern. Kein anderer Premier League Klub holte in der Ferne so viele Punkte. 31 waren es an der Zahl. Zudem besticht Arsenal durch die beste Offensive in gegnerischen Stadien und netzte 25 Mal ein. In neun von zehn Auswärtsbegegnungen resultierte ein Treffer. Lediglich beim 0:1 in Everton gab es kein eigenes Tor zu bejubeln.

Keines der beiden vergangenen Duelle mit Arsenal hat Sporting für sich entscheiden können (1U, 1N). Nach einem 0:1 zuhause gab es auswärts eine Nullnummer. Beide Begegnungen waren sehr enge Spiele und brachten somit keinen deutlichen Triumph zum Vorschein.

Unser Sporting Lissabon - Arsenal Tipp: „Beide Teams treffen“

Ähnlich wie bei den letzten Aufeinandertreffen vor mehr als vier Jahren ist auch im Hinspiel mit einer engen Angelegenheit zu rechnen. Einen klaren Favoriten sehen wir nicht und nehmen von einer klassischen Drei-Wege-Wette Abstand.

Beide Offensivreihen haben zuletzt Torgefahr versprüht und werden einmal mehr für Tore sorgen.