Sporting Lissabon - Midtjylland Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Wer erreicht das Achtelfinale?

Ab Donnerstag spielen in der Europa League 16 Teams in der K.o.-Playoff-Runde um acht Tickets fürs Achtelfinale. Dazu gehören auch Sporting Lissabon und der FC Midtjylland. Die Portugiesen begannen ihre internationale Saison in der Champions League. Dort lösten aber Tottenham und Frankfurt das Ticket fürs Achtelfinale. Die Löwen konnten immerhin Olympique Marseille hinter sich lassen und durften so im Europapokal überwintern. Die dänischen „Wölfe“ wurden in der EL-Gruppe F Zweiter hinter Feyenoord, aber vor Lazio und Sturm Graz. Vor dem Hinspiel schlagen sich die Buchmacher extrem deutlich auf die Seite der Hausherren. Auch wir rechnen mit den Gastgebern und spielen mit einer Quote von 1,50 bei Winamax die Wette „Heimsieg & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Midtjylland auf „Heimsieg & Über 1,5 Tore“:

Sporting hat 7 der letzten 8 Liga-Heimspiele gewonnen

Midtjylland konnte gerade mal eines der jüngsten 8 Gastspiele in der Europa League für sich entscheiden

Lissabon hat in den vergangenen 8 Liga-Heimpartien 24 Tore erzielt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Sporting Lissabon vs Midtjylland Quoten Analyse:

Die Portugiesen haben vor dem Duell mit dem FCM beim Marktwert mit 228 Millionen zu 34 Millionen Euro klar die Nase vorne. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Dänen seit Mitte November kein Pflichtspiel mehr bestritten haben.

So sind die Hausherren bei der Sporting Lissabon vs Midtjylland Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,34 die klaren Favoriten. Für einen Erfolg der Gäste klettern die Quoten auf einen Schnitt von 9,41.

Sporting Lissabon vs Midtjylland Prognose: Duell zweier Krisen-Teams

Im März 2020 hatte Sporting den Trainer Ruben Amorim für 10 Millionen Euro aus Braga losgeeist. Der Trainer führte die „Leoes“ zum Double in der Saison 2020/21 und zum Pokalsieg in der Spielzeit 2021/22. Als Titelverteidiger hatte es in der Vorsaison immerhin noch zum Vizemeistertitel gereicht. In diesem Jahr macht der Verein aber die erste Krise unter Coach Amorim durch. Aktuell steht die Mannschaft nur auf Platz 4 der Tabelle.

Der Rückstand auf Tabellenführer Benfica beträgt schon 15 Punkte. An den ersten 20 Spieltagen setzte es schon sechs Pleiten. In den vorherigen beiden Spielzeiten hatte man insgesamt nur vier Niederlagen hinnehmen müssen. Im Verbands-Pokal scheiterte das Team an Zweitligist Varzim. Im Ligapokal stand man immerhin im Finale, hatte dort aber mit 0:2 gegen Porto verloren. 24 der 38 Liga-Punkte holten die Grün-Weißen daheim.

Mit der Übernahme durch den britischen Geschäftsmann Matthew Benham im Jahr 2014 ging es für den FC Midtjylland steil bergauf. So wurde der FCM 2014/15 erstmals dänischer Meister. Mit den Ligatiteln in den Jahren 2017/18 und 2019/20 sowie den Pokalsiegen aus den Spielzeiten 2018/19 und 2021/22 kamen über die Jahre noch weitere Triumphe dazu. Zudem zog man 2020/21 auch das erste Mal in die Gruppenphase der Champions League ein.

Im Vorjahr wurden die „Ulvene“ immerhin noch Vizemeister. Doch in dieser Saison läuft es nicht wirklich gut. Nach 17 von 22 Spieltagen würde Midtjylland die Meisterrunde verpassen. Der Rückstand auf Rang 6 beträgt aber nur einen Punkt. Seit August 2022 wird die Mannschaft vom spanischen Coach Albert Capellas betreut. Der FCM konnte nur 2 von 9 Heimspielen gewinnen. In der Fremde blieben die „Wölfe“ mit drei Siegen und fünf Remis ungeschlagen.

Sporting Lissabon - Midtjylland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 1:2 Porto (H), 1:0 Rio Ave (A), 5:0 Braga (H), 0:2 Porto (H), 2:1 Arouca

Letzte 5 Spiele Midtjylland: 1:1 Elfsborg (H), 1:0 Ulsan (H), 0:0 St. Pauli (A), 0:0 Randers (A), 1:3 Viborg (A)

Letzte Spiele Sporting Lissabon vs Midtjylland: 3:2 (H), 3:0 (A)

Beide Teams trafen bisher nur im UEFA Cup der Saison 2001/02 aufeinander. Damals entschied Sporting in der ersten Runde beide Spiele für sich. Grundsätzlich hat Lissabon alle seine fünf Duelle mit Hin- und Rückspiel gegen dänische Teams gewonnen. Dabei kassierte man nur eine Niederlage. Die „Ulvene“ haben hingegen alle drei Vergleiche mit Hin- und Rückspiel gegen Mannschaften aus Portugal verloren. In acht Spielen reichte es nur für einen Sieg. Alle vier Gastspiele auf portugiesischem Boden gingen verloren.

Unser Sporting Lissabon - Midtjylland Tipp: Heimsieg & Über 1,5 Tore

Auf den ersten Blick spricht hier fast alles für Sporting. Sicher hat Midtjylland in dieser Saison mit Ergebnissen wie dem 5:1 gegen Lazio schon für Aufsehen gesorgt. Die guten Leistungen kamen aber fast alle daheim zustande. Lissabon spielt in der Liga auch nur eine sehr mittelmäßige Saison. Aber in den jüngsten fünf Spielen setzte es nur eine Pleite.