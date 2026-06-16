SPORT1 Betting , Sport1fallback 16.06.2026 • 12:41 Uhr Exklusiver 100€ Oddset online Bonus mit Freiwette: Alle Infos, Umsatzbedingungen & Tipps zur Umsetzung findest du hier.

Oddset ist ein staatlicher Buchmacher, der seit 1999 im Sportwetten Bereich tätig ist. Angefangen als stationäre Anlaufstelle, hat sich die Marke stetig weiterentwickelt. Das zeigt sich auch am interessanten Wettanbieter Bonus, den Neuanmeldungen erhalten.

Wer sich für die erstmalige Registrierung entscheidet, startet bei Oddset wie beim Großteil der Anbieter von Sportwetten mit einem Einzahlungsbonus.

Der Oddset Bonus beträgt 100% bis zu einer Höhe von 100€. Obendrein erhalten SPORT1 Leser exklusiv eine 10€ Freebet. Die Umsatzbedingungen rund um die Aktion sind fair strukturiert.

Zusätzlich zum Willkommensbonus samt Freebet erhalten Neukunden derzeit bis 31. Dezember 2025 einen 100% Quotenboost – er gilt für Wetten auf die 1. Bundesliga mit einer Mindestquote von 1.70. Es ist zudem eine Mindesteinzahlung von 5€ erforderlich.

Mit dem Quotenboost ist ein Gewinn von bis zu 200€ – davon 100€ als Bonusguthaben – möglich. Anmelden können sich Neukunden über diesen Link zur Aktion.

Der ODDSET Bonus im Überblick

Bonusart: Einzahlungsbonus

Maximalbetrag: 100 €

Freebet für Verifizierung: 10€

Mindesteinzahlung: 10 €

Frist: 30 Tage nach Ersteinzahlung

Umsatzbedingungen: Einzahlung 5 x umsetzen

Freebet ist innerhalb von 10 Tagen einzusetzen

Mindestquote: 1,50

Gültig in: Deutschland

Oddset Bonus Code: WELCOMEBONUS

So holst du dir den Oddset Bonus

Folge dieser Anleitung, um dir den Oddset Bonus zu sichern:

1. Melde dich bei Oddset an:

Um sich den Neukundenbonus bei Oddset zu sichern, müssen User im ersten Schritt die Registrierung durchlaufen.

Hierfür gilt es die Website von Oddset zu besuchen und den Registrierungsprozess abzuschließen.

Ferner muss man während der Kontoeröffnung den Bonus Code WELCOMEBONUS eingeben.

Wichtig zu beachten ist außerdem die Verifizierung des Wettkontos. Um diesen Schritt zu meistern, lädt man die Ausweisdokumente hoch und fährt mit der Validierung fort.

Und nur wenn man diesen Schritt abschließt, gibt es die 10€ ODDSET Freebet.

2. Leiste die erste Einzahlung:

Im Anschluss an die Registrierung kannst du dich ins Konto einloggen und mit der ersten Einzahlung fortfahren.

Um den maximalen Oddset Bonus einzustreichen, gilt es die Mindesteinzahlung von 10 € vorzunehmen.

Für den Erhalt der maximalen Summe sind bei Oddset 100 € aufs Konto zu transferieren.

Dabei gibt es keine Beschränkungen, womit man sämtliche Zahlungsmethoden nutzen kann.

3. Gutschrift erhalten:

Nach Eingabe des Bonus Code und der Einzahlung verbucht Oddset den Bonusbetrag aufs Konto.

Für die Freebet ist zusätzlich die Verifizierung erforderlich.

Oddset Bonusbedingungen

Um den Bonusbetrag auszuzahlen, gilt es das Angebot zunächst fünfmal umzusetzen. Die Mindestquote hierfür liegt bei 1.50, was absolut fair ist.

Vorher ist bei der Registrierung aber noch den Oddset Bonus Code WELCOMEBONUS einzugeben. Die zeitliche Frist für die Umsetzung beträgt 30 Tage.

Die Freebet ist innerhalb von 10 Tagen einzulösen, wobei auch hier die Mindestquote von 1.50 gilt.

Die Mindesteinzahlung bei der Promotion liegt bei 10 €. Der maximale Betrag ist auf 100 € begrenzt. User können den Bonus über die Desktop-Ansicht wie auch die Oddset App einstreichen.

Oddset Bonus für Bestandskunden

Der Oddset Einzahlungsbonus gilt ausschließlich für Neukunden. Wer bereits ein Konto beim Buchmacher eröffnet hat, kann unter „Promotions“ nachsehen und sich über Freebets freuen.

Aktuelle Aktionen wie Oddset Gratiswetten sind – wenn vorhanden – zudem in unserer Gratiswetten-Übersicht ersichtlich.

Oddset Bonus Bewertung

Der Oddset Bonus zählt in jedem Fall zu den Stärken. Hervorzuheben ist, dass die Aktion mit fairen Bonusbedingungen einhergeht.

Alles in allem ist der Oddset Willkommensbonus sehr gut aufgebaut und ein positives Merkmal.

Die Stärken und Schwächen auf einen Blick

✔ Bis zu 100 € Extra Wettguthaben

✔ 10€ Freebet für die Kontoverifizierung

✔ Lediglich der Bonusbetrag muss umgesetzt werden

✔ Fünfmalige Umsetzung

✘ 30 Tage Frist

Oddset Bonus Erfahrungen

Der Sportwetten Bonus von Oddset ist klassisch aufgebaut und entspricht dem typischen Neukundenangebot. User bekommen die erste Einlage verdoppelt und starten mit einer Promo, die mit fairen Bedingungen einhergeht.

Besonders attraktiv ist die 10€ ODDSET Gratiswette. Mit ihr können User den Bookie und dessen Angebot risikofrei kennenlernen.

Dank der Kombination aus Höhe und Bedingungen weist der Oddset Bonus eine hohe Qualität auf.

Die fünfmalige Umsetzung gepaart mit der geringen Mindestquote von 1,50 sorgt dafür, dass User den Betrag problemlos durchbringen können.

Oddset vs. LeoVegas: Welcher Buchmacher ist die richtige Wahl?

Sowohl der deutsche Traditionsanbieter Oddset als auch LeoVegas garantieren dir durch ihre deutschen Lizenzen ein rechtssicheres Tipp-Erlebnis. Während beide Buchmacher bei den Fußball-Auszahlungsraten in der gleichen Liga spielen, unterscheiden sie sich deutlich in ihrem technologischen Ansatz und der Breite ihres Sortiments:

Buchmacher im Vergleich:

Oddset

✔️ Deutsche Lizenz: Ja

📺 Live Streaming: Nein

⚽️ Verfügbare Sportarten: 20+

⭐ Fußball Payout: 93 – 97 %

🔖 Verfügbare Werbeaktionen: Ja

LeoVegas

✔️ Deutsche Lizenz: Ja

📺 Live Streaming: Ja

⚽️ Verfügbare Sportarten: 17

⭐ Fußball Payout: 93 – 97 %

🔖 Verfügbare Werbeaktionen: Ja

Die Entscheidung liegt bei deinen Prioritäten: LeoVegas ist die optimale Adresse für dich, wenn du Partien live miterleben willst und Wert auf ein modernes, für Mobilgeräte optimiertes Interface legst. Oddset hingegen ist die passende Wahl, falls du ein breiter gefächertes Portfolio an unterschiedlichen Disziplinen und eine größere Auswahl an regelmäßigen Bonus-Specials suchst.

Oddset Bonus FAQ

Wie lautet der Oddset Bonus Code?

Neuanmeldungen steht nach der Registrierung die 100 € Aktion samt 10€ Freebet zur Verfügung. Zu beachten ist während der Kontoeröffnung, dass die Eingabe des Bonus Codes WELCOMEBONUS erforderlich ist.

Kann man den Oddset Bonus auch ohne Einzahlung erhalten?

Nein, aktuell offeriert der Bookie keinen ODDSET Bonus ohne Einzahlung. Wer sich für die erstmalige Registrierung entscheidet, startet stattdessen mit dem 100 % Angebot, das bis zu 100 € bringt. Für die Verifizierung gibt es zusätzlich eine Gratiswette.

Wie lange ist der Oddset Bonus gültig?

Den Bonusbetrag bei Oddset müssen User binnen einer zeitlichen Frist von 30 Tagen umsetzen. Die Freiwette ist innerhalb von 10 Tagen einzulösen.

Muss der Oddset Willkommensbonus angefordert werden?

Nein, die Anforderung ist nicht erforderlich. Es reicht aus, das Konto zu eröffnen, den Bonus Code einzugeben und die erste Einzahlung zu leisten.

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